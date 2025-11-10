Fórmula 1 hoy: así está la tabla de posiciones y fecha de la próxima carrera

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en su recta final y, tras el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, restan tres fechas en las que se definirá el campeonato de pilotos a favor de Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) o Max Verstappen (Red Bull).

El británico se impuso en las últimas dos finales y, también, en la sprint en San Pablo, y lidera la tabla de posiciones con 390 puntos, 24 más que su compañero Piastri. El tetracampeón vigente marcha tercero con 341 unidades y no se baja de la pelea, aunque quedó algo relegado y no tiene margen de error.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, es uno de los dos pilotos que no sumó en el año -el otro es su compañero Jack Doohan, a quien reemplazó desde el GP de Emilia-Romagna en Imola-. Lo positivo para el argentino es que recientemente se anunció su continuidad en la escudería francesa para 2026 y será uno de los pilotos titulares.

El torneo de constructores ya se definió tras el GP de Singapur con el título de McLaren. Después del GP de Brasil, el equipo británico domina la tabla de posiciones con 756 puntos y su escolta es, otra vez, Mercedes con 398. Tercero está Red Bull con 366 mientras que Ferrari cayó al cuarto escalón con 362.

McLaren se adjudicó el torneo de constructores en el GP de Singapur ROSLAN RAHMAN� - AFP�

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

22 de noviembre - GP de Las Vegas.

30 de noviembre - GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre - GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el GP de Brasil Canchallena

Equipos y pilotos de la temporada 2025

La grilla de equipos y pilotos de la F1 2025 se modificó con respecto al inicio de la temporada. Tras la segunda fecha, hubo un “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls en el que el japonés Yuki Tsunoda se hizo con el lugar de Liam Lawson y pasó a ser compañero de Max Verstappen. Lawson volvió a la escudería que compitió el año pasado y comparte equipo con el debutante Isack Hadjar. Luego del GP de Miami, correspondiente a la sexta jornada, Alpine prescindió de Jack Doohan y le dio la titularidad a Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería francesa.

En el resto de los equipos no hay cambios en relación a cómo empezaron el 2025. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El multicampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Otro juvenil que desembarcó en la Fórmula 1 fue Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Solo dos los equipos mantuvieron a sus pilotos de la temporada anterior: Aston Martín sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, flamante bicampeón del torneo de constructores, con Lando Norris y Oscar Piastri.