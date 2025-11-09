Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el triunfo de Lando Norris en el Gran Premio de Brasil

Lando Norris (McLaren) se quedó con todo en el Gran Premio de Brasil que se disputó este fin de semana en el circuito de Interlagos en San Pablo, la carrera sprint y la final de este domingo, y amplió su ventaja como líder de la tabla de posiciones de pilotos sobre su compañero Oscar Piatri y Max Verstappen (Red Bull).

El británico, después de ganar la prueba abreviada, hizo la pole position en la clasificación y dominó de casi de punta a punta una definición muy accidentada al principio en la que tres autos tuvieron que abandonar (los Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton junto al local Gabriel Bortoleto -Kick Sauber-). Así, llegó a los 390 puntos y agigantó su diferencia con Piastri, quien se ubicó quinto y suma 366.

El gran protagonista de la jornada fue Verstappen. El neerlandés se quedó afuera de la Q1 en la clasificación después de cuatro años y debía largar 16°. Sin embargo, su equipo hizo cambios en la unidad de potencia de su monoplaza y tuvo que comenzar desde el pit lane. El tetracampeón vigente no se dio por vencido y, desde el 19° lugar, sobrepasó a casi todos los rivales y llegó tercero, luego de, además, liderar el GP algunas vueltas. Con ese resultado, evitó que Norris se le escape en la general y se mantiene tercero con 341 unidades.

Franco Colapinto (Alpine) hizo una buena carrera a pesar de las limitaciones que tiene su monoplaza y llegó 15°, un puesto por delante de la posición en que largó en una prueba en la que llegó a estar noveno. No fue un fin de semana sencillo para él, justo después de haber firmado contrato para ser piloto titular de la escudería francesa en 2026, porque se accidentó en la carrera sprint y su equipo reparó el auto a contratiempo para la clasificación. Su compañero Pierre Gasly quedó décimo en Interlagos y sumó una unidad, algo que todavía el argentino no pudo lograr en la temporada y le quedan solo tres pruebas para conseguirlo.

Franco Colapinto llegó 15° en el GP de Brasil, una posición por delante de la que largó Mark Thompson - Getty Images South America

El campeonato de constructores ya se definió tras el GP de Singapur con el título de McLaren. El equipo británico domina la tabla de posiciones con 756 puntos y su nuevo escolta es, otra vez, Mercedes con 398. Tercero está Red Bull con 366 mientras que Ferrari cayó al cuarto escalón con 362.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

22 de noviembre - GP de Las Vegas.

30 de noviembre - GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre - GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el GP de Brasil Canchallena

Equipos y pilotos de la temporada 2025

La grilla de equipos y pilotos de la F1 2025 se modificó con respecto al inicio de la temporada. Tras la segunda fecha, hubo un “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls en el que el japonés Yuki Tsunoda se hizo con el lugar de Liam Lawson y pasó a ser compañero de Max Verstappen. Lawson volvió a la escudería que compitió el año pasado y comparte equipo con el debutante Isack Hadjar. Luego del GP de Miami, correspondiente a la sexta jornada, Alpine prescindió de Jack Doohan y le dio la titularidad a Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería francesa.

En el resto de los equipos no hay cambios en relación a cómo empezaron el 2025. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El multicampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Otro juvenil que desembarcó en la Fórmula 1 fue Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Solo dos los equipos mantuvieron a sus pilotos de la temporada anterior: Aston Martín sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, flamante bicampeón del torneo de constructores, con Lando Norris y Oscar Piastri.