Fórmula 1: la FIA, un año de confusiones que descolocó a los pilotos en Abu Dabi

El controvertido procedimiento del Auto de Seguridad que decidió la temporada de la Fórmula 1, en Abu Dhabi, resultó el capítulo final de una cadena de confusiones que enlazó la Federación Internacional del Automóvil a lo largo del calendario. La inconsistencia del director de carrera Michael Masi hizo eclosión en el circuito de Yas Marina, donde la polémica estalló en el giro que provocó la consagración de Max Verstappen (Red Bull Racing): el neerlandés superó a Lewis Hamilton (Mercedes) y rompió con la hegemonía de las Flechas de Plata, dominantes en los últimos siete Mundiales de Pilotos. El código de respetar las reglas, ser imparciales, justos y transparentes que dictamina el manual, en el que se enfatiza que no se debe satisfacer a los equipos en la toma de decisiones, se aplicó con diferentes criterios y eso descolocó a los pilotos.

La autorización de permitir que solo los autos doblados que giraban entre Hamilton y Verstappen adelantaran al Auto de Seguridad y no el resto, como por ejemplo aquellos dos que circulaban entre el neerlandés y Carlos Sainz (Ferrari), que marchaba en el tercer puesto, y el momento en que Masi dictaminó que finalizaría el Auto de Seguridad, objeciones, acerca de la arbitrariedad del directo de carrera. Para algunos personajes del paddock, la actuación generó desconcierto, porque no se ajustan a decisiones anteriores de la FIA: en 2020, en el Gran Premio de Eifel, en el circuito de Nürbrugring, Hamilton y Verstappen se quejaron del tiempo que se demoró en apartarse en Auto de Seguridad, a lo que Masi respondió que “hay un requisito que es hacer pasar a todos los autos”. Aquella frase es una condena a la actuación en Abu Dabi.

El Auto de Seguridad enseña el camino en Yas Marina; las confusas órdenes del director de carrera Michale Masi le agregaron polémica a la definición del título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton LARS BARON - Getty Images Europe

Las discusiones entre Hamilton y Verstappen comenzaron en el inicio de la temporada, cuando el neerlandés estranguló al británico en Imola; los episodios desbordantes se repitieron durante el resto del curso, con los accidentes de Silverstone y de Monza como puntos extremos de una rivalidad que se tornaba peligrosa. En Gran Bretaña, la estrella de Mercedes recibió una penalización de 10 segundos y aun así ganó la carrera; en los pits de Hungría protagonizaron un segundo incidente, cuando Verstappen aceleró desde su garaje cuando observó que su rival iniciaba la marcha, por lo que el de Stevenage debió ceder el paso para evitar una colisión.

Max Verstappen desciende del Red Bull Racing, luego del espectacular accidente que protagonizó con Lewis Hamilton en el circuito de Silverstone; el neerlandés fue hospitalizado por precaución y el británico, que recibió una sanción de 10 segundos, ganó el Gran Premio de Gran Bretaña

La visita a Spa-Francorchamps estuvo signada por los despropósitos. La lluvia condicionó el fin de semana y después de dos banderas rojas y una demora de 3 horas y 17 minutos, la ilusión de competencia duró un suspiro: tres giros detrás del Auto de Seguridad convirtieron al GP de Bélgica en el más corto en cantidad de vueltas en los 72 años de la F.1, superando a Australia 1991, que registró 14. Una decisión de carrera acertada en materia de seguridad, pero también una maniobra deshonesta, que solo buscó ajustarse al reglamento para declarar oficial la carrera y repartir puntos.

El Auto de Seguridad liderada el esperpento de carrera que resultó el Gran Premio de Bélgica, en Spa Francorchamps; una decisión que generó controversias deportivas, por cómo se actuó para ajustarse al reglamento, y apoyo en materia de seguridad, ante la adversidad climática Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

El veloz circuito de Monza fue el escenario de un accidente espeluznante, en el que el auto de Verstappen quedó montado sobre el de Hamilton. Una mala detención en los pits del neerlandés provocó que se encontrarán en el trazado y choquen. Los dos abandonaron en el giro 26 y la decisión de Masi fue aplicar un castigo de tres puestos a MadMax, penalización que debió cumplir en el GP de Sochi. “Si hubieran continuado habría sido el tiempo de penalización en la carrera. No se puede comparar en absoluto con lo que sucedió en Silverstone: dos autos quedaron fuera por un incidente”, argumentó el director de carrera.

El espeluznante accidente que Lewis Hamilton y Max Verstappen protagonizaron en el Gran Premio de Italia: el auto del neerlandés quedó montado sobre el del británico, tras la riesgosa maniobra; MadMax recibió una penalización de tres puestos en el Gran Premio de Rusia por ser condenado como el actor principal del choque ANDREJ ISAKOVIC - AFP

También en Jeddah hubo una acción temeraria y Masi resolvió ensayar un castigo que no modificó las posiciones. Una desaceleración brusca de Verstappen, a falta de 12 giros para la bandera a cuadros, generó el revuelo: Hamilton no logró evitarlo por completo y lo impactó levemente desde atrás. La jugada artera le valió una penalización de diez segundos al neerlandés, que conservó el segundo puesto en el clasificador. Masi, tras el incidente, manifestó que no le temblaría la mano para quitar puntos en el caso de que se produzcan maniobras antideportivas en Yas Marina, un circuito que ganaba en velocidad, respecto a los años anteriores.

Pero lo que descolocó a los pilotos fue la resolución de la maniobra que ejecutaron en Interlagos, en San Pablo. Mercedes se marchó del circuito sudamericano con el pedido de revisar la polémica defensa que realizó Verstappen sobre Hamilton durante la vuelta 48. La resolución llegó antes del inicio de los entrenamientos del GP de Qatar, ya que los comisarios no habían tenido la oportunidad de revisar las cámaras on board, la nueva prueba que presentaba el equipo de Brackley, que solicitaba un castigo de cinco segundos para el neerlandés, lo que le valía a perder tres puntos, ya que caía del segundo al tercer puesto en el clasificador.

Esa fue la acción final de un GP que estuvo marcado por las denuncias: Hamilton fue excluido el viernes y debió largar último la Carrera Sprint del sábado y también fue penalizado con cinco puestos para la Carrera Final, por cambios en el motor; Verstappen recibió una multa de 50 mil euros por tocar el auto de su rival en parque cerrado. El flamante campeón del mundo zafó de un castigo, lo que volvía a contradecir las actuaciones de la FIA, que penalizó a Lando Norris (McLaren) en una batalla con Sergio Checo Pérez (Red Bull Racing) en el GP de Austria.

La polémica maniobra en Interlagos, la que generó que los pilotos pidieran una reunión con el director de carrera Michael Masi para ajustar detalles sobre qué acciones estarían permitidas en las carreras NELSON ALMEIDA - AFP

En Yas Marina, Norris, Fernando Alonso (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari) y Sebastian Vettel (Aston Martin), que corrían entre la séptima y undécima posición, superaron a Hamilton y así se permitió el mano a mano entre el británico y Verstappen. “Se hizo para que ganara el espectáculo. Primero dijeron que no nos iban a dejar pasar, pero unas vueltas después y de repente nos permitieron hacerlo para la última vuelta. Quedé un poco sorprendido”, estimó Norris, que tras el desenlace saludó a Hamilton. “Cuando salió el Auto de Seguridad pensé que podíamos adelantar rápidamente, porque es lo que sucede normalmente: ves la luz verde del Auto de Seguridad y te desmarcas. Pero pasaron dos giros y el ingeniero me dijo que no nos permitirían hacerlo y que las posiciones quedarían como estaban… Todo cambió dos curvas después, cuando por la radio me anunciaron que siguiera a Norris. Fue un poco confuso”, admitió el campeón Alonso, que durante el fin de semana se había enseñado contrariado con Masi.

Lewis Hamilton y Max Verstappen, el saludo final tras un desenlace espectacular y polémico del Mundial de Pilotos de Fórmula 1; el paddock señaló que las decisiones de Michael Masi, sobre el adelantamiento del Auto de Seguridad de los autos doblados, generó controversias y confusión LARS BARON - Getty Images Europe

“Muy tarde, creo que demasiado tarde. Debieron dejarnos pasar rápidamente, como otras veces. Estaban los pilotos que peleaban por el título, así que teníamos que despejar el camino. No sé qué pasó que se demoró tanto”, expresó Vettel, cuádruple campeón con Red Bull Racing, entre 2010 y 2013. La confusión también envolvió a Daniel Ricciardo (McLaren), que imaginó que debido a la ventaja enorme que había tomado Hamilton durante la carrera no habría desdoblamientos y que Verstappen, con neumáticos blandos, debería superar a los rezagados para llegar a la cola del británico. “Quedé sin palabras, sin saber qué hacer. Tenía gomas nuevas, blandas, y podía correrlos a los dos”, relató el australiano, que al no poder adelantar se ubicó por detrás de Verstappen y le quitó posibilidades a Carlos Sainz (Ferrari), que marchaba tercero, de intentar un sobrepaso. “Esto nunca antes había sucedido, de reiniciar la carrera con dos pilotos delante de mí [además de los líderes], mientras batallaba por la tercera posición. Fue algo extraño, demasiado extraño, porque además casi me costó el podio”, dijo el español, que arribó perseguido por Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Las confusiones de la FIA desbordaron durante toda la campaña y terminaron por estallar en Abu Dabi, donde se definió el título.