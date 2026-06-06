La tercera práctica de la F1 en Mónaco, con Franco Colapinto, en vivo

Steve Nielsen, director del equipo Alpine, habló luego de la jornada de prácticas del viernes: "No estamos satisfechos con dónde estamos después de las dos sesiones de entrenamientos. No logramos completar muchas vueltas limpias, aunque tampoco muchos otros equipos lo hicieron. Además, podemos ver que la pista está evolucionando constantemente, algo habitual en un circuito callejero como este, donde el agarre mejora mucho y se gana bastante tiempo por vuelta".

Y sobre el monoplaza de Colapinto, apuntó: “Franco no está conforme con el balance del auto, así que tenemos trabajo por hacer en ese aspecto, especialmente para ayudarlo con la tracción y el frenado. Pierre está un poco más cómodo con el coche, pero igualmente todavía queda mucho trabajo por delante”.