La tercera práctica de la F1 en Mónaco, con Franco Colapinto, en vivo
El argentino vuelve a girar a bordo de su Alpine buscando mejorar el 15º puesto del viernes
Accidente de Bearman y bandera roja
El piloto de Haas se pega en la curva de Massenet y flamea la bandera roja en el circuito de Montecarlo. Los pilotos regresan a los pits. “Estoy bien”, dice Bearman. A la práctica le quedan menos de 14 minutos. El Haas es retirado del circuito con una grúa. “Pido disculpas, muchachos. Los saltos, otra vez”, dice Bearman. Su ingeniero de pista lo consuela. Haas tiene trabajo para llegar a la clasificación.
Antonelli, velocísimo
El italiano hace 1m12s720ms y rebaja más de medio segundo su mejor giro anterior. El joven italiano de Mercedes se mantiene primero, y parece ser el piloto a vencer. Le saca más de seis décimas a Leclerc.
Los Alpine, en boxes
Colapinto (18) y Gasly (11) están en los pits. Saldrán con neumáticos nuevos. El argentino queda a más de dos segundos de la punta y es algo más de seis décimas más lento que su compañero de equipo.
¡Semitrompo de Colapinto!
Al argentino se le va el Alpine de cola en la curva del hotel. No hay daños en el auto, pero el argentino perdió la vuelta. Por suerte para él, puede volver a la pista. Y regresa al box: cambian los neumáticos.
Sube Gasly
El francés de Alpine se mete en el Top 10, queda décimo y marcha 1.3s más lento que el líder, Kimi Antonelli. Colapinto, en tanto, queda en el puesto 17.
Antonelli, en la cima
El italiano vuelve a rebajar lo de Leclerc y regresa a la primera posición de la práctica.
Leclerc, primero
La práctica entrega una lucha entre Ferrari y Mercedes. Ahora es Charles Leclerc quien rebaja el registro de Russell y se queda con el primer lugar provisional en la grilla. Colapinto sigue por detrás de Gasly, tal como ocurrió el viernes. Es más de medio segundo más lento.
Vuela Antonelli
El italiano sigue con su buena senda y acelera a fondo. Hace 1m13s374ms, le saca 374 milésimas a Leclerc y queda primero. Mientras tanto, Colapinto escala algunos puestos y trepa hasta el lugar 14.
Todos a la pista: Colapinto se retrasa
El argentino pierde posiciones porque sale todo el resto del pelotón a la pista. Gasly sube hasta el puesto 13 y el argentino queda cinco lugares más atrás. Lidera Leclerc, lo sigue Russell y Hamilton completa el podio. El mejor del resto es el alemán Nico Hulkenberg (Audi), en el octavo lugar.
Colapinto sigue girando
Franco Colapinto continúa con su programa en la tercera práctica: mejora sus registros, hace 1m15s830ms y queda octavo. Manda George Russell (Mercedes) con 1m13s902ms. Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino, queda en el puesto 16.
Sube Colapinto
El pilarense hace su primer giro sin complicaciones y queda séptimo. Todavía está a lejos de la punta (a casi dos segundos), pero al menos puede completar una vuelta rápida. Luego, el argentino va a los boxes.
Stroll tapa a Colapinto, que pierde la vuelta
El piloto de Aston Martin tapona al piloto argentino, que se ve obligado a frenar. Su registro de vuelta es malo: 1m29s111ms. El de Alpine va por la revancha.
Ferrari, adelante
El inglés de Ferrari marca la pauta en los primeros minutos de la práctica: hace 1m15s246ms y queda por encima de todos. Pero, al instante, su compañero de equipo, Charles Leclerc, le lima 62 milésimas y se coloca primero. El monegasco es local y tiene a su propio club de fans en las tribunas.
¡Luz verde!
El inglés Lewis Hamilton (Ferrari) es el primero en salir a la pista del circuito callejero de Montecarlo, en Mónaco. Hace unos segundos se encendió la luz verde y está en marcha la tercera práctica de cara al Gran Premio del domingo.
Internaron al jefe del equipo Ferrari
Fred Vasseur, jefe del equipo Ferrari, no estará presente en el circuito de Montecarlo para la tercera práctica ni para la clasificación. El equipo de Maranello comunicó que el ejecutivo fue internado en un hospital cercano luego de que se le realizaran chequeos médicos. No especificó la dolencia que lo aqueja. “Le deseamos una pronta recuperación y poder verlo pronto en las pistas”, dice la escudería italiana.
Update from Monaco pic.twitter.com/1HXBvGNypz— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 6, 2026
Steve Nielsen: "No estamos satisfechos"
Steve Nielsen, director del equipo Alpine, habló luego de la jornada de prácticas del viernes: "No estamos satisfechos con dónde estamos después de las dos sesiones de entrenamientos. No logramos completar muchas vueltas limpias, aunque tampoco muchos otros equipos lo hicieron. Además, podemos ver que la pista está evolucionando constantemente, algo habitual en un circuito callejero como este, donde el agarre mejora mucho y se gana bastante tiempo por vuelta".
Y sobre el monoplaza de Colapinto, apuntó: “Franco no está conforme con el balance del auto, así que tenemos trabajo por hacer en ese aspecto, especialmente para ayudarlo con la tracción y el frenado. Pierre está un poco más cómodo con el coche, pero igualmente todavía queda mucho trabajo por delante”.
La agenda de Colapinto en Mónaco
La tercera práctica se correrá desde las 7.30 de la mañana, hora de la Argentina. Más tarde, partir de las 11, Franco Colapinto correrá la clasificación para el Gran Premio de Mónaco. El domingo, a las 10 de la mañana (hora de la Argentina), la pista tendrá luz verde para la carrera principal.
El sábado, el día más importante en Mónaco
Llega “el día más importante del fin de semana” para el piloto argentino. Colapinto sabe como nadie que una buena clasificación le dará más chances en la carrera del domingo. Sobre todo, en un circuito en el que el sobrepaso es una tarea titánica. Así, el pilarense tendrá que sacar conclusiones rápidas en la tercera práctica y hacer todo lo posible, más tarde, para meterse en la Q3, a la que sólo acceden los diez pilotos más rápidos.
Colapinto: "El auto no se siente bien"
Las palabras de Colapinto después de las prácticas del viernes no invitan al optimismo: “El auto no se siente bien”, dijo el pilarense en ESPN. Y agregó: “Creo que el auto nos costó mucho más que en otras carreras. Tuve muchos bloqueos adelante, estoy bloqueando un montón. Y cuando bloqueás en un circuito callejero como Mónaco, perdés mucha confianza para afinar fuerte y llevar velocidad en las curvas“.
"NOS COSTÓ MUCHO MÁS QUE OTRAS CARRERAS. EN GENERAL NO SE SIENTE BIEN"— SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026
📌 Colapinto no se mostró conforme con su jueves en Mónaco, pero tiene fé en que el "laburo de la noche" pueda mejorar al #43 de Alpine
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A mejorar lo del viernes
Franco Colapinto sale a la pista en Mónaco para la tercera práctica de cara al Gran Premio de ese país. Será la última posibilidad que tendrá el argentino de probar actualizaciones y trabajos en su Alpine antes de la clasificación. La última tanda de entrenamientos, en la que el argentino intentará mejorar el puesto 15 que consiguió el viernes, podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+.
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