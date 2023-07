Fórmula 1: la polémica por los límites de pista y el grotesco del Gran Premio de Austria

escuchar

Cuatro horas y 51 minutos pasaron desde el momento en el que se publicó el resultado provisional del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y la catarata de penalizaciones que impuso la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), tras aceptar un reclamo que elevó la escudería Aston Martin. Una revisión detallada de los comisarios deportivos empujó a la Dirección de Carrera a analizar los 83 casos verificados, sobre un total de 1200 posibles, en que algún piloto excedió los límites de pista en el circuito Red Bull Ring. El francés Esteban Ocon (Alpine) recibió el mayor castigo, con un total de 30 segundos de penalización, y con un detalle alarmante: durante diez vueltas consecutivas giró por fuera del trazado entre las Curvas 9 y 10, que resultó el lugar en el que los pilotos aprovechaban en abuso los metros de asfalto de escapatoria para descubrir una mayor velocidad. Los tracks limits no son un problema novedoso para la F.1: en 2015 el paddock se agitó en Spa-Francorchamps, y el año pasado, también en el dibujo austríaco, existieron controversias y sanciones.

El grotesco austríaco provocó que los comisarios deportivos pidieran que se encuentre una solución a los límites de pista en Spielberg, un mensaje que tiene como destinatario a la F.1 y a la FIA. Una reacción para no desandar una nueva pesadilla como la que resultó la reciente experiencia y con el Gran Premio de Gran Bretaña como siguiente episodio: Silverstone es otro circuito que, de no tomarse medidas consistentes, podría desatar otro escándalo. El fin de semana en el Red Bull Ring se inició con un caos en la práctica del viernes y decantó en un domingo de furia.

Los comisarios agudizaron el ojo a partir de la prueba de clasificación y la qualy tuvo a Sergio Checo Pérez (Red Bull Racing), Esteban Ocon y Pierre Gasly (Alpine) y Oscar Piastri (McLaren) como el póquer de pilotos penalizados con vueltas inválidas en la Q2. Max Verstappen fue castigado con la quita del tiempo en la misma tanda, aunque el neerlandés tuvo espacio para recomponerse y marcar un nuevo registro para clasificarse a la Q3, donde terminaría como poleman. “Es un chiste lo de los límites de pista, es ridículo”, apuntó por la radio al equipo el bicampeón del mundo y cómodo puntero del actual curso. La Dirección de Carrera anuló 47 vueltas en la qualy y Checo Pérez se presentó como el caso más llamativo: se extralimitó en todos los giros de la Q2, lo que le valió el puesto 15 en la grilla.

El séptuple campeón Lewis Hamilton, el primer piloto penalizado en el Gran Premio de Austria: el británico recibió la sanción en la octava vuelta, después de superar el límite de pista en cuatro oportunidades en la Curva 10 Darko Vojinovic - AP

El Gran Premio resultó un caos desde el inicio. Lewis Hamilton (Mercedes) fue el primero en recibir un castigo. Dos avisos y una bandera blanca y negra anunciando la revisión, las medidas con las que se intenta hacer desistir a los pilotos de los excesos en los límites de la pista. El séptuple campeón recibió la penalización en la octava vuelta -todas las infracciones fueron en la Curva 10- y desde entonces preguntó en más de una oportunidad si otros pilotos también estaban en la lista de castigados. Al final del día, la lista era interminable y con varios nombres repitiéndose con sanciones de cinco y diez segundos. Y la novela siguió con el reclamo de Aston Martin, que terminó con ocho penalizados una vez finalizada la carrera y varios movimientos en el clasificador: Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Hamilton, Ocon, Gasly, Nyck de Vries (Alpha Tauri), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y Logan Sargeant (Williams).

Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., contrastes en Ferrari en el Gran Premio de Austria: el monegasco finalizó segundo de Max Verstappen, mientras que el español recibió una penalización de 10 segundos y cayó del puesto cuatro al seis en el clasificador Darko Bandic - AP

El caso de Ocon fue alarmante, porque la acumulación de sanciones lo llevó a 30 segundos de castigo. Hasta la vuelta 27 giró de modo impecable, y entre las vueltas 27 y 37 superó el límite de las Curvas 9 y 10 en todas las vueltas. Los comisarios deportivos indicaron que cuatro infracciones de límites de pista suponían cinco segundos de penalización y la quinta, 10 segundos. La cuenta se reiniciaba a partir de la segunda penalización, por lo que el piloto debía volver a excederse en cuatro oportunidades para ser nuevamente sancionado con cinco segundos y así sucesivamente. Lo del francés sin dudas que fue un desquicio. El extremo opuesto lo lideraron George Russell (Mercedes) y Guanyu Zhou (Alfa Romeo), que completaron el gran premio sin excederse en una oportunidad de los límites de la pista. Verstappen fue descubierto en una oportunidad, en la Curva 10, en la vuelta 65.

George Russell (Mercedes), positivo: el británico, junto al chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo), no superó el límite de la pista de Spielberg

Austria arrastraba un antecedente inmediato, porque en 2022 se contabilizaron 43 infracciones al límite de pista -los castigos recayeron sobre Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel (Aston Martin), Zhou (Alfa Romeo) y Gasly (Alpha Tauri)- y en aquel momento se abrió un debate sobre la necesidad de revisar el trazado. Los directores de carrera Niels Wittich y Eduardo Freitas habían adelantado que serían estrictos. Pero también en Spa-Francorchamps, en 2015, Radillon se presentó como un desafío para la FIA y los pilotos, que buscaban mayor velocidad, aunque girar por fuera se tornó peligroso por las roturas de los neumáticos.

“El debate ha sido un poco una broma, no solo en la F.1 sino que en la F.2 y la F.3. Es fácil decir desde una cabina hay que mantenerse dentro de la línea blanca, porque parece fácil, pero no lo es. Algunas curvas son ciegas, el auto tiene mayor subviraje, los neumáticos se desgastan y es fácil pasarse de esa línea blanca. ¿Se gana tiempo? No siempre y para ser sincero son dos o tres las curvas en las que se puede girar más ancho. No creo que pasarse un milímetro sea motivo de una penalización y quizás colocar un poco de grava sea la solución”, decía el año pasado Verstappen, acerca de la situación de alarma en Austria.

Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, las espadas de Red Bull Racing: el neerlandés apuntó el año pasado a colocar una cama de grava para solucionar el drama de los límites de pista, mientras que el mexicano penalizó en todos giros de la Q2 del actual curso Darko Vojinovic - AP

Para el actual curso, el campeón lanzó una medida rudimentaria, aunque el clima provocó que no se pudiera poner en marcha. Ensanchar las líneas blancas para que resulten más visibles, la teoría que la lluvia impidió ensayar. Con el desastre consumado, la FIA reiteró una recomendación: “Agregar una trampa de grava a la salida de las Curvas 9 y 10. Demostró ser muy efectiva en otras curvas y circuitos con problemas similares”, esbozó un vocero. La decisión choca con las necesidades de otras categorías, por ejemplo, MotoGP. Y quienes controlan el Red Bull Ring no asoman convencidos, por el alto costo, de agregar grava un fin de semana y retirarlo a los pocos días.

Toto Wolff, el jefe de Mercedes, fue tajante con sus palabras: “Solo hay dos soluciones: volver a los bordillos salchicha y romper autos y pilotos, o eliminar los límites de pista y dejar que corran en la línea más rápida. Tenemos que encontrar una medida, porque queremos carreras espectaculares y que no estén influenciadas por las penalizaciones”, aseveró el austríaco, tan preocupado por el futuro de la carrera en su país de origen que extendió el contrato con la F.1 hasta 2030, como en descubrir una mejora para Mercedes.

LA NACION