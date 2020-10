Sebastian Vettel habló en un podcast y fue duro consigo mismo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 12:52

Las actuaciones de Ferrari en esta temporada fueron lo más parecido a una comedia de enredos. Sebastian Vettel y Charles Leclerc se vieron involucrados en varios incidentes dentro de la pista y dejaron en el ojo de la tormenta a la escudería del Cavallino Rampante, que que quedó atrás en el campeonato: mientras que Leclerc figura 7º con 57 puntos, Vettel recién aparece en el 13º lugar, con apenas 17 unidades.

En el último episodio del podcast de F1 Beyond the Grid, Vettel recordó sus seis temporadas como piloto de Ferrari, a donde llegó en 2015 con el objetivo de convertirse en campeón del mundo y suceder a Michael Schumacher, el héroe de su infancia. Ahora, ya tiene la mente puesta en Aston Martin para 2021. Pero antes, hizo un mea culpa en la que repasó su rendimiento.

El futuro le exige nuevos desafíos a Sebastian Vettel en la Fórmula 1: lo espera la escudería Aston Martin Crédito: AP Photo / Luca Bruno, Pool

"No creo que me arrepienta de mirar atrás ", dijo el alemán. Si bien es cierto que fallé en la misión que me había encomendado: convertirme en campeón del mundo con Ferrari. No lo logré. Desde este punto de vista, es un fracaso. Hay cosas que debería haber hecho mejor, cosas que debería haber visto antes, peleas que no debería haber peleado. Pero todo lo que pasó me llevó a donde estoy hoy.".

"Estas peleas probablemente no merecían ser libradas ", agregó. Pero eso es parte de mi naturaleza, y creo que a veces tenía razón en algunas de estas pequeñas batallas. Así es como creces y aprendes. Si soy justo y honesto, he fallado. ¿Hay alguna razón para este fracaso? Probablemente sí, pero no quiero usarlo como excusa. Lo más importante para mí es irme sin arrepentirme. Estoy feliz de seguir adelante... ".

De esta forma, el futuro de Vettel lo llevará a Racing Point, que se convertirá en Aston Martin en 2021: "En términos de rendimiento, sabiendo dónde está el equipo hoy y cuál es su potencial, no fue una decisión difícil de tomar, se marcaron todas las casillas. Y luego este proyecto me parece divertido, decidí ser parte de él. Es un viaje increíble y muy estimulante para todo el equipo. Espero poder aportarle mucho, ayudarla a progresar dentro y fuera de la pista".

Este fin de semana, en el GP de Nurburgring, Alemania, el británico Lewis Hamilton buscará igualar al alemán Michael Schumacher en cuanto a cantidad de victorias en la Fórmula 1 (91). Es la tierra de Mercedes, que reportó un caso de Covid en su plantel, sin aclarar quien y qué hace dentro del grupo.

Conforme a los criterios de Más información