La increíble definición de Moto3 que tuvo a Valentín Perrone como protagonista de una maniobra magnífica

La definición del Gran Premio de Tailandia de Moto3 resultó apasionante, porque todo se resolvió en los tramos finales del trazado y porque en el centro de las luces apareció el argentino Valentín Perrone, que escaló desde el puesto 14 y, con una maniobra de colección, logró subirse al podio ante la locura de miles de fanáticos. Y para completar la escena, David Almansa venció sobre la línea de meta a Máximo Quiles quedándose con el triunfo por apenas tres milésimas. Una resolución para Photo-finish.

Fue tan emotivo el cierre de la carrera y la lucha entre Almansa y Quiles que casi que quedó en un segundo plano la extraordinaria definición por el tercer puesto con Perrone, que superó a Álvaro Carpe en la última vuelta para firmar una actuación brillante al ocupar el último peldaño del podio. El piloto argentino del equipo Tech3 había comenzado bien el viernes último, pero se complicó en la clasificación, con una caída incluida, que lo dejó partiendo en el puesto 14º.

Tras la clasificación, Perrone aceptó el error y se disculpó con toda la escudería y en la carrera de este domingo su ritmo fue espectacular. En el tercer giro, de los 18 de la carrera, ya estaba séptimo y a partir de la séptima vuelta se metió en la pelea del segundo pelotón.

Con Almansa y Quiles cortados adelante, Perrone, Carpe, Adrián Fernández y Veda Pratama desataron una batalla desde el tercer al sexto. Carpe lideraba el grupo incluso en la última curva de la vuelta final, pero Perrone se tiró por adentro y lo superó para conseguir el tercer lugar y festejar su tercer podio en el Mundial en 22 participaciones.

“Empujé al límite, salí 14º, así que empujé desde el principio como loco. O empujaba o se iban. Quería estar entre los tres o cuatro en las últimas vueltas. Carpe fue muy rápido, pero en la vuelta final cerré los ojos y fui por todo, estoy muy feliz. Es para todo el equipo que hizo un trabajo increíble”, contó Perrone que cuando subió al podio flameó la bandera argentina.

La particularidad de podio es que no se pudo descorchar un champagne, como se hace tradicionalmente, más allá de que Almasa tiene 20 años, pero Quiles tiene 17 años y si bien Perrone, con 18, tiene la edad permitida, la orden fue que no habría un festejo con esta bebida.

Perrone se mantiene expectante en la búsqueda del título con la KTM del Tech3, que logró el primer podio de la mano de Guenther Steiner, el histriónico italiano que fue director del equipo Haas de Fórmula 1 durante ocho temporadas en las que jamás logró ver a uno de sus pupilos en la ceremonia de entrega de premios. En 2025, Steiner encabezó un consorcio que compró el team francés Tech3 y asumió como director para 2026.

Marco Morelli, con buenas sensaciones

En el GP de Tailandia también Marcos Morelli, nacido en España e hijo de padre argentino, dejó su marca y tuvo su primera carrera en el Mundial con el equipo Aspar Team después de haber disputado ocho fechas de 2025 con otros equipos. Largó 11º y de a poco fue aumentando su ritmo para escalar posiciones.

Morelli estaba en el tercer pelotón, que luchó por los puestos del séptimo a 11º y, tal como pasó con Perrone, pudo tener un buen ritmo, escalar posiciones y mostrar parte de su mejor versión. Finalmente, fue segundo en el grupo y octavo en el clasificador final, su mejor resultado en Moto3.

“Tengo sentimientos encontrados después de la carrera de Tailandia. El trabajo durante todo el fin de semana fue bueno: tenemos velocidad, que es fundamental para poder estar delante, pero falta pulir algunos detalles. No tengo que ser tan indeciso en las primeras vueltas, pero es cuestión de ganar confianza en las frenadas fuertes. Aprendí muchísimo en esta carrera, tenía muy buen ritmo e incluso he alcanzado al grupo que luchaba por le podio, aunque al final no pude estar en esa pelea”.

Tanto Perrone como Morelli volverán a correr el 22 de marzo próximo en Goiania, en el Gran Premio de Brasil.