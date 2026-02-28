Charles Leclerc se casó en secreto en Mónaco y celebró en un exclusivo vehículo clásico de Ferrari

Apenas una semana antes de que los motores vuelvan a rugir en el Gran Premio de Australia, el Principado de Mónaco fue testigo de un acontecimiento que trasciende las fronteras del deporte motor. El piloto de la escudería Ferrari, Charles Leclerc, contrajo matrimonio este sábado 28 de febrero con la influencer y estudiante de Historia del Arte, Alexandra Saint Mleux, en una ceremonia que combinó la discreción personal con el glamour histórico que rodea a la marca del Cavallino Rampante. El enlace, celebrado de manera privada y en un entorno íntimo rodeado de familiares y allegados cercanos, marca el inicio de una nueva etapa de madurez para el monegasco, quien a sus 28 años busca consolidar su estabilidad personal frente a los desafíos técnicos radicales que propone la temporada 2026 de Fórmula 1.

Charles y Alexandra a bordo del clásico Ferrari tras dar el sí en Mónaco (Foto: captura video)

Tras el intercambio de votos en una ceremonia civil —con proyecciones de un futuro festejo religioso—, la pareja protagonizó una imagen que rápidamente se volvió viral y que parece extraída de una película de la época dorada del automovilismo. Los recién casados descendieron por las colinas de Mónaco a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, una joya mecánica de colección cuyo valor de mercado se estima en 30 millones de euros. Este vehículo no solo representó un medio de transporte nupcial, sino un guiño deliberado a la herencia de la marca italiana en la que Leclerc transita ya su octava temporada, lo que reafirma un vínculo que parece indisoluble entre el piloto y la historia de Maranello.

Leclerc manejó el exclusivo Ferrari 250 Testa Rossa tras casarse Ferrari

La relación entre Leclerc y Saint Mleux se consolidó bajo la mirada atenta del paddock y las redes sociales desde su primer encuentro en la Semana de la Moda de París en 2023. A diferencia de otros perfiles de alta exposición, Alexandra, de 22 años, cultivó una imagen de sofisticación intelectual y bajo perfil mediático. Políglota y residente en París, la joven destaca por un contenido digital que prioriza referencias filosóficas y culturales, donde cita a pensadores como Slavoj Žižek y Gilles Deleuze, un rasgo que el propio Leclerc señaló como una influencia positiva en su vida. Según el piloto, su ahora esposa lo animó a profundizar en la vida de los autores y en sus fuentes de inspiración, aportándole una perspectiva que va más allá de la telemetría y los circuitos.

Otro video de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux tras su boda

En este entorno familiar también ocupa un lugar central Leo Leclerc Saint Mleux, el perro de la pareja que se convirtió en un amuleto de buena suerte y una figura recurrente en las transmisiones oficiales de la Fórmula 1. La presencia de la mascota en viajes, yates y hasta en el calzado personalizado del piloto subraya la narrativa de cercanía y cotidianeidad que la pareja logró mantener a pesar de la presión mediática que implica ser el máximo referente de Ferrari.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux hicieron pública su relación en 2023

Para el mundo del deporte, este casamiento no es un detalle menor con motivo de que la temporada 2026 no es un año más, sino que representa la introducción de un nuevo ciclo regulatorio con cambios profundos en las unidades de potencia y la aerodinámica de los monoplazas. Ferrari llega a este punto con expectativas renovadas tras unas pruebas de pretemporada en Bahréin que dejaron sensaciones positivas sobre el rendimiento del nuevo SF-26. En este contexto, la estabilidad contractual y emocional de Leclerc es vista por los analistas de Maranello como un pilar fundamental para intentar quebrar la sequía de títulos mundiales que afecta a la escudería desde 2007. El joven que fue bautizado como “El Predestinado” afronta ahora el desafío de alinear su plenitud personal con la gloria deportiva, en un año donde la competencia promete ser más intensa que nunca.