Baltazar Leguizamón: el piloto argentino se quedó sin frenos y sufrió un duro accidente en el Nascar

El piloto argentino Baltazar Leguizamón (25 años) asustó a todos. Durante la competencia del Nascar O’Reilly Autoparts Series, segunda división de la popular categoría, que se disputó en el Circuito de las Américas, en Austin, Estados Unidos, se quedó sin frenos en la primera curva y, a gran velocidad, pegó contra los neumáticos de contención.

Baltazar Leguizamón, piloto argentino del N° 30 RUS/Speed Energy Drink Chevrolet, durante el NASCAR O'Reilly Autoparts Series, en Austin, donde sufrió un accidente JAMES GILBERT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El deportista nacido en Arrecifes, probablemente la ciudad más “fierrera” de la Argentina, iba en el puesto 33 cuando sufrió el brutal accidente. Después del impacto, los auxiliares médicos llegaron a su atención, lo revisaron y, tras algunos minutos, lo pudieron ayudar a salir del auto: el argentino se mostró dolorido en el brazo izquierdo y las piernas. Sin embargo, muy pronto se mostró recuperado.

El accidente del piloto argentino

Baltazar Leguizamón hits the tire wall hard to bring out the caution. pic.twitter.com/8VWIFRBwKT — The CW Sports (@TheCW_Sports) February 28, 2026

“Estoy bien. Tuvimos un golpe muy fuerte en la final. Fue muy complicado tener el auto en la pista, tuvimos algunas vueltas que fueron buenas, fui perdiendo frenos. Quiero aclarar que esta carrera no contamos con el trabajo de Bruno Santoro, así que lo que pasó es algo externo. Tuvimos un problema del equipo, de armado del auto de último momento, que no se pudo llegar a armar del todo bien en algunos detalles”, expresó Leguizamón, a través de un video, llevando tranquilidad a todos los que estuvieron pendientes de su evolución.

Leguizamón llevó tranquilidad tras el accidente

🇦🇷 Baltazar Leguizamón llevó tranquilidad tras su fuerte accidente en COTA.



El argentino explicó que se encuentra bien y realizó un balance de lo sucedido en pista este sábado. #NASCAR #Leguizamón #COTA pic.twitter.com/wHwRto8Wpb — Carburando (@CarburandoTV) February 28, 2026

A pesar de que su presentación en la categoría terminó con un fuerte accidente, Leguizamón se convirtió en el primer piloto argentino en competir de forma oficial en la Nascar O’Reilly Autoparts Series.

“Me duele todo, hice lo que pude para salir caminando, me quedé sin frenos y pegué muy fuerte, luchando con el auto desde ayer, haremos lo posible para reivindicarnos, así y todo no tenía mal ritmo, pero mucho para cambiar para mejorar. Gracias a todos por el apoyo y mensajes”, publicó el argentino en la red social X (antes, Twitter).

Me duele todo, hice lo que pude para salir caminando, me quedé sin frenos y pegué muy fuerte, luchando con el auto desde ayer, haremos lo posible para reivindicarnos, así y todo no tenía mal ritmo, pero mucho para cambiar para mejorar.

Gracias a todos por el apoyo y mensajes. pic.twitter.com/EWV0h2f1M2 — Baltazar Leguizamon (@baltaleguizamon) February 28, 2026

El objetivo de Leguizamón es disputar al menos diez carreras durante el año para poder obtener la licencia completa, un requisito clave para consolidar su continuidad y su proyección dentro de la categoría estadounidense. Los sueños de Leguizamón en los Estados Unidos llegan después de cinco años de experiencia en el país, donde fue campeón de Fórmula Atlantic, subcampeón de Fórmula 3 Americas y campeón de Endurance LMP3, además de ganador en F4 U.S. Championship. En la Argentina, asimismo, sumó victorias y podios en Top Race y en competencias fiscalizadas por la ACTC.

Leguizamón tiene previsto correr el mes que viene en el Martinsville Speedway para tener su primera experiencia en el demandante óvalo y, en mayo, competir en el Watkins Glen International. Por lo pronto, tuvo un susto, pero la seguridad del auto y del circuito terminó minimizando la situación.