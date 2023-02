Fórmula 1: Rosie Wait, la mujer que vuelve a Mercedes para potenciar las estrategias de carrera

escuchar

La presentación del modelo W14 monopolizó la atención en Mercedes. La escudería de Brackley, después de dominar la Fórmula 1 desde 2014, entregó el mando a Red Bull Racing, que el año pasado ganó el Mundial de Constructores y se consagró bicampeón en el Mundial de Pilotos con el neerlandés Max Verstappen. Para recuperar los tronos, además del nuevo auto, que mantiene el concepto sin pontones y que regresó al color negro para ahorrar peso al quitar parte de la pintura, también se ensayaron modificaciones internas que se reflejarán en el pitwall. La partida de James Vowles a Williams para convertirse en el director de equipo, en reemplazo de Jost Capito, liberó el puesto de director de estrategia en las Flechas de Plata.

Toto Wolff recuperó a una conocida: Rosie Wait, la mujer que deslumbró con su planificación en el Gran Premio de España 2021, pocos días antes de tomarse licencia por maternidad. La ingeniera británica estará de regreso y en la temporada 2023 el muro será el escenario de una pulseada entre damas: los éxitos mantienen a Hannah Schmitz entre los cerebros que planifican las estrategias de carrera en Red Bull Racing, mientras que Ferrari podría ejecutar la repesca de Ruth Buscombe, mente maestra en Sauber.

Toto Wolff y Rosie Wait estarán otra vez juntos en el pitwall de Mercedes en la temporada 2023 de la Fórmula 1

Wait y Schmitz tienen puntos en común: británicas, se formaron como ingenieras en la Universidad de Cambridge, comenzaron a trabajar en la F.1 en 2009, y las dos tuvieron una interrupción en sus carreras por maternidad. A diferencia de Hanna, que desarrolló toda su trayectoria en Red Bull Racing, Rosie se inició en el Gran Circo en McLaren, como parte del equipo de dinámica de autos. “No llegué a la F.1 con la mirada puesta en ser una estratega, llegué como analista de autos y lo que realmente me gustaba era la simulación y el modelado”, confesó en una entrevista con el sitio web de la F.1. La función que desempeñaba en Woking se relacionaba principalmente con la aerodinámica, hasta que en 2012 llegó el llamado para tomar un lugar como ingeniera de estrategia. Los modelos de simulación pasaron a ser la vara con la que se medía la capacidad de Wait, que lentamente se involucró también con la toma de decisiones de estrategia de carrera durante un gran premio.

Cuando a Wait le preguntaron cuál es la razón para que las mujeres tengan un rol determinante en estrategias de carrera –Bernie Collins lo hace en Aston Martin y Carine Cridelich en Alpha Tauri-, entre risas se despachó con un “quizás por la capacidad de multitareas. Somos buenas en eso”. Un estudio de la Universidad de California señaló que los cerebros de los hombres tienen aproximadamente 6,5 veces más materia gris que los de las mujeres y que los cerebros de las mujeres tienen casi 10 veces más materia blanca que los de los hombres. La materia gris tiene relación con la percepción sensorial y el procesamiento de la información, mientras que la materia blanca gestiona las conexiones cerebrales, hasta las funciones de las que el cuerpo no es consciente y el control de las emociones. La construcción de redes neuronales veloces que ayudan en el proceso de la memoria, el aprendizaje y los recursos cognitivos en el desarrollo de la inteligencia son funciones enlazadas con la materia blanca y Buscombe define las tareas como “el arte de facilitar la mejor decisión posible en el menor tiempo posible. Una mezcla de planificación y reacción de acuerdo a la información previa que se logró acumular”.

De McLaren a Williams en 2016, Wait fue reclutada por Mercedes en 2017 con el desafío de ser parte del equipo de estrategias de carreras. El reto resultó un éxito al punto que la nombraron doce meses más tarde jefa del conjunto. Respondía a Volwes -director de estrategias de carreras- y en 2021 tomó licencia por maternidad. Por entonces la función era variada: desde decidir cómo usar los neumáticos durante las diferentes sesiones y stint de un gran premio a analizar datos de la competencia para contrarrestar el avance de un equipo rival. Gestionar y coordinar, dos palabras que la británica desarrolló a la perfección en la fábrica de Brackley o en un circuito, ya que viajaba a seis grandes premios por temporada.

El festejo de Mercedes por la victoria de Lewis Hamilton, después de la brillante estrategia que trazó Rosie Wait en el Gran Premio de España 2021 Joan Monfort - AP

Los trabajos para una carrera comienzan dos semanas antes de ese gran premio. “Se junta la simulación de todos los datos que tenemos en el circuito, como también lo que sabemos sobre el ritmo de los rivales para entender cuáles son las preguntas que nos podremos hacer durante el fin de semana de carreras. La información acumulada se utiliza para decidir cómo se usarán los neumáticos, cuáles serán los planes de carrera y se diseña las prioridades para las sesiones de práctica del viernes. Los pilotos salen a girar con premisas que necesitamos cubrir y una vez que comienzan las prácticas, analizamos los datos de tiempo y GPS para que los ingenieros y pilotos puedan tener un mejor lugar en la pista para clasificar o para realizar una parada en los pits. También se compara con los equipos rivales dónde somos rápidos o si somos lentos”, explicó Wait, sobre cómo se desanda un fin de semana en la Fórmula 1.

Y de inmediato amplió: “La tarea compleja es luego de la qualy: el momento de las discusiones estratégicas detalladas, con múltiples escenarios posibles. ¿Qué hacemos si somos más rápidos o más lentos de lo que pensamos? ¿Qué pasa si los neumáticos tienen más o menos degradación? Todos escenarios para que los pilotos tengan información para entender cómo encararán el gran premio”. Siendo jefa de estrategias fue galardonada en 2021 con la medalla Adrian Reynard –fundador de la división de automóviles de IMechE- por su contribución al automovilismo. “Demostró una gran habilidad en un entorno ultracompetitivo y altamente técnico para ofrecer estrategias de carreras adecuadas para ganar múltiples campeonatos mundiales”, señaló Tony Pixton, director ejecutivo de Ford y quien le entregó el premio.

Hannah Schmitz, junto con Max Verstappen; la ingeniera británica de Red Bull Racing, rival de Rosie Wait en la temporada 2023 de la Fórmula 1 Gentileza

Así como Schmitz resultó gravitante en los GP’s de Brasil 2019 para la victoria de Max Verstappen y en Mónaco 2022, cuando el éxito fue de Sergio Checo Pérez, Wait marcó territorio en mayo de 2021, la temporada en la que Lewis Hamilton y MadMax definieron el título en la última vuelta en Abu Dhabi. Fue la autora de la segunda parada del séptuple campeón en el GP de España, una detención a falta de 23 giros que tomó por sorpresa a Red Bull Racing, que lideraba la carrera con el neerlandés, tras una excelente largada en la que superó al británico. “No sé cómo vamos a llegar al final”, apuntó Verstappen, después de la maniobra del pitwall que diseñó Wait. Hamilton largó con compuesto blando y calzó dos veces medios para completar las 66 vueltas y ganar por una diferencia de más de 15 segundos. Camino a parque cerrado, el británico felicitó por la radio a todo el equipo y en particular a la ingeniera que desarrolló la carta del triunfo.

“Mónaco y México 2018 fueron carrera en las que el rendimiento de los neumáticos fue muy difícil de gestionar y estuvimos particularmente mal. En esos momentos te sientes en una horrible espiral, porque independientemente de lo que se intenta hacer se retrocede: es una pesadilla. Si pides que empujen destrozan los neumáticos, pero si no lo hacen no se llega a ningún lado. Son carreras complejas, en las que no se tiene el control”, relató Wait, que tiene como mejor recuerdo el GP de Hungría 2019: “Veníamos de una carrera malísima, como el GP de Alemania, que se conmemoraba el 125 aniversario de la primera carrera de la marca y los autos lucieron una decoración especial: Hamilton terminó noveno y Valtteri [Bottas], abandonó. A la semana siguiente Lewis ganó en Budapest y fue increíble, porque además coincidió con que yo estaba en el pitwall”.

El 5 de marzo la F.1 comenzará la temporada en Bahréin. Ahí estará Wait, definiendo los compuestos de los neumáticos que utilizarán Hamilton y George Russell, leyendo el rendimiento de los neumáticos, el número de paradas y en qué momento ejecutarlas, si hay que modificar el plan original de la carrera dependiendo de circunstancias como una mala largada, accidente, errores propios o que comete un rival. Será el momento de estudiar y lanzar directivas que pueden cambiar el rumbo, porque un director de estrategia tiene solo 20 segundos para tomar una decisión, la que más de una vez debe tener el aval del jefe de equipo. No será extraño observar a la par a Rosie Wait y Toto Wolff, juntos para reverdecer la gloria de Mercedes.