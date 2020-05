Sebastian Vettel dejará Ferrari en 2021 Fuente: Archivo

Un sueño que no pasó de fantasía. El deseo de Sebastian Vettel de replicar los logros de su ídolo Michael Schumacher en Ferrari se desvanece, después del anuncio de finalizar la relación cuando termine la temporada 2020, esa que todavía no tiene luz verde a causa de la pandemia mundial de Covid-19 . La Scuderia hizo pública la medida y el alemán, de 32 años, desandará los últimos meses del calendario de la Fórmula 1 enfundado en el traje con el logo del Cavallino Rampante , a sabiendas que en los cinco años anteriores no cumplió con las expectativas. Otro campeón, otra figura esmerilada por Ferrari, que desde 2007 no corona a uno de sus pilotos en el certamen mundial. Una propuesta inconsistente de un equipo que decidió modificar el status de quién era el líder de la estructura en la pista, y una visión sin puntos en común de las partes empujó a terminar una aventura que viajó de la esperanza a la desilusión.

"Es una decisión tomada conjuntamente por nosotros y Sebastian, ambas partes consideran que es lo mejor. No ha sido una decisión fácil, dado el valor de Sebastian como piloto y como persona", señaló Mattia Binotto , el responsable de Ferrari. "No fue una razón específica, si no la creencia común de que había llegado el momento de tomar caminos separadas para alcanzar nuestros objetivos", agrega el comunicado de la Scuderia . "No existe un deseo de protagonizar juntos. Me tomaré el tiempo que necesite para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro", añadió el alemán, que deberá negociar una butaca para 2021 si todavía tiene el fuego para ser parte del Gran Circo ; la crisis económica invita a imaginar que las propuestas no alcanzarán los tomarse un año sabático o cerrar el círculo son opciones que el tetracampeón también analizará.

El divorcio tiene también sus escondidas razones. Vettel, el niño prodigio y depredador de récords en sus días en Red Bull Racing (RBR), donde celebró sus cuatro títulos, se desinfló a partir de mediados de 2018. El Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado terminó por desnudar la debacle, con el incidente protagonizado con Max Verstappen . Pero existieron otros pequeños detalles que dinamitaron el liderazgo: desenfocado, después de ser superado por Lewis Hamilton en la cabeza de la carrera hizo un trompo en el GP de Bahrein; la sanción impuesta por los comisarios deportivos, luego de la polémica maniobra sobre Hamilton en el GP de Canadá, actuó como una desmotivación para Vettel, que sin argumentos para batallar por el título perdió interés en algunas citas. Una historia que vivió con Daniel Ricciardo en RBR y que se repitió con Charles Leclerc en Ferrari. El monegasco, además, ganó en Monza en 2019 y los tifosi , con más temperamento que razonamiento, pidieron la entronización del joven talento, al que la Scuderia le extendió un contrato por cinco años, una movida que no ejecutaba desde los tiempos en que sumó al español Fernando Alonso .

Una propuesta de un año y con un salario reducido a 13 millones de dólares -el último contrato trianual de Vettel con Ferrari fue de US$ 100.000.000- no fue expuesto como un condicionante por el germano. "Los temas financieros no jugaron ningún papel en esta decisión conjunto. No es como pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será", afirmó el piloto, de 32 años. La oferta a la baja de la Scuderia tenía dos razones: mientras lo seducía con un auto que se ajustaba mejor a sus características para 2020, le informaba que la estrella de Leclerc sería el futuro de la escuadra de Maranello. Las cancelaciones y la demora en iniciar la temporada jugaron en favor de Ferrari, que no tiene modos de observar en la pista si Vettel se mantiene en forma para revertir las estadísticas y la situación de incomodidad que desató Leclerc.

El talentoso monegasco se adapta a los diferentes cambios que pueda experimentar la SF1000; además, es joven y tiene un apetito voraz. El fuego amigo siempre existió, la convivencia mostró varios roces y Vettel no tiene el aval de quien estando al frente de la Fórmula 1 torcía cualquier negociación: Bernie Ecclestone . El ex patrón ejecuta constantes ataques sobre el desempeño de Binotto, otro punto que desfavoreció un posible equilibrio y un mejor clima para revisar la continuidad.

Los subcampeonatos de 2017 y 2018, las 14 victorias y los 54 podios que marcó con Ferrari resultan cifras que están por debajo de las proyecciones que hizo la Scuderia cuando en 2015 fichó al piloto de Happenheim para reemplazar a Alonso, que rompió el acuerdo para regresar a McLaren. La partida de Vettel dejará vacía a una de las butacas más codiciadas de la F.1 y sin campeones mundiales disponibles -Hamilton avanza para acordar con Mercedes; a los 40 años, Kimi Räikkönen , el último piloto campeón con la Scuderia , no asoma como candidato-, la danza de nombres para ocupar ese codiciado asiento tiene a un favorito: Carlos Sainz .

Por presente y por una cuestión económica, el español aventaja a Ricciardo. De 25 años, el madrileño apuntaló con resultados el avance de McLaren en 2019. El rival en esa pelea era, casualmente, Ricciardo, que no soportó ser el ladero de Max Verstappen en Red Bull Racing y optó por tomar oxígeno en Renault. Pero el australiano no lució con rendimientos -terminó 9° en el Mundial de Pilotos, a 42 unidades de Sainz- y los 25 millones de dólares anuales de contrato que le extendieron los franceses para relanzarse se ofrecen como un impedimento, ya que Ferrari contradiría la posición que adoptó para negociar con Vettel.