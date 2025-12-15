Grupos del Mundial 2026: todos los partidos, sedes, días y horarios

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) romperá el molde de los Mundiales con la edición de Estados Unidos-México-Canadá 2026 porque por primera vez en la historia habrá tres países sede y 48 seleccionados participantes, lo que hizo modificar el certamen en todos sus aspectos con relación a los últimos siete, hasta Qatar 2022, porque hubo 16 conjuntos menos.

El aumento de combinados hizo que se amplíe la cantidad de días, partidos y sedes como así también el formato de juego. La pelota empezará a rodar el 11 de junio próximo con el duelo entre el combinado mexicano y Sudáfrica en el estadio Azteca, mismos rivales que se enfrentaron en la apertura de Sudáfrica 2010, y concluirá el 19 de julio con la definición en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Serán, en total, 104 partidos en 39 días en 16 sedes, de las cuáles 11 están en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

La selección de México jugará el partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca vs. Sudáfrica

El formato de competencia se modificó y se deben disputar ocho cotejos para llegar a la gloria máxima contra los siete tradicionales hasta 2022. En la primera etapa los equipos se enfrentarán todos contra todos a una ronda (3 partidos) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Fixture del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Grupo A

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Corea del Sur vs. UEFA D – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 2

UEFA D vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

UEFA D vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. UEFA A – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Suiza vs. UEFA A – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver.

UEFA A vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston.

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

La selección de Brasil no llega al Mundial como máxima favorita, pero es la más ganadora de la historia y quiere recuperar el trofeo Bruna Prado - AP

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Australia vs. UEFA C – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 2

UEFA C vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 3

UEFA C vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto.

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia.

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

UEFA B vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 2

Países Bajos vs. UEFA B – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 3

Japón vs. UEFA B – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas.

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Japón quiere dar que hablar en el Mundial 2026, al que fue uno de los primeros en clasificarse Eugene Hoshiko� - AP�

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver.

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

FIFA 2 vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Francia vs. FIFA 2 – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

Senegal vs. FIFA 2 – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Erling Haaland es la gran figura de la selección de Noruega ALBERTO PIZZOLI - AFP

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. FIFA 1 – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

FIFA 1 vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

FIFA 1 vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston.

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 3

Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

16avos de final

2º Grupo A vs. 2º Grupo B – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

1º Grupo E vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

1º Grupo J vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final

Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final