Marko apuntó a Horner por la derrota de Verstappen, la debacle de Red Bull y las críticas a Checo Pérez

La gala anual de la Federación Internacional del Automóvil es el acto protocolar que unge a los campeones. En 2025, Taskent, la capital de Uzbekistán, fue la sede de la ceremonia en la que McLaren, con sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri y el CEO Zak Brown, fue el conjunto que acaparó los premios de Fórmula 1, tras ganar el Mundial de Pilotos y de Constructores. La celebración tuvo una ausencia notoria: Max Verstappen, que dio parte médico, por un estado gripal; los tres primeros del campeonato están obligados a asistir, y sin el neerlandés, que cedió el trono después de festejar cuatro coronas de modo consecutivo, Red Bull Racing no tuvo representantes.

En Milton Keynes todavía están procesando la reestructuración que se ejecutó en el calendario con las salidas de las tres figuras que resultaron fundadores de la escudería, que debutó en el Gran Circo en 2005. Adrian Newey fue el primero en marcharse, una partida que se anunció en 2024 y se consumó este año: el ingeniero británico cumplió con los meses de gardening –tiempo en el que no puede compartir información confidencial ni trabajar para otra estructura- y se unió a Aston Martin. Mucho más traumática fue la despedida del jefe del equipo, Christian Horner: su cesación fue de carácter inmediato, tras el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025; el británico arrastraba el escándalo de una denuncia, por conducta inapropiada de una empleada, y aunque salió airoso de la imputación no resistió en la batalla por el poder de Red Bull Racing.

Helmut Marko junto al piloto Sergio Checo Pérez y el jefe de la escudería, Christian Horner: el austríaco se desligó de las críticas al mexicano y apuntó con fiereza contra el ingeniero británico por la conducción del equipo Darko Bandic - AP

Austríaco, de 82 años, Helmut Marko tuvo en el cierre de la temporada, en Abu Dhabi, su última función. Asesor deportivo y director de Red Bull Junior Team –la academia de pilotos del equipo-, el expiloto apuntó a Horner por el descalabro que sufrió la escudería y también lo inculpó por la derrota que sufrió Verstappen a manos de Norris en la puja por el título. Marko fue una palabra autorizada y escuchada, en particular mientras Dietrich Mateschitz lideró la empresa de bebidas energizantes. La relación comenzó cuando Helmut representaba a Gerard Berger y Red Bull brindaba patrocinio particular.

En una entrevista con el diario neerlandés De Limburger, que se realizó en el Hotel Schlossberg, en Graz –uno de los cuatro hoteles de los que Marko es propietario-, el exasesor deportivo lanzó dardos contra Horner, relató la interna que se desató tras la muerte en 2022 de Mateschitz, desmintió declaraciones que realizó dos años atrás sobre Sergio Checo Pérez en un reportaje concedido a la televisión austríaca y reivindicó la relación con la familia Verstappen.

En la conversación, Marko aseveró que su destino estaba escrito antes de la finalización del calendario: “No suelo dudar. El jueves antes de Abu Dhabi decidí que sería mi último fin de semana”, explicó, contradiciendo el comunicado oficial del equipo, que se hizo público el día después de la consagración de Norris en Yas Marina. Sin embargo, más tarde, al canal austríaco ORF, le ofreció otra versión: “Me quedé en Dubai el lunes [8 de diciembre] y ahí fue cuando tomé la decisión. Incluso si hubiéramos ganado, habría sido una buena razón para dejar este trabajo”.

La relación con Max Verstappen, la más estrecha que tuvo Helmut Marko con un piloto en los 20 años en Red Bull Racing Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

Las versiones oficiales y los hechos no siempre caminan por la misma vía, y Marko así como expuso en la charla esa dualidad que se genera en la F.1, la múltiples interpretaciones le quitan veracidad a la opinión. El caso Horner es un punto que el austríaco abordó con detalles. “Esos últimos años no fueron agradables. Se jugaba sucio”, relató el austríaco, que comentó que, en una cena, antes del Gran Premio de Austria de 2022, descubrió el anhelo de poder que exhibía el británico.

“Didi [Mateschitz] estaba, pero no se encontraba bien de salud. Christian se me acercó y me dijo ‘no llegará a fin de año’. A partir de ese momento, empezó a coquetear con Chalerm Yoovidhya [multimillonario tailandés, que este año vendió un 2% de la participación accionaria, en 1100 millones de dólares y dejó de ser el mayor accionista de Red Bull]. Cuando Didi falleció, Christian hizo todo lo posible para tomar el control de la empresa con el apoyo de Yoovidhya. En principio, el poder siempre estuvo en Austria: nosotros tomábamos las decisiones”, detalló Marko.

El exteam principal de Red Bull Racing, Christian Horner junto a su pareja Geri Halliwell y Chalerm Yoovidhya, el multimillonario tailandés que apoyó en un comienzo al ingeniero británico en la puja por el poder ANDREJ ISAKOVIC - AFP

La destitución de Horner tuvo un costado político, pero la dinámica negativa que envolvía al equipo ayudó para el despido. “Tuvimos que actuar porque el rendimiento en la pista estaba decayendo. Y si lo hubiéramos hecho antes, habríamos recuperado la compostura antes y Max Verstappen habría sido campeón del mundo este año. Estoy absolutamente convencido”, argumentó Marko, que afirmó que la tirantez en la relación con el mexicano Pérez fue inventada para perjudicarlo, al igual que la problemática en el desarrollo del motor de 2026.

“¿Recuerdas cuando dijeron que los mexicanos estaban menos capacitados que los holandeses o los alemanes en la época de Sergio Pérez? Eso fue inventado, posiblemente, por ellos [en referencia a la estructura de Horner; la definición sobre Checo la realizó en ServusTV, el 4 de septiembre de 2023.]. Tampoco dije nada sobre que la sociedad con el motor Ford iba atrasada. Horner quiso aprovecharse de eso para que me suspendieran, pero gracias al apoyo de Max en Yeda, eso no ocurrió”, disparó el austríaco, que en las manipulaciones que ejercía Horner cree que estuvo también la causa de la salida del jefe de la escudería. “Cada vez, con más frecuencia, pudimos demostrar que mentía y cuando Chalerm también se dio cuente, cambió de opinión y dejó de apoyarlo”.

⚠️ MARKO DICE QUE HORNER INVENTÓ LAS DECLARACIONES DE QUE CHECO ERA MENOS ENFOCADO POR SER “SUDAMERICANO” Y EL MUNDO PARECE CREER Y ESPARCIR SU MENTIRA, A PESAR DE QUE HAY VIDEO.



Fue durante una entrevista para ServusTV, el 4 de septiembre de 2023. 🔥🇦🇹pic.twitter.com/E1kqFjNV5f — PrimeF1 (@PrimeF1__) December 14, 2025

La relación con Verstappen resultó el lazo más fuerte que construyó Marko en Red Bull Racing. El pupilo más destacado, aún por encima de Sebastian Vettel, que resultó el primer campeón bajo el paraguas del equipo. “La conexión más estrecha que tuve con un piloto. Lo fascinante fue que con cada año que pasaba, Max se volvía más rápido, más maduro, mejor. Y hasta el día de hoy no puedo ver el final de este desarrollo, a pesar de que ya es el mejor piloto. Casi nunca teníamos diferencias de opinión, claro que hubo algunas tonterías, sobre todo al principio. Pero cuanto más éxito tenía, más sencillo era su enfoque. Los lapsus de las primeras etapas desaparecieron para convertirse en una personalidad increíblemente perfecta para su edad”, aseveró Marko, que cobrará 10 millones de euros, ya que su contrato terminaba el 31 de diciembre de 2026.

En 2026, la F.1 iniciará un nuevo camino con profundos cambios de reglamento y de motor. Red Bull Racing no tendrá a ninguna de sus piezas que empezaron el camino dos décadas atrás en el garaje.