Apenas finalizada la temporada 2020 de la Fórmula 1, el año 2021 va tomando forma con diversos cambios entre las escuderías y los pilotos. El mexicano Sergio "Checo" Pérez sustituirá al tailandés Alexander Albon en Red Bull en 2021 y será el compañero del neerlandés Max Verstappen, según anunció la escudería. Ahora sólo queda un punto de incertidumbre en relación a la parrilla de la próxima temporada: el vigente campeón, Lewis Hamilton, que tendrá 36 años en enero, negocia la prolongación de su contrato con Mercedes.

Pérez, de 30 años, lleva diez temporadas en la categoría reina y ha participado en 191 Grandes Premios. Pero su escudería Racing Point decidió no contar con sus servicios para el próximo año y decidió apostar por el cuádruple campeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel.

Con diez podios desde su debut, Pérez (que pasó por Sauber en 2011-2012, McLaren en 2013 y Force India/Racing Point desde 2014) logró al fin subir a lo más alto del podio a finales de este 2020, cuando se impuso en el GP de Sakhir, en Baréin. Y acaba de culminar su mejor temporada con su cuarto puesto en el Mundial de pilotos (125 puntos).

Será interesante ver cómo el mexicano, conocido por su fuerte carácter, cohabitará con Verstappen, también de ideas fijas, y sobre todo protegido por sus jefes Christian Horner y Helmut Marko. Para Red Bull se trata de una nueva apuesta en la difícil sucesión del australiano Daniel Ricciardo, quien partió en 2019. Y, excepcionalmente, llamó a un piloto que no procede de su filial. El próximo año Albon permanecerá en Red Bull, pero como piloto reserva.

En los últimos días, también, Alpha Tauri confirmó la butaca para el japonés Yuki Tsunoda, que desembarcará en el lugar de ruso Daniil Kvyat y será el acompañante del francés Pierre Gasly. Tsunoda tiene 20 años, se consagró campeón de la Fórmula 4 de Japón en 2018 y se sumó como miembro del equipo junior de Red Bull en 2019.

¿Cuáles fueron los otros movimientos? Varios. McLaren, por ejemplo. Antes del comienzo de la temporada el equipo inglés ya había perdido al español Carlos Sainz, quien reemplazará a Vettel en Ferrari. Así, Lando Norris será acompañado por Daniel Ricciardo, que dejará Renault.

En tanto que Racing Point (desde la próxima temporada se llamará Aston Martin) se aseguró a Vettel en septiembre y optó por quedarse con Lance Stroll como segundo piloto.

Asimismo, tras dos años de ausencia, el español Fernando Alonso, bicampeón del mundo en Fórmula 1, se reencontrará con la categoría reina del automovilismo en la escudería Renault a partir de la temporada 2021. Al igual que Racing Point, esta marca también se renovará y adoptará el nombre de Alpine F1 Team.

Finalmente, otro de los equipos que lucirá renovado es Haas. El piloto Mick Schumacher, de 21 años e hijo del legendario Michael, competirá en la próxima temporada con uno de estos monoplazas. A la sombra de su progenitor -que disputó su último GP en 2012, al que no se volvió a ver desde su accidente de esquí en diciembre de 2013, y cuyo estado de salud es una incógnita- Mick sentirá probablemente su presencia durante sus primeras vueltas en un GP el año que viene.

El otro piloto de Haas será Nikita Mazepin, de 21 años. El ruso acaba de cerrar su participación con Hitech GP en la Fórmula 2, en la que concluyó en la quinta posición final. Sin embargo, en los últimos días desató una polémica al subir a su cuenta de Instagram un video en el que manosea a una mujer dentro de un auto. La escudería condenó las "aborrecibles" imágenes y el joven pidió perdón. "Me gustaría disculparme por mis acciones recientes, tanto por mi comportamiento inadecuado como por haberlo publicado en redes sociales. Siento la ofensa que he provocado y la vergüenza causada al equipo Haas. Como piloto de Fórmula 1, debo subir el nivel y sé que he decepcionado a mucha gente. Prometo que aprenderé de esto".

