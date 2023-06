Fórmula 1: Verstappen hizo la pole para el GP de Austria, lo siguieron las Ferrari y ”Checo” Pérez volvió a quedar afuera por salirse de la pista

escuchar

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Austria, novena carrera de la temporada, que se disputará el domingo. La sesión del vienes estuvo marcada por las sanciones a los pilotos que no acataron los límites de la pista, como el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull). Las Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz completaron el podio, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó séptimo.

Verstappen volvió a ser el mejor en viernes plácido, que solo estuvo alterado por los tiempos que se eliminaron al no respetar los márgenes del circuito de Spielberg en la Q1 y Q2 . Sin la aparición de la lluvia, Leclerc y Sainz se quedaron muy cerca del vigente campeón del mundo. Ferrari lo celebró en redes sociales con un tuit: “Apenas a media décima de la pole”, que ilustró con una foto del piloto monegasco. El asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), no tuvo el ritmo ni la velocidad de otros Grandes Premios y solo pudo ser séptimo, a medio segundo del neerlandés.

Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación para el GP de Austria, que se corre este domingo en el circuito de Spielberg Erwin Scheriau - APA

La bronca de “Checo” Pérez

Por cuarta carrera consecutiva, Sergio “Checo” Pérez no puedo llegar a la Q3: la racha negativa se inició en el GP de Mónaco, en mayo. En el trazado austríaco de Spielberg, el corredor mexicano estaba al mismo ritmo de su compañero Verstappen al iniciarse la Q2. Red Bull, su equipo, se entusiasmaba con un eventual 1-2 al final del día. Sin embargo, Pérez largará el domingo desde la decimoquinta posición . ¿Qué pasó? El mexicano fue más allá de los límites de la pista en tres ocasiones (tuvo sus cuatro neumáticos afuera) y los comisarios deportivos, tras analizar las imágenes, le anularon los tiempos rápidos de la sesión. Quedó con su registro anterior y partirá relegado.

Pérez descargó su bronca en los micrófonos de Fox Sports y Star+: “Teníamos un gran auto para tener una gran clasificación, pero desafortunadamente este sistema no considera nada”, protestó en relación a la decisión de los comisarios de quitarle los tres mejores registros de la segunda tanda clasificatoria. “Tomé mis precauciones y en la última parte de la clasificación venía en una buena vuelta. Pero de repente me sale (Alex) Alborn. Perdí la adherencia y no lo consideraron. Así es este sistema tan malo que tienen ”, bramó “Checo”. Y añadió: “Es un sistema en el que una persona en una computadora sólo tiene contacto visual y no considera nada. Perdí tiempo, me fui derecho, me bloquearon em mi vuelta y al final me sacan de la Q3 ″, se quejó Pérez.

“Es un sistema malo”, dijo Pérez

Pese a conseguir la pole-position y asegurarse la posición de privilegio en la largada del domingo, Verstappen también se quejó por los límites de la pista. Primero lo hizo por radio: “Esto de los límites de la pista es una broma. ¡Es ridículo!”, le dijo a su ingeniero desde la pista. Más tarde, habló desde la calle de boxes: “Fue muy difícil por todos los límites de la pista”, dijo el vigente campeón mundial sobre su clasificación.

“No lo hacemos a propósito, pero con estas altas velocidades es muy difícil medir la línea blanca (que señala el límite de la cinta asfáltica). Y es por eso que se pudo ver a muchos pilotos excediendo los límites, incluido yo mismo. Así que sinceramente se trató de sobrevivir, incluso en la Q3, donde en la primera mitad sólo se busca una vuelta segura. Creo que (lo de los límites) quita un poco la alegría, pero creo que hemos hecho una buena vuelta. Así que sí, estoy muy contento con la pole, por supuesto, pero aún queda un fin de semana muy largo por delante”, resumió Vestappen.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), que regula la F1, decidió no hacer el tradicional encuentro de pilotos tras la clasificación. Tal vez, para evitar que el “límitegate” escalara. En total, los comisarios deportivos consignaron un total de 47 infracciones a los límites de la pista en las curvas 6, 9 y 10 del circuito de Spielberg.

Lo mejor de la clasificación para el GP de Austria

“No esperábamos estar tan cerca de los Red Bull, así que es un paso adelante”, dijo Leclerc, el mejor de los pilotos de Ferrari, tras la clasificación. “Es una buena sensación volver a hacer una clasificación limpia y regresar a la primera fila. La sensación mejora en las últimas carreras. Conseguí poner todo lo que quería en la última vuelta de la Q3. Estuve muy cerca de Max (Verstappen), pero no fue suficiente hoy ”, recalcó el piloto monegasco.

“Tenemos que ver el domingo si tenemos el mismo ritmo que en Montreal, pero Red Bull por ahora es más rápido el día de la carrera, así que va a ser difícil. Pero si podemos ponerlos en dificultades, lo haremos”, finalizó Leclerc.

Otro de los que sufrió las decisiones de los comisarios deportivos fue Oscar Piastri, quien largará en el puesto 13 con su McLaren. Su compañero de equipo, Lando Norris, partirá el domingo desde mucho más adelante: hizo el cuarto mejor tiempo. El fin de semana del GP de Austria tendrá este sábado la segunda carrera sprint de la temporada (la primera fue en Bakú, Azerbaiján), para la que en primer turno se realizará la clasificación (también llamada “sprint shootout”, por su nombre en inglés).

(Con información de la agencia DPA).

LA NACION