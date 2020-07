Fuente: AFP

La temporada de la Fórmula 1 viene poniendo énfasis en dos focos: la vigencia total de la escudería Mercedes, con los triunfos de Lewis Hamilton (2) y Valtteri Bottas en los primeros tres grandes premios de la temporada, y los traspiés de Ferrari, con Sebastian Vettel como la cara del fracaso del Cavallino Rampante.

La relación de Ferrari con el piloto alemán atraviesa un momento de alta tensión, al punto tal que es casi insostenible. Después de quedar 10° en el GP de Austria, abandonar en el GP de Estiria (tras un insólito choque de su compañero Leclerc) y finalizar 6° en el GP de Hungría, Vettel viene de romper el silencio y confesó que no se arrepiente de haber aterrizado en Ferrari, pero sí de su salida de Red Bull Racing a fines de 2014 tras conquistar cuatro títulos.

Con todo, ya hay una certeza: Vettel no seguirá en Ferrari y su lugar será ocupado por el español Carlos Sainz. Entonces, los rumores se multiplicaron. Sin equipo confirmado, primero se habló de Renault como una chance, después apareció Red Bull pero descartaron la posibilidad y en los últimos días surgió el fuerte rumor de que su rumbo podría estar en Racing Point, que desde 2021 será Aston Martin. Ahora, surge la alternativa de que recale en Toro Rosso, al menos desde la opinión de una voz autorizada: se trata de su excolega y compatriota Ralf Schumacher, que dejó la Fórmula 1 en el 2007 tras despedirse de Panasonic Toyota Racing.

Schumacher dice estar "firmemente convencido" de que Vettel estará en la parrilla también en 2021. Según él podría desembarcar perfectamente en uno de los dos Alpha Tauri, por más que a priori pueda parecer un tanto extraño. sobre todo si se piensa que esta escudería está más centrada en dar la oportunidad a jóvenes pilotos.

"Sebastian se destacó en Toro Rosso al comienzo de su carrera y su relación con Franz Tost también es muy buena. Además, si se da por hecho que el Racing Point es completamente legal, Red Bull también podría hacer lo mismo y darles un monoplaza de la misma calidad a Alpha Tauri en 2021", analizó Ralf Schumacher a 'Sky Alemania'.

El triunfo de Vettel en Monza en 2008, con Toro Rosso

El 31 de julio de 2007, Vettel finalizó su vínculo con BMW Sauber y se unió a Toro Rosso para competir a partir del Gran Premio de Hungría, reemplazando a Scott Speed. Antes de la carrera de Hungaroring, se hizo público que Vettel continuaría en el equipo durante la temporada 2008 con Sébastien Bourdais como compañero de equipo. Ese año, en el Gran Premio de Italia, el alemán logró tanto su primera pole position como su victoria inicial de las 53 conquistas de su carrera.

Hace una semana, Vettel había hecho un repaso de su carrera: "Correr para Ferrari siempre fue mi sueño desde niño, desde que vi a Michael (Schumacher) subirse en aquel coche rojo, es un equipo impresionante y atractivo. Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió, pero tenía como misión ser campeón del mundo con ellos y no lo hemos podido conseguir", explicó.

A la hora de hablar sobre su partida de Red Bull Racing, después de ser cuatro veces campeón entre 2010 y 2013, Vettel realizó una cruda confesión: "Me da pena recordar cómo acabaron las cosas allí, pero así es el deporte a veces. Las cosas son algo extrañas con los contratos, que también limitan lo que puedes o no decir. Vivimos grandes momentos juntos, logramos cuatro campeonatos del mundo, fue increíble. Si miro para atrás, me arrepiento de haber salido del equipo de esa forma". Ahora, Toro Rosso aparece como una alternativa.