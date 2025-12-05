Norris dominó en las prácticas del viernes mientras McLaren ordenaría a Piastri retrasarse para impedir Max Verstappen gane el campeonato

ABU DHABI (Enviado especial).- Con fuerza y decisión comenzó el puntero del campeonato de F1, Lando Norris, los entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dhabi. Fue el más rápido de la jornada superando por 363/1000 al segundo del certamen, Max Verstappen mientras el tercer piloto que aspira junto con Lando y Max al certamen, Oscar Piastri quedaba 11º a 680/1000 de su compañero inglés en McLaren.

En los últimos 10 años, el Gran Premio lo ganó quien partía desde la pole y Norris parece encaminado a conseguirla, pero sus dos rivales no se entregarán fácilmente: Piastri tuvo en contra no girar en la FP1 ya que su coche lo utilizó el piloto reserva, el mexicano Pato O’Ward y Verstappen afirmaba tener demasiado “rebote” en su coche. El actual campeón suele quejarse, pero a último momento corrige su auto y siempre lucha por la pole.

El McLaren de Lando Norris durante la segunda práctica en Abu Dhabi Darko Bandic� - AP�

La matemática favorece claramente a Norris, con 408 unidades le basta terminar tercero si ganase Max Verstappen (396 puntos) y sexto si lo hiciera Piastri (392 puntos). Lando no puede ayudar a Piastri pero sí el australiano a él. Falta todo el día sábado y las 58 vueltas de la carrera del domingo para tener todas las respuestas.

Tras una primera práctica alentadora en la que quedó 10º a tan solo 0,370/1000 de Norris, Franco Colapinto terminaba 19º en el segundo entrenamiento a 1s688/1000 de Norris. Era prometedora su reducida diferencia con Norris en la primera sesión, pero, aun ganándole a su compañero Gasly, que fue 20º y último a 192/1000 de él, no estaba conforme.

“Estábamos a tres décimas (en la FP1) y (logré) una vuelta que había sido bastante (buena), podía mejorar un par de décimas más. No entiendo bien, la verdad, hay que ver la data porque...”

La puja de los dos pilotos de McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris Altaf Qadri� - AP�

La saga de las órdenes de equipo

Hasta este viernes por la mañana, McLaren no se había pronunciado sobre si dar o no órdenes de equipo. Pero la presión era tanta que había que decidirse.

Se han terminado las “papaya rules” (igualdad de trato a los pilotos) para el equipo McLaren. En el paddock Zack Brown, el director ejecutivo de McLaren F1, confirmaba a la TV británica que “seríamos estúpidos si dejáramos a Oscar por delante de Lando en la pista si cediendo su posición impedimos que sea Max el que gane este campeonato (y Oscar no pudiese ser el campeón).” En la conferencia de prensa de los jefes de equipo aclaraba que iban a ver cómo se desarrollaría la carrera y que, en principio ambos pilotos podían comenzar el Gran Premio con libertad para competir.

Ese escenario se daría si en el Gran Premio que se disputará este domingo desde las 10 de Argentina, Verstappen estuviese ganando, con Piastri segundo o tercero lejos y Norris estuviese en la cuarta posición. Norris solo necesita acabar tercero en esta carrera para coronarse.

Sería una rebelión casi suicida para el joven australiano Piastri negarse a obedecer las órdenes de equipo en esta situación encontrándose con la imposibilidad de ganar él mismo el campeonato. Es que para conseguir la corona, Oscar tiene que ganar y Lando acabar sexto o peor.

McLaren ya dio órdenes de equipo en el Gran Premio de Italia este año solicitando a Piastri que levante el pie y deje que Norris recupere la segunda posición tras una lenta parada del inglés para cambiar neumáticos. Esto disgustó mucho al australiano.

Max Verstappen, a toda máquina durante la primera sesión GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Durante la primera práctica libre del viernes, Piastri estuvo en el garage porque su coche, como estaba previsto de antemano, se entregó a Pato O’Ward, mexicano de 26 años ganador de 9 carreras Indy. McLaren apunta a profundizar su conexión comercial, ya notable, con el mercado norteamericano de patrocinios.

Además, si se quebrase la relación con Piastri, McLaren tiene bajo contrato al recientemente coronado campeón de la Fórmula 2, el italiano Leonardo Fornaroli, otro posible reemplazante.

Norris, en acción

Norris, como suele ser habitual, fue el más rápido en la FP1 dejando a Verstappen en la segunda posición a tan sólo 8/1000 de segundo cuando ambos utilizaron neumáticos blandos. Piastri estaba en boxes porque su coche se había cedido al reserva Pato O’Ward.

Cuando se puso combustible y se hicieron tandas largas, Verstappen, con calzado duro fue ligeramente más rápido que Norris que utilizaba los medios, teóricamente algo más rápidos. Se notaba que ambos equipos, McLaren y Red Bull estaban evaluando neumáticos siguiendo una estrategia diferente.

En Alpine, quien se había quedado en el garage junto al patrón Flavio Briatore era, esta vez, Pierre Gasly, cuya butaca se confió para esta sesión a Paul Aron. Franco realizaba el ya comentado décimo tiempo y Aron era 13º a 349/1000 de Colapinto.

Lando Norris, de Gran Bretaña, buscará ganar su primer título de Fórmula 1, pero tendrá en Verstappen una amenaza permanente Altaf Qadri� - AP�

En la segunda sesión de entrenamientos, Norris, que había superado a Verstappen por sólo 8/1000 en la primera sesión, apretó un poco más y le sacaba esas 363/1000 antes mencionadas, una diferencia clara que podría preocupar a los de Red Bull. El equipo de los toros rojos no se hace ilusiones con que el compañero japonés de Verstappen, Yuki Tsunoda pueda ayudar de alguna manera al holandés en la carrera. Tsunoda, que ya no estará en este equipo en 2026, quedaba 17º a 1s220/1000 de Norris.

Hubo un momento de tensión cuando Norris comenzaba una de sus vueltas rápidas y Verstappen estaba en la trayectoria adecuada. Se apartó el holandés justo cuando Norris lo adelantaba. No hubo investigación.

Verstappen tiene margen

La escudería Red Bull estaba más concentrada en preparar el coche para la carrera. Abandonó muy pronto el calzado blando en la FP2 y realizó una tanda de 14 vueltas con neumáticos medios contra un ensayo corto de siete vueltas de Lando. El ritmo de ambos dice que esa diferencia de 363/1000 con los blandos a una vuelta, se reduce muchísimo y queda en torno a una décima o menos a favor del McLaren. Respecto de Piastri, Norris muestra las mismas ligeras diferencias en tandas largas. Mañana se sabrá más.

Piastri no parecía en la foto, terminaba 11º a 580/1000 de su compañero Norris porque en sus dos vueltas rápidas cometió dos errores. Se quejaba, también, de cierta falta de equilibrio. Tiempo tendrá para recuperarse. Su progresión se vio afectada, probablemente, como la de Gasly, por no haber girado en la FP1.

McLaren's Australian driver Oscar Piastri drives during the second practice session ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 5, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)� ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

El australiano no se mostraba excesivamente preocupado:

“Creo que estoy empezando a encontrar mi ritmo. Claramente hay cosas que probar y mejorar para mañana, pero creo que después de una sola sesión, no está nada mal. Así que, algunas vueltas más mañana, algunos juegos de neumáticos adicionales y espero que estemos listos.”

Desde la cuarta posición en esta sesión, George Russell se erigía en una posible amenaza para Verstappen a tan sólo 16/1000 de Max.

Desconcierto en Alpine

Desde el garage de Alpine, Colapinto ratificaba la sorpresa de que su auto no haya progresado mientras sus rivales habituales habían mejorado sus tiempos en hasta un segundo.

“No entiendo cómo nosotros empeoramos tanto (en la FP2 respecto de los rivales que mejoraron hasta 1 segundo por vuelta)... Pero creo que, a ver, dentro de todo yo me sentí mejor con el auto, que es lo más importante. Y después hay que intentar entender por qué estamos tan lejos”.

Franco Colapinto, durante su arribo al circuito Yas Marina de Abu Dhabi David Davies� - PA Wire�

Pierre Gasly ratificaba sus dichos: “Ninguno de ambos hemos tenido grip (agarre) en la segunda sesión. Hay detalles que no funcionaron como esperábamos. Trataremos de corregirlos para mañana”.

Ni los pilotos Alpine han dicho su última palabra ni los 3 candidatos a la codiciada corona han jugado todas sus cartas. El duelo continúa mañana, sábado desde las 07:30, con las pruebas de clasificación a las 11.