Fórmula 1: Sebastian Vettel, el carpintero que quería ser Michael Jackson y fue tetracampeón del mundo

Cuatro títulos de campeón del mundo, 53 victorias, 122 podios, 57 pole positions y cuatro Grand Chelem (mejor registro en la prueba de clasificación, triunfo, giro más rápido de la carrera y liderazgo en todas las vueltas). Este domingo, Sebastian Vettel protagonizará su gran premio número 299 en la Fórmula 1 y en el circuito de Yas Marina, de Abu Dhabi, ofrecerá su última función en el Gran Circo. Una historia de 16 temporadas que se inició en el Gran Premio de Estados Unidos de 2007, en Indianápolis, tendrá su capítulo final. Una decisión meditada que el alemán, de 35 años, comunicó en julio pasado.

El debut en BMW Sauber, cuando reemplazó al polaco Robert Kubica, que se accidentó en Canadá; el arribo a Toro Rosso, equipo en el que obtuvo su primer triunfo y también el primero de la escudería de Faenza; el tetracampeonato con Red Bull Racing, que se inició cuando Vettel se convirtió en el monarca más joven de la historia, con 23 años, cuatro meses y 11 días; el ciclo de seis calendarios en Ferrari, escudería en la que realizó una curva de la ilusión al desencanto, y el adiós en la butaca de Aston Martin, conforman el recorrido de una aventura fantástica, con estadísticas de ensueño: está cuarto entre los pilotos que más coronas tienen (4), por detrás de Michael Schumacher (siete), Lewis Hamilton (siete) y Juan Manuel Fangio (cinco) y a la par de Alain Prost, y es el tercero en cantidad de éxitos en la historia.

Sebastian Vettel celebra el tetracampeonato de Fórmula 1 sobre Hungry Heidi, el nombre que con el que bautizó al modelo RB9 de Red Bull Racing AFP, AP, Reuters, EFE

Un piloto singular, con miradas que rebasan los límites de una pista, de un autódromo. Un personaje de un gran sentido del humor y madurez y comprometido con el ambiente, pero también defensor de los derechos LGTB+, utilizó la función de despedida para realizar una subasta benéfica: las fotos de las mejores ofertas de mil personas estarán en el casco de Vettel. “Quiero que sean parte de mi última carrera, mi última vuelta” fue el lema para captar la atención y los fondos. La mejor propuesta alcanzó los 70.000 dólares, y las dos siguientes sumaron 108.000; en 2020 recaudó el récord de 272.482 dólares también con un casco que utilizó en el GP de Turquía y que enseñaba, desde los colores del arco iris y el dibujo de personas de diferentes orígenes y razas, un mensaje de diversidad. El año pasado, cuando la F.1 corrió en Arabia Saudita, organizó una carrera de karts exclusiva para mujeres para exponer la desigualdad de género que impera en el país.

Defensor de los derechos LGTB+, del medio ambiente y de la igualdad de género, Sebastian Vettel ensayó gestos comprometidos y aportó dinero con subastas para las diferentes causas Pool - Getty Images Europe

Un amuleto lo acompaña desde su debut y fue en el GP de los Estados Unidos de esta temporada, en Austin, donde divulgó de qué se trata. “Me quedé con el centavo de dólar que encontré el domingo por la mañana en Indianápolis 2007, cuando estaba ejercitándome para la carrera. Y todavía está conmigo”, comentó sonriente la pareja de Hanna Prater, a la que conoció en la escuela secundaria y siempre mantuvo alejada de los focos: cuidar la vida familiar y privada resultó una consigna para el padre de tres hijos, dos mujeres y un varón. ¿Modos de diseñar esa carcasa? El casamiento, por ejemplo, fue una ceremonia civil organizada en la más estricta intimidad.

La SF70H de Sebastian Vettel, a la queel alemán nombró Gina y con la que logro cinco de los 17 triunfos en Ferrari AP

Una excentricidad es que bautizó a todos sus modelos de autos de F.1 con nombre de mujeres: con Julie, el STR03 de Toro Rosso, ganó por primera vez, en 2008; Kate resultó el estreno en Red Bull Racing; Luscious Liz, la corona de 2010 y con Hungry Heidi celebró el tetracampeonato; Suzie, Eva, Margherita, Gina, Loria, Lina y Lucilla, las seis Ferrari; Honey Raider –la primera chica Bond- la elegida para manejar en Aston Martin… Y un sueño incumplido, ser cantante: “De pequeño quería ser Michael Jackson”, confesó en la presentación del AMR22, quien corría por la casa de Heppenheim gritando el nombre de la estrella de la música pop.

Después de una temporada en Toro Rosso, donde logró su primera victoria, en 2010 Sebastian Vettel inició la aventura del tetracampeonato con Red Bull Racing

Nació el 3 de julio de 1987, hijo de Norbert y Heike, Sebastian aseguró que no era un buen estudiante y por esa razón desde pequeño fue ayudante de carpintería de su padre. A los tres años y medio se trepó por primera vez a un karting, pero recién a los ocho y con ayuda de su progenitor recorrió varios talleres, hasta descubrir uno que se ajustara al acotado presupuesto que reunía la familia. Se mantuvo durante ocho temporadas compitiendo, ganando y trabajando para costearse la campaña. En 2003, logró ingresar a la Fórmula BMW y el subcampeonato atrajo la atención de patrocinadores; al año siguiente y con 17 años se consagró campeón, con 18 victoria en 20 carreras. Williams, asociada con BMW, lo tomó como piloto de pruebas y su primer contacto con un F.1 coincidió con un examen escolar: tuvo que solicitar un permiso en el colegio para posponerlo.

Sebastian Vettel flanqueado por Fernando Alonso y Lewis Hamilton, los pilotos a los consideró los rivales más duro en sus 16 temporadas en la Fórmula 1 Luca Bruno - AP

Capaz de recordar sin ayuda memoria a todos los campeones de la F.1 de manera cronológica, desde el último al primero –como lo enseña un video que grabó para la categoría-, el doctor finlandés Aki Hintsa resultó una ayuda en su carrera en el Gran Circo, al igual que sucedió con Mika Hakikinen, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton. Médico de McLaren, colaborar con pilotos de otros equipos era una condena moral para quien transformó la salud mental de los pilotos. A Vettel le pidió que escribiera en una carta quiénes eran las personas más importantes de su vida y el alemán no entendía de qué se trataba. “Cuando seas famoso mucha gente querrá entrar en tu vida, lee la lista para saber quiénes son tus verdaderos amigos, a los que debes dedicar tu atención por encima de todo”, le aconsejó Hintsa, con el que en 2008 compartió varios días en Finlandia entre charlas, pesca, sauna y barbacoas.

Cuando en esa temporada Vettel ganó en Monza –primero de los 53 triunfos-, el doctor lo telefoneó: “¿Eres el mismo de la semana pasada? Si es así, estamos bien”, le apuntó quien definió al tetracampeón como “un hombre joven que creció muy rápido, pero que podía delimitar los valores de vida muy claramente para su edad. La honestidad, la pasión la fidelidad a uno mismo”, temas de conversación de los múltiples encuentros, porque Ron Dennis decidió no solo contratar al médico para los pilotos, sino para toda la escudería.

Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel, el finlandés resultó el piloto con el que desarrolló mejor química en la Fórmula 1; compartieron 81 grandes premios en Ferrari

Prácticamente un hermano menor de Michael Schumacher, resultó un padre para Mick –hijo del séptuple campeón del mundo- a quien propuso para que lo reemplazara cuando en el Gran Premio de Hungría anunció que se marcharía de la F.1. Raikkonen fue su mejor compañero: “Tuve la mejor relación, porque era directo. Nunca hubo una discusión, una pelea. Si chocábamos entre nosotros, hablábamos, lo arreglábamos y quizás hasta nos reíamos de lo sucedido, pero nunca hubo algo que nos pudiera desestabilizar”, le reconoció con quien compartió 81 carreras en Ferrari, entre 2015 y 2018. Hamilton y Fernando Alonso resultaron sus máximos rivales: “Lewis fue el más duro, especialmente cuando yo estaba en Ferrari. Él siempre estaba adelante, ahí arriba. Antes, diría que fue Alonso, cuando estaba en Red Bull y Fernando conducía para la Scuderia”, explicó sobre el asturiano, que lo reemplazará en 2023 en Aston Martin.

Aston Martin, la quinta y última escudería de Sebastian Vettel en la Fórmula 1; antes corrió para BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing y Ferrari dpa - dpa

El domingo, en Yas Marina, los recuerdos y la emoción volarán en la mente de Vettel: en Abu Dhabi logró su primer título. “Probablemente llegará un momento en el que nadie me recordará, ya que nada dura para siempre. Las personas pueden decidir si quieren recordarme, pero no me ofendería si no lo hacen. No es importante para mí cómo soy recordado. Siempre trato de tener éxito, a veces no lo consigo, pero –sobre todo- siempre trato de tratar a las personas con respeto y ser amable. Si eso es lo que la gente recuerda de mí, eso me hará feliz”, relató en una entrevista que le realizó la propia escudería, antes del GP de los Estados Unidos.

Sebastian Vettel celebra en Yas Marina, en Abu Dhabi, el primer título en la Fórmula 1; en el mismo escenario, el alemán tendrá s despedida del Gran Circo AP

“Ser piloto de F.1 es una forma de vida acelerada: tienes todo lo que sucede en la vida normal, pero comprimido en el tiempo. Siento por momentos que todo lo que experimenté en los últimos 15 años no puedo asimilarlo. Conocer a tanta gente, ir a tantos países diferentes. Me enseñó mucho y el tiempo dirá cuánto estaba escuchando. La decisión de retirarme fue difícil, pero lo estuve pensando durante un tiempo. Ser piloto nunca fue mi única identidad. ¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de tres niños y marido de una mujer maravillosa. Mis objetivos cambiaron: de ganar carreras y luchas por campeonatos a ver a mis hijos crecer y transmitir valores, ayudarles cuando se caen, escucharlos cuando lo necesiten, no tener que decirles adiós y, lo más importante, aprender de ellos y dejar que me inspiren”, la filosofía de vida que acompañará la nueva vida de Vettel, un campeón en las pistas y un piloto que dejó una huella más allá de los circuitos.