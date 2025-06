Franco Colapinto ante el GP de Canadá de Fórmula 1: “Tenemos que empezar a sentirnos cómodos”

El regreso de la Fórmula 1 a territorio americano simboliza el pasado y el presente de Alpine. El Gran Premio de Miami resultó el último en el calendario de Jack Doohan como piloto titular de la escudería de Enstone, que después de la decisión del asesor ejecutivo Flavio Briatore determinó reemplazar al australiano por Franco Colapinto. El argentino desandará en Canadá su cuarta carrera en el equipo francés, después del triplete de grandes premios consecutivos que compusieron las citas de Emilia-Romagna, Mónaco y España y de la semana de descanso que tuvo el Gran Circo hasta desembarcar en Montreal.

El circuito Gilles Villeneuve es desconocido para el pilarense, que por primera vez participará en el trazado enclavado en la isla de Notre-Dame. En su interior sabe que necesita responder a las expectativas tanto como reencontrarse con su mejor versión en la pista y develar las prestaciones del modelo A525, un auto indócil, que tiene un motor sin fuerza y un chasis que hace pesado el tránsito en las curvas lentas. “Tenemos que empezar por sentirnos cómodos”, comentó Colapinto durante la rueda de medios de la Federación Internacional del Automóvil junto al séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari).

El de Canadá será el cuarto gran premio de Colapinto con Alpine y su 13º en la Fórmula 1; "fueron duras", admitió sobre sus tres carreras de este año. MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Fueron duras”, apuntó Colapinto, sobre sus tres primeras fechas de 2025. “Esperaba un poco más de progreso en Ímola, pero es duro volver a la F. 1 después de no estar en seis carreras. Sobre todo, cuando hay pilotos que ya entienden sobre los neumáticos y su gestión. Es un poco complicado”, explicó, y en el análisis expuso las razones de por qué en la irrupción con Williams, el año pasado, tuvo mejores prestaciones que en el presente. El debut en la categoría con el equipo de Grove, en Monza, tenía como respaldo las horas de trabajo en el simulador, el Testing of Previous Cars (TPC) –ensayos con autos de dos años anteriores–, el primer entrenamiento en el Gran Premio de Gran Bretaña y las presencias en boxes para conocer cómo trabajaba el grupo de ingenieros y mecánicos.

Lewis Hamilton sonríe ante un comentario de Colapinto: el séptuple campeón del mundo y piloto de Ferrari compartió con el argentino la rueda de prensa de FIA previa al GP de Canadá. CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La incorporación a Alpine lo tuvo en los dos primeros grandes premios (Australia y China) como piloto de reserva y luego el argentino cumplió tareas en el simulador y en cuatro TPC; en el proceso de comprensión de cómo se desenvuelve el garaje, Colapinto recién entra en una etapa de confianza. “La semana de descanso fue muy buena para volver con el equipo y entender los problemas, aprender dónde podemos mejorar. Sumar puntos sería genial; estoy seguro de que el auto tiene rendimiento. Creo que siempre ayudó a tener un pequeño respiro. Estaba acostumbrado a algo tan diferente que no me daba suficiente tiempo entre carreras para aprender, reflexionar y entender lo que tenía que hacer. Hay aspectos de la configuración que no me funcionaron y no me sentía sincronizado con el auto, como si chocásemos uno contra otro”, manifestó Franco, que este lunes y este martes se instaló en Enstone para ilustrarse sobre el A525.

En el garaje de Montreal Colapinto ajusta tareas con ingenieros y mecánicos de Alpine; en la semana, el argentino trabajó en la sede de Enstone. Christinne Muschi - The Canadian Press

En las tres tandas de pruebas en Canadá Colapinto tendrá que descubrir los secretos del circuito y recuperar la velocidad para espantar murmullos que se multiplican. “Las tres sesiones de práctica deberían ser suficientes para aprender la pista y entrar en ritmo. Es una suerte de circuito callejero y conducir un auto de Fórmula 1 en una pista histórica, como este lugar, es increíble”, comentó. Desde este viernes deberá combinar en el mismo momento el aprendizaje por el debut en Montreal y el intento de exprimir un auto que hasta ahora se ofrece indómito. Las probabilidades de lluvia pueden resultar un aditivo para la fecha de Canadá y el pilarense es cuidadoso respecto al clima, y en particular, al agua, que le jugó un trago amargo en el Gran Premio de San Pablo del año pasado: “Probablemente influirá todo el fin de semana, como vimos en años anteriores. Así que es algo a tener en cuenta”.

El 100º gran premio de Alpine

Number 1️⃣0️⃣0️⃣



This weekend's #CanadianGP marks a century of races under the @AlpineF1Team name 🙌 pic.twitter.com/eNrmEHj7qe — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 11, 2025

Sin los resultados que Alpine procuró, las presiones y las observaciones a Colapinto se multiplican. En la pista el argentino no logra replicar la frescura que exhibió en Williams y que motivó que un puñado de equipos se interesaran en su situación contractual con el equipo de Grove. Hasta qué punto aquel pedido de Briatore de devolver sano el auto al garaje, tras Ímola, influyó en su desempeño es un interrogrante que solo Colapinto puede responder.

Pero Nelson Piquet (h.), que trabajó bajo el mando del empresario italiano, expuso el trance que podría afectar al bonaerense: “Parece que perdió la cabeza. No es lento; ya lo mostró al principio de tres rondas clasificatorias consecutivas sin experiencia en la F. 1. No es tonto, pero algo le trastoca la cabeza y, por desgracia, llega un punto en que las mentes más fuertes, agresivas y seguras son las que triunfan”, apuntó quien protagonizó por orden del propio Briatore el Crashgate –accidente deliberado para favorecer a su compañero de equipo Fernando Alonso en Singapur– en 2008. El brasileño, nacido en Alemania, hizo una comparación con la campaña de 2010 de Daniel Ricciardo en Red Bull Racing junto a Max Verstappen: “No perdió su talento: perdió la mentalidad”.

El modelo A525 de Alpine resulta todavía un jeroglífico para Colapinto; redescubrirse en Canadá es uno de los desafíos del pilarense en la 10ª fecha de la Fórmula 1. Manu Fernandez - AP

Montreal trae múltiples factores de atención para Colapinto. Salir airoso será un reto y resultaría un premio para su confianza.