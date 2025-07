Franco Colapinto dejó un aire de optimismo: “El auto estaba mejor que ayer, lo podemos revertir”

Franco Colapinto tuvo un sábado difícil en Spa Francorchamps. El argentino comenzó con un rendimiento opaco en la carrera sprint (terminó como largó: 19°) y siguió con una clasificación en la que las esperanzas se terminaron en la primera tanda, ya que el puesto 17 frenó su participación en lo que quedaba de actividad, a diferencia de su compañero, Pierre Gasly, que accedió a la Q2 y finalizó 12°.

El panorama, claramente, no es bueno para Alpine; sobre todo para Franco, que no logra despegar, pese a que en la qualy finalizó solo a 2 décimas de su compañero y ello significó 5 puestos de diferencia.

Colapinto aseguró que el auto mejoró con respecto a la jornada del viernes Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

La mirada desde afuera era que había hecho un buen trabajo en los dos primeros sectores de la pista y que había tenido algún inconveniente en el tercero, lo que conspiró contra una mejor ubicación. Sin embargo, el propio Franco desestimó esa versión: “No, hice un buen tercer sector. No fue malo. Comparado con Pierre, fue un poco más rápido. Perdí un poquito en el segundo, que tuve a Alonso adelante, que iba muy lento y me sacó un poco de carga. Es una pena porque estábamos muy cerquita y teníamos un auto mejor que ayer. Estoy triste por el resultado, pero creo que mañana lo podemos revertir”, explicó.

Claramente Franco no tiene el semblante chispeante y bromista con el que irrumpió en el universo de la Fórmula 1 hace un año. La situación cambió y las presiones son otras. La realidad es que Alpine no le brinda seguridad y él no adquiere confianza arriba del auto. “Me sentí mejor que ayer, con estos cambios que hicimos mejoró el auto. Obvio que no es lo ideal no pasar y por tan poquito, pero es lo que hay y ojalá mañana tengamos una mejoría”, contó el piloto nacido en Pilar.

Ya con evidente desgano, apenas dio pistas de lo ocurrido y volvió sobre el mismo concepto: que por poco se quedó rápidamente afuera en la qualy: “Las gomas se sobrecalientan rápido... Fue una buena vuelta, está todo muy cerca y todos muy pegados. Una lástima porque esa décima [que faltó] la encontrás durante la vuelta. Hay que seguir trabajando para mañana”, expresó antes de retirarse.

1-2 de McLaren

En otra clasificación dominada por los McLaren, con Lando Norris en la pole por delante de Oscar Piastri en el circuito de Spa-Francorchamps, la mejoría que evidenció Franco Colapinto no le alcanzó este sábado para avanzar en la secuencia de tandas para definir el orden para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. No obstante, el argentino saldrá 17° con su Alpine, justo detrás del séptuple campeón Lewis Hamilton (16°), que tuvo una qualy decepcionante por un tiempo que le quitaron. Para el domingo, la incertidumbre que rodea a la carrera principal es el pronóstico de lluvias.

Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) estarán en la segunda fila y detrás lo harán Alexander Albon (Williams), George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Isack Hadjar (RB), Liam Lawson (RB) y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).