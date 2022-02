Franco Colapinto, el argentino que suma pasos a nivel internacional con la Fórmula 1 como gran sueño

El primer episodio se registró en las pruebas de postemporada del año pasado en el circuito de Valencia, donde enseñó su potencial al marcar el mejor tiempo en la segunda jornada de ensayos. La sobresaliente actuación invitó a trepar la pendiente: animarse a descubrir una de las 30 butacas de la Fórmula 3, para la temporada 2022, se convirtió en el objetivo de Franco Colapinto y de la empresa Bullet Sport Managment, que representa al piloto argentino. Como es una costumbre para los jóvenes talentos nacionales que intentan desandar la aventura en el automovilismo internacional, reunir el presupuesto es una tarea desgastante y que la mayoría de las veces termina con resultados frustrantes. Ayer, el equipo Van Amersfoort Racing confirmó la alineación de la escuadra para el actual curso, que comenzará el 18 de marzo, en Bahrein, y el pilarense, de 18 años, ocupará uno de los tres asientos, junto con el mexicano Rafael Villagómez y el estadounidense Reece Ushijima. En el calendario, Colapinto compartirá nueve de las 23 estaciones junto con la Fórmula 1, entre ellas el estreno en el circuito de Sakhir.

Franco Colapinto, piloto de MP Motorsport, durante las pruebas de postemporada de la Fórmula 3 en el circuito de Valencia. Joe Portlock - Formula 1 - Formula 1

El test y los méritos que acumuló Colapinto determinaron que quienes manejan la carrera del piloto, con la española María Catarineu Bullet al frente, se movilizaran desde noviembre del año pasado para juntar una cifra cercana a 1.200.000 dólares para que el talento que en 2019 inició el sueño siga alimentando la ilusión. La primera experiencia internacional europea fue contundente, porque después de firmar 11 victorias se consagró campeón de la Fórmula 4 Española, bajo el paraguas del equipo de Fernando Alonso. El ascenso a la Fórmula Renault Europea en 2020 lo descubrió tercero en el campeonato, en el que festejó dos triunfos. En 2021 finalizó sexto en el certamen Europeo Regional de Fórmula, con éxitos en los circuitos de Spielberg y Valencia; también hizo apariciones en la Serie LeMans, de Europa y de Asia, y en el campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA, en la categoría LMP2. El séptimo puesto en las tradicionales 24 Horas de Le Mans, en un Aurus 01-Gibson, del G-Drive Racing, junto con el neerlandés Nyck De Vries -estuvo en carpeta para Alfa Romeo para este año- y el ruso Roman Rusinov, un desempeño destacado para una tripulación que llegó a liderar la carrera y enseñarse cuarta en el clasificador general.

“Realmente disfruté mi primea vez en el auto de F.1. Obviamente, es mucho más potente que uno de Fórmula Regional Europea, pero al mismo tiempo tiene características de conducción sorprendentemente similares a las de un LMP2: rápido y con mucha carga aerodinámica. La diferencia significativa será, por supuesto, la gestión de los neumáticos, pero me entusiasma esa parte inteligente de las carreras”, señaló Colapinto al sitio oficial de la F.3 de la FIA. En la charla, resaltó ser parte de Van Amersfoort Racing por su rico historial en el automovilismo: “Se toman muy en serio el regreso al campeonato de la F.3 de la FIA y eso empuja para ser parte del viaje. El equipo de trabajo tiene una gran motivación y es un placer trabajar con ellos. No veo la hora de que empecemos con las pruebas de pretemporada en Bahrein”. El ascenso a la F.3 de la FIA no restringirá sus participaciones en la LMP2 y en la Fórmula Regional Europea.

En Europa, Franco Colapinto fue campeón de la Fórmula 4 Española con el equipo de Fernando Alonso; también se destacó en la Fórmula Renault Europea, en el campeonato Europeo de Fórmula Regional Joe Portlock - Formula 1 - Formula 1

El múltiple anuncio por redes sociales tuvo como principales vidrieras las cuentas de la Fórmula 3 y la del equipo, que es novato en las categorías promocionales de la Federación Internacional del Automóvil. La escudería de los Países Bajos reemplazará a HWA RACELAB, aunque encarará la temporada con una plataforma: los miembros del equipo de carrera continuarán en el proyecto, utilizar la experiencia -en particular en la F.2- refleja la seriedad del plan. “Sabemos que va a ser un gran desafío. No somos estúpidos y creo que en la prueba de postemporada de la F.1, en Valencia, demostramos que entendemos los autos de carrera. Y creo que también lo demostraremos en la F.2″, señaló el propietario Fritz van Amersfoort, que no es un advenedizo en el automovilismo. La fábrica con sede en Zeewolde se creó en 1975 y dirige equipos de Euro Fórmula Open, Fórmula Regional European by Alpine, Fórmula 4 Italiana y ADAC F4, mientras que en el pasado incursionó en la Fórmula Renault 2.0 y en la F.3 Europea, donde tuvo entre sus pilotos a Max Verstappen, actual campeón mundial de F.1.

La experiencia en el Mundial de Resistencia, donde Franco Colapinto junto con el neerlandés Nyck De Vries y el ruso Roman Rusinov finalizó séptimo en las 24 Horas de Le Mans James Moy Photography - Getty Images Europe

Colapinto resulta el piloto argentino con mejor proyección en el automovilismo internacional, aunque analizar un futuro en la Fórmula 1 en dos años asoma arrebatado. Un dato: el último campeón de la F.2 y que en 2020 se coronó en la F.3, el australiano Oscar Piastri, no tiene butaca esta temporada en la F.1 y será el piloto de reserva y de pruebas de Alpine. Los logros deportivos, en oportunidades, también rebotan contra las urgencias económicas y los negocios de las escuderías: los desembarcos del ruso Nikita Mazepin en Haas y del chino Guanyu Zhou, en Alfa Romeo, dos casos testigos. Para comprar un asiento en el Gran Circo se necesitan alrededor de 20 millones de dólares y, además del dinero, las estructuras y las F.1 también observan los mercados. Rusia ingresó en 2014 con un gran premio; China lo hizo una década antes y aunque en los tres últimos años no tendrá carrera, el contrato está vigente hasta 2025.