Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia, en vivo: el minuto a minuto de los entrenamientos
El piloto argentino tiene su último ensayo en Melbourne, tras quedar 16° y 18° en las tandas de la primera jornada
Algunos esperan ya dentro del auto
A la espera de la habilitación de la pista para comenzar a girar y probar, algunos pilotos optaron por seguir de pie al lado de sus autos. En cambio, otros ya ocupan su lugar dentro del auto, como Leclerc, Antonelli y Colapinto, por ejemplo. Incluso, Alonso ya también está preparado, luego de un primer día de baja actividad. El local, Piastri, se tomó un tiempo extra para ir hasta el box.
Los últimos ajustes: una demora de 15 minutos
Tras llegar al circuito escuchando música, Colapinto se terminó de cambiar al llegar al box de Alpine y espera el momento de subir al auto para la tercera práctica en Australia, antes de encarar la clasificación, cuando sean las 2 de la mañana del sábado en la Argentina. Eso sí, deberá esperar un poco más. Como sigue la reparación en una curva, la práctica libre está demorada y comenzaría con 15 minutos de demora.
Un fuerte choque en la F3 obliga a reparaciones en la pista
El trazado de Albert Park se mantiene en reparaciones en las barreras de contención de un sector (curva 5) luego de un fuerte choque entre los compañeros Wharton y Sharp, de Prema Racing. En plena pelea durante la primera vuelta de la carrera sprint terminaron con un fuerte golpe que obligó a mostrar la bandera roja tras el noveno giro y dar por finalizada la prueba. Así, se trabaja contrarreloj para que los entrenamientos de la F1 no se demoren demasiado.
¡¡INCREÍBLE CHOQUE ENTRE COMPAÑEROS!! Wharton y Sharp, ambos del equipo Prema Racing, se dieron un golpazo que derivó en la Bandera Roja en la Sprint.
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pGmEfxu3h7
Checo Pérez: un regreso con serios problemas
En su regreso a la Fórmula 1 luego de una temporada, Sergio “Checo” Pérez perdió un espejo, realizó un trompo y quedó 20° con el Cadillac en la primera tanda. “Estoy teniendo mucho freno de motor, y tuve uno masivo ahí“, justificó. Más tarde, apenas logró dar dos giros, sin marcar tiempo, antes de dejar su auto a un costado del camino en la segunda sesión. Su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, pudo dar más vueltas y se ubicó mejor en el clasificador, aunque siempre lejos de los equipos de punta.
Getting in a spin! 😵💫
Checo Perez goes for a wild ride at Turn 4 💨
Checo Perez goes for a wild ride at Turn 4 💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/AhYoh5xTv0
Aston Martin, en medio de un papelón
Cuesta recordar un ridículo mayor en la historia de la Fórmula 1 durante un estreno de temporada por una de las marcas más prestigiosas y galardonadas del automovilismo. Honda, campeón 4 veces con Verstappen y ganadora múltiple en 2025, entregó a Aston Martin un motor muy bajo en potencia y de excesivas vibraciones, capaz de desintegrar sus baterías y partes de la carrocería. Ni en los siete días de tests ni en el período que separó los ensayos de Bahréin y los primeros entrenamientos en Albert Park encontró una solución. Sólo 34 vueltas dieron entre Fernando Alonso y Lance Stroll con sus AMR 26, y pasando largos períodos detenidos en los boxes. Incluso, el español no giró en la primera práctica. “Es decepcionante cuando solamente suministras piezas a un equipo y no tienes repuestos”, lanzó Alonso sobre la compañía que provee a su escudería.
El debutante y el más bajito, en positivo
Arvid Lindblad, el británico de 18 años que es el único debutante en esta temporada en la F. 1, no solo superó a su más experimentado compañero, el neozelandés Liam Lawson, sino que además sorprendió en la quinta posición en la FP1. Algunos especulan que Racing Bulls lo envió a la pista con muy poco combustible para aumentar su confianza y su motivación, más allá de que su auto se quedó parado en la pista al salir por primera vez. Más tarde, en la FP2 fue 8°, en otra buena tarea. Por su parte, Isack Hadjar, que cedió su plaza en Racing Bulls a Lindblad, comienza a acomodarse en el equipo hermano, Red Bull: tras alguna excursión fuera de pista (que tuvo también Max Verstappen, entre otros), el más bajito de los 22 pilotos no se ve apabullado por las tremendas experiencia y velocidad del neerlandés, el primer piloto del equipo.
That's a BIG moment for Isack! 🫣— Formula 1 (@F1) March 6, 2026
The Red Bull driver sent it a little too much into Turn 1 on that lap 💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/NzRClVhVqd
¿Mercedes esconde o no?
La escuadra de la estrella, que había dado miedo por su velocidad en los tests de pretemporada de Bahréin, en Australia no parece amenazar tanto, pero muchos sospechan que sigue en modo oculto. George Russell y Kimi Antonelli estaban séptimo y octavo, respectivamente, al concluir la FP1 y pisaron algo más el acelerador en la FP2, hasta quedar el italiano a poco más de 1/10 de Piastri, diferencia perfectamente descontable.
Ferrari no oculta su felicidad
En muchos entrenamientos de invierno de anteriores campeonatos, Ferrari siempre aparecía primero o entre los primeros, antes de diluirse en cuanto comenzaban las carreras. Esta vez, no: hay velocidad, ritmo, fiabilidad, y el auto resulta mucho más manejable que los anteriores. Lewis Hamilton está contento. Charles Leclerc al terminar la FP2 el viernes se veía sonriente, muy tranquilo, como si el medio segundo que lo separaba de Oscar Piastri (McLaren) fuera fácil de descontar. En la primera práctica, la escudería italiana hizo el 1-2.
¿Qué le pasó a Colapinto en el ojo derecho?
Colapinto se bajó de su Alpine tras la segunda práctica con una molestia en el ojo derecho y, una vez solucionado el inconveniente, explicó: “Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y escombros en mi ojo al final de la práctica 2. Afortunadamente, no fue demasiado serio y no hay una causa real de preocupación”. Ese problema provenía de hielo seco y una basurilla que se le filtró por debajo de la visera del casco cuando estaba parado en los boxes, listo para salir.
Cómo les fue a Colapinto y a Alpine el primer día
El primer día de entrenamientos mostró a Alpine por debajo de las expectativas. El equipo había salido de los tests de Bahréin esperanzado en liderar el segundo pelotón, en la zona media de la parrilla, pero en la jornada inicial de preparación en Albert Park los ánimos cayeron en un pozo. Colapinto quedó 16° en la primera tanda, por delante de su compañero Gasly, y terminó 18° en la segunda, detrás del francés, en ambos casos, lejos de los más rápidos.
Bienvenidos a la cobertura de la práctica 3 del GP de Australia
Desde las 22.30 (hora de Argentina) se desarrollará la tercera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, con la presencia de Franco Colapinto. Será la primera actividad de la jornada, ya sábado en aquel país, y podrá ser vista en vivo a través de Disney+ y Fox Sports. En tanto, LA NACION irá informando de lo más destacado que suceda, minuto a minuto.
