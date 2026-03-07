Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia, en vivo: el minuto a minuto de los entrenamientos

Arvid Lindblad, el británico de 18 años que es el único debutante en esta temporada en la F. 1, no solo superó a su más experimentado compañero, el neozelandés Liam Lawson, sino que además sorprendió en la quinta posición en la FP1. Algunos especulan que Racing Bulls lo envió a la pista con muy poco combustible para aumentar su confianza y su motivación, más allá de que su auto se quedó parado en la pista al salir por primera vez. Más tarde, en la FP2 fue 8°, en otra buena tarea. Por su parte, Isack Hadjar, que cedió su plaza en Racing Bulls a Lindblad, comienza a acomodarse en el equipo hermano, Red Bull: tras alguna excursión fuera de pista (que tuvo también Max Verstappen, entre otros), el más bajito de los 22 pilotos no se ve apabullado por las tremendas experiencia y velocidad del neerlandés, el primer piloto del equipo.

