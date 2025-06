Franco Colapinto, tras el Gran Premio de España: “Hay que entender cuál fue el problema grande de este fin de semana”

Franco Colapinto estuvo muy lejos de rendir en el Gran Premio de España. Si se trataba de un nuevo examen, claramente no lo aprobó, a juzgar por el rendimiento a lo largo de la carrera, y más allá de la ausencia de Lance Stroll (Aston Martin), los abandonos de Alex Albon (Williams) y Kimi Antonelli (Mercedes) y la penalidad a Ollie Bearman (Racing Bulls), que terminaron dejando al piloto de Alpine en el 15° puesto. A último momento, sobrepasó a Esteban Ocon, de Haas.

El pilarense había sufrido con los dos vigésimos puestos en las prácticas del viernes en Montmeló y se enojó por los problemas de caja del auto en la clasificación del sábado, que le impidieron avanzar a la Q2. Fue elocuente su imagen, lamentándose mientras abandonaba su Alpine, aparcado a un costado de la pista, y le pegaba con un guante en el neumático trasero derecho en señal de fastidio.

Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de España

Hasta ahora, fueron insuficientes los resultados de Colapinto, que terminó 16° en el Gran Premio de Imola y 13° en Mónaco. El argentino no cometió errores en la carrera del GP de España, pero parecen claras las diferencias con el auto de su compañero Pierre Gasly, que finalizó en el 8° lugar y sumó cuatro puntos para la escudería Alpine. Cuando el viernes se le preguntó al argentino acerca de los malos tiempos, comentó: “El auto de Gasly tiene un fondo nuevo, hay un par de cosas distintas, pero nada que marque tanta diferencia. Insisto: es entender mejor y traer ideas y soluciones para el sábado. No me resulta fácil explicar las pérdidas de tiempo”.

"NO ENTIENDO BIEN LO QUE PASÓ... NO FUE LO QUE QUERÍAMOS" Franco Colapinto tras el GP de España.



📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/Hq972L90n7 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 1, 2025

Tras la cita en Montmeló, Colapinto señaló: “No entiendo bien lo que pasó, obviamente no fue lo que queríamos. Fue una carrera muy complicada, con mucha degradación y yendo en aire sucio. Se gastaban mucho las gomas delanteras y traseras y no pudimos controlar bien esa degradación. Fue una carrera larga, hay que trabajar para volver más fuertes y entender lo que sucedió; cuál es el problema grande de este fin de semana. A veces íbamos más rápido, cerca de Pierre [Gasly], y en otros momentos perdíamos más tiempo. Hay que volver más fuerte en Canadá“.

"NO MIRES LA PANTALLA O TE LA APAGO"



🤣 Reto divertido de Fossa a Colapinto y análisis pensando en lo que se viene: CANADÁ



📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/RBSiflWdmD — SportsCenter (@SC_ESPN) June 1, 2025

Y agregó, respecto de la próxima escala en Montreal: “Llego mucho más cómodo en un circuito que no conozco, conociendo el auto es un pasito más adelante. Solo es analizar esos momentos en que nos está costando y nos falta ritmo. Queda trabajo por hacer y queda un fin de semana para entender”.

Y después, consultado por Motorsports.com sobre lo que necesita aún mejorar para sentirse más cómodo al volante del monoplaza, el piloto de 22 años señaló las entradas de las curvas como punto de mira para analizar.

“Creo que se trata de la confianza que tengo con el coche en algunas zonas. En algunas entradas todavía me siento un poco incómodo y no consigo mantener la velocidad que necesito. Solo necesito mejorar un par de curvas en las que vemos claramente que me falta confianza. Creo que tenemos que seguir trabajando en estas dos semanas para seguir avanzando”, explicó.

LA HINCHADA ARGENTINA AFUERA DEL BOX DE FRANCO



QUÉ LOCURAAAAA 🇦🇷 pic.twitter.com/1DFvAq870a — 43 ★ (@ColapintoFiles) June 1, 2025

Al margen de una situación deportiva que no satisfizo ni a él ni a la propia escudería, una vez más sorprendió la hinchada que acompañó al piloto pilarense: un gran grupo de argentinos con bandera celeste y blanca al gruto del tradicional grito de: “¡Soooy argentino, es un sentimiento, no puedo parar!”. Un respaldo incondicional para Colapinto, que generó sorpresa entre sus colegas de mayor prestigio, como Max Verstappen y Lando Norris, éste último uno de los más cercanos a él entre los veinte de la grilla.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine