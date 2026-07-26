Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en vivo
En Hungaroring, el piloto argentino busca seguir sumando puntos para el Campeonato de Pilotos; televisa Disney+ y Fox Sports
6/70 Pierde ritmo Colapinto
Franco Colapinto no encuentra ritmo con Alpine y cayó al 15° lugar tras ser superado por George Russell.
3/70 Ataca Ferrari
Lewis Hamilton ataca a Max Verstappen para tratar de quitarle el tercer lugar, pero el neerlandés se defiende ante la presión de Ferrari. Los McLaren se escapan en la punta.
Comenzó el GP de Hungría
Comenzó la acción en Hungaroring y Oscar Piastri tuvo una gran partida para quedarse con la primera posición. En el segundo lugar está Lando Norris y tercero quedó Max Verstappen. Franco Colapinto perdió lugares con Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto y ahora está 14°.
Todo listo para la vuelta de formación
Ya están todos los pilotos listos para dar la vuelta de formación y comenzar la acción en el Gran Premio de Hungría.
Las estrategias según Pirelli
Estas son las estrategias que trazó Pirelli, la proveedora oficial de los neumáticos, para el Gran Premio de Hungría. Según la publicación estiman que la carrera a 70 vueltas podría tener dos paradas.
Las posibles estrategias, según Pirelli— Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) July 26, 2026
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Charlas durante el desfile
En el tradicional “parade”, el desfile de los 22 pilotos que se realiza previo a cada carrera, Colapinto charló animadamente con Alex Albon, su ex compañero en Williams, y Max Verstappen, el cuádruple campeón del mundo con quien mantiene una cordial relación. En un día con viento cruzado en la pista, el público abarrota las tribunas del circuito de Hungaroring.
Main character energy 💫 pic.twitter.com/KLkFSWVsBG— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 26, 2026
Colapinto y sus disculpas para con España
En la conferencia de prensa que antecedió al GP de Hungría, Colapinto dialogó con los medios junto a dos españoles: Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, y Carlos Sainz, de Williams. Días después de la definición del Mundial que España conquistó en Nueva Jersey, el pilarense sentenció respecto del campeón: “No tienen ni canciones para cantar. Estaban quemando una camiseta de Argentina, de Messi... La querían quemar y, encima, no les prendía el fuego”. En la siguiente aparición pública, pidió disculpas: “Los españoles me están odiando. Así que te amo, España. Y perdón por mis comentarios”.
El futuro de Colapinto
Crece la expectativa por el anuncio sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en medio de señales de respaldo de Alpine que aparecieron desde Flavio Briatore, el principal asesor de la escudería. El equipo de Enstone está conforme con el argentino, que acumuló puntos en las últimas carreras y se encaminaría a poder quedarse con un butaca para 2027.
Unfortunate to come unstuck in the final corner and end up in the wall.— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 24, 2026
We’ll get the car fixed and ready to go tomorrow, @FranColapinto 💙 pic.twitter.com/LuxSw42dkT
El ingreso "alternativo" de Colapinto
Franco Colapinto no encontraba el pase para ingresar al circuito de Hungaroring y dirigirse al paddock, con lo que tuvo que entrar por una zona lateral. Finalmente, según la cuenta de Alpine, lo encontró... pero ya adentro del complejo.
He found it in the end 😅 pic.twitter.com/joGdu8Y33M— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 26, 2026
La última carrera antes del receso
La carrera a 70 vueltas que se celebrará a partir de las 10 de la Argentina, será la última cita de la F1 antes del receso de verano europeo: la actividad se reiniciará el viernes 21 de agosto con la única práctica y la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Países Bajos que tendrá un fin de semana con doble competencia.
El GP de Bahréin de Fórmula 1, en Malasia
El Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, previsto inicialmente en abril pero cancelado debido a la guerra en Medio Oriente, se disputará finalmente a principios de octubre en el circuito de Sepang, en Malasia, anunciaron hoy Fórmula 1 y la FIA. “El Gran Premio de Bahréin no podrá disputarse en Bahréin y el gobierno de Malasia aprobó para que se organice en el circuito de Sepang, del 2 al 4 de octubre”, indicaron ambas instituciones en un comunicado. La nueva prueba se disputará entre el GP de Azerbaiyán (24-26 de septiembre) y el GP de Singapur (9-11 de octubre).
An historic agreement to preserve a Grand Prix this year 🇧🇭🤝🇲🇾— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Demonstrating the sport’s ability to adapt, and showcasing the great vision of Bahrain and their commitment to F1, as well as the generosity of Malaysia to make this possible#F1 pic.twitter.com/cOgxdZlpY6
Cómo es Hungaroring
El circuito de Hungaroring es un trazado lento, sinuoso y muy técnico con 4.381 kilómetros y 14 curvas. Es popularmente conocido como el Gran Premio de Mónaco “sin muros”.
R A C E 🇭🇺 D A Y #F1 #HungarianGP @HungaroringF1 pic.twitter.com/iMoKa1GgEW— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Las sanciones para Antonelli y Hamilton
Lewis Hamilton recibió una penalización de tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría por obstruir a Oscar Piastri durante la clasificación del sábado; misma penalización para Andrea Kimi Antonelli por no haber respetado las banderas amarillas que salieron luego del trompo de Max Verstappen.
La grilla de partida
En el GP de Hungría, Lando Norris (McLaren) se quedó con el primer lugar y detrás partirán Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren), respectivamente. Max Verstappen saldrá desde el cuarto lugar y desde la quinta plaza largará Lewis Hamilton. El argentino Franco Colapinto empezará desde el puesto 13 y su compañero Pierre Gasly desde el 12°.
Here’s how the drivers line up for the 2026 Hungarian Grand Prix 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/UnJQsAZk7v— Formula 1 (@F1) July 25, 2026
Bienvenidos al Gran Premio de Hungría
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, que se correrá en el tradicional circuito de Hungaroring. La competencia comenzará a las 10, hora de la Argentina, y será televisada por Disney+ y Fox Sports.
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