Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en vivo

El Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, previsto inicialmente en abril pero cancelado debido a la guerra en Medio Oriente, se disputará finalmente a principios de octubre en el circuito de Sepang, en Malasia, anunciaron hoy Fórmula 1 y la FIA. “El Gran Premio de Bahréin no podrá disputarse en Bahréin y el gobierno de Malasia aprobó para que se organice en el circuito de Sepang, del 2 al 4 de octubre”, indicaron ambas instituciones en un comunicado. La nueva prueba se disputará entre el GP de Azerbaiyán (24-26 de septiembre) y el GP de Singapur (9-11 de octubre).

An historic agreement to preserve a Grand Prix this year 🇧🇭🤝🇲🇾



Demonstrating the sport’s ability to adapt, and showcasing the great vision of Bahrain and their commitment to F1, as well as the generosity of Malaysia to make this possible#F1 pic.twitter.com/cOgxdZlpY6 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026