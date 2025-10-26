Franco Colapinto en el Gran Premio de México de Fórmula 1, en vivo

El desempeño de Franco Colapinto en la clasificación estuvo bajo la atenta mirada de Flavio Briatore, el director del equipo, que no pudo ocultar su decepción en cuanto se percató del error del argentino, y a sabiendas de que la chance de pasar a la Q2 estaba perdida. El empresario italiano levantó la mano izquierda por encima de su cabeza como diciendo: “No te puedo creer...”. Después de la reacción de Briatore, en las imágenes de la transmisión oficial se lo pudo ver al ingeniero Stuart Barlow diciéndole unas palabras al oído a Colapinto, como justificándolo, para después darle una palmada de aliento en la espalda.

🚨| FRANCO COLAPINTO SE VA DE LA PISTA Y LA FRUSTRACIÓN DE FLAVIO BRIATORE AL FINAL

pic.twitter.com/Qtztq84UwP — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 25, 2025