Franco Colapinto en el Gran Premio de México de Fórmula 1, en vivo

El pilarense parte desde la última posición de la grilla; televisan Disney+ y FoxSports

Franco Colapinto, antes de la carrera principal del Gran Premio de México
Franco Colapinto, antes de la carrera principal del Gran Premio de MéxicoYURI CORTEZ - AFP

El fastidio de Flavio Briatore

El desempeño de Franco Colapinto en la clasificación estuvo bajo la atenta mirada de Flavio Briatore, el director del equipo, que no pudo ocultar su decepción en cuanto se percató del error del argentino, y a sabiendas de que la chance de pasar a la Q2 estaba perdida. El empresario italiano levantó la mano izquierda por encima de su cabeza como diciendo: “No te puedo creer...”. Después de la reacción de Briatore, en las imágenes de la transmisión oficial se lo pudo ver al ingeniero Stuart Barlow diciéndole unas palabras al oído a Colapinto, como justificándolo, para después darle una palmada de aliento en la espalda.

Qué pasó con Franco Colapinto

El Gran Premio de México parece traerle nuevos dolores de cabeza a Franco Colapinto con su monoplaza de Alpine. El argentino terminó en la 20° posición, tras cometer un error en su último intento, algo que lo privó de mejorar su ubicación en la grilla de salida. “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada... no sale”, se lamentó Colapinto.

Cómo es el Hermanos Rodríguez

El trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una longitud de poco más de 4 kilómetros, cuenta con dos zonas de DRS, 17 curvas y una larga recta principal. La vuelta rápida en carrera le pertenece al finlandés Valtteri Bottas con Mercedes (2021) y el más ganador en el circuito es Max Verstappen, con cinco victorias y al volante de un Red Bull.

Esta es la grilla de partida

Después de jornadas intensas de clasificación, el que partirá desde la primera posición será Lando Norris, mientras que Franco Colapinto saldrá desde el último lugar con el Alpine A525. Por detrás del piloto de McLaren quedaron Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari), en tanto que los cinco primeros los completaron George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

Lando Norris es el dueño de la pole en el Gran Premio de México. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
Lando Norris es el dueño de la pole en el Gran Premio de México. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Eduardo Verdugo - AP

Bienvenidos al minuto a minuto del GP de México

Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de México de Fórmula 1, que se correrá en el circuito Hermanos Rodríguez: comenzará a las 17, hora de la Argentina y que será televisado por Disney + y Fox Sports.

Por Jaime Pintanel
