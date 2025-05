Franco Colapinto en Imola, en vivo: el minuto al minuto de su regreso a la Fórmula 1

08.40 Mejora Colapinto

El argentino completa otra vuelta rápida y queda en el puesto 13. Sin embargo, termina el giro algo más de un segundo más lento que su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés ocupa el sexto puesto. Lando Norris, con McLaren, ahora es primero.

08.38 Tsunoda, la sorpresa

El piloto 2 de Red Bull hace el mejor registro en Imola y, momentáneamente, mira a todos desde arriba en el primer ensayo en Imola. Colapinto, sin mejorar su registro, queda en el puesto 17, mientras que Gasly es duodécimo.

08.35 Primer registro de Colapinto

El piloto de Pilar queda en el quinto puesto con su primera vuelta completa. Queda undécimo, pero la idea del equipo es que vaya de menor a mayor, y comience a acelerar hacia el final de la tanda.

08.32 ¡Colapinto a la pista!

El piloto argentino empieza a sumar kilómetros con su Alpine. Sale a la pista en Imola, un trazado que conoce a la perfección tras sus experiencias en Fórmula 2 y Fórmula 3. El argentino sale con neumáticos medios.

08.30 ¡Luz verde en Imola!

Salen los primeros pilotos a la pista: Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz son los primeros en dejar la calle de boxes.

08.20 Colapinto se sube al Alpine

De a poco va quedando todo listo en Imola para la primera práctica libre. Franco Colapinto se sube por primera vez a un coche de la escudería Alpine. Este fin de semana marcará su debut en la escudería francesa. Después de todas las especulaciones, al final el italiano Flavio Briatore está en el box del equipo y permanecerá junto al piloto argentino.

08.05 El pronóstico del tiempo para el fin de semana

Llovió el jueves por la noche en el circuito de Imola y este viernes amaneció despejado. La tormenta se disipó y el pronóstico para el fin de semana no presenta precipitaciones. Tanto las prácticas como la clasificación y la carrera del domingo se correrán con buen tiempo. Este viernes hay 18 grados de temperatura y 35% de humedad.

07.45 Llegó Franco al circuito

Franco Colapinto ya está en Imola y la cuenta oficial de Alpine en la red social X se encargó de mostrar al argentino, que arribó en un auto de calle, un A290 de la firma francesa.

Franco Colapinto llegó a Imola en un auto de calle de Alpine @AlpineF1Team

07.30 “Tranquilos, no es que van a bajarme”

El hecho de tener apenas cinco carreras garantizadas en Alpine antes del periodo de evaluación no parece asustar a Franco Colapinto. En una ronda con medios de todo el mundo -incluido LA NACION-, el piloto argentino respondió sobre la cuestión: “Tranquilos, no es que van a bajarme. Ahí no se acaba la temporada. Pasarán muchas cosas. Hay que trabajar. Veremos qué sucede, ir paso a paso”. Y agregó, en relación a cómo fue su adaptación en 2024 (en Williams) y cómo está siendo la de 2025 (en Alpine): “Estoy mucho más tranquilo. Llego con experiencia y me siento cómodo, como uno más en la Fórmula 1″.

Argentina presente en Imola con @FranColapinto 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/xmEnKIKjtE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 15, 2025

07.00 Cómo quedó la relación Colapinto-Doohan

La página oficial de la F1 le dedicó un extenso artículo al regreso de Franco Colapinto a la grilla. Firmado por el periodista Lawrence Barretto, el texto ahonda en la relación con el australiano Jack Doohan, descendido a piloto de prueba tras un decepcionante comienzo de la temporada: “Es una situación difícil para Colapinto. Sí, quería volver a la parrilla lo antes posible, pero conseguirlo a costa de Doohan, que se había convertido en su amigo desde que competían en las categorías inferiores, lo hacía difícil”. Y habla el propio piloto argentino: “Estuvimos muy unidos en el pasado, cuando él estaba en la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Nos ayudó mucho y siempre recuerdo que es un tipo muy agradable. Le deseo lo mejor. Es un deporte muy duro y es muy difícil llegar a estas situaciones, a un asiento”.

06.45 La agenda del fin de semana

El primer entrenamiento libre comenzará en una hora. Este mismo viernes, Colapinto volverá a salir a la pista desde las 12 del mediodía (hora de la Argentina), en la segunda tanda de prácticas libres. Colapinto completará la puesta a punto del Alpine el sábado, entre las 7.30 y las 8.30 en la tercera (y última) sesión de ensayos. La clasificación está prevista para las 11 de mañana, mientras que la carrera se largará a las 10 de la mañana (hora de la Argentina) del domingo.

Franco Colapinto, durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Emilia Romagna, en Italia, que marcará su regreso a la máxima categoría del automovilismo con el equipo Alpine Luca Bruno - AP

06.30 Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 con el equipo Alpine

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1. El piloto argentino girará desde las 8.30 (hora de la Argentina) en el circuito italiano de Imola, en la primera de las tres tandas de práctica previstas para el Gran Premio de Emilia Romagna, que se correrá el domingo. Será la primera de las cinco competencias garantizadas para el corredor nacido en Pilar. Transcurrido ese periodo, su rendimiento será evaluado por los directivos del equipo Alpine con vistas a completar la temporada.