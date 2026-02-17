Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Franco Colapinto en la Fórmula 1: Alpine anunció cuando vuelve a subirse al auto
El piloto argentino afrontará la segunda tanda de tests de pretemporada en el circuito de Bahréin
El próximo domingo 8 de marzo el semáforo de la Fórmula 1 dará luz verde a la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia. No será un año más. Los cambios reglamentarios vienen dándoles algunos dolores de cabeza a las escuderías y a los pilotos, por lo que los tests de pretemporada cobran más valor que nunca. Bahréin vuelve a ser de miércoles a viernes el escenario para una nueva serie de pruebas que tendrán los 22 pilotos que estarán en competencia. Y, por supuesto, entre ellos está el argentino Franco Colapinto, por primera vez confirmado como titular desde el inicio de año.
En ese sentido, Alpine anunció este martes cómo será el cronograma de los tres días de puesta a punto en el circuito de Sakhir. El miércoles, Pierre Gasly se subirá en el turno matutino, mientras que Colapinto saldrá a la pista por la tarde. Los días siguientes serán enteros para cada uno: el jueves, Gasly monopolizará la jornada de pruebas, mientras que el viernes será todo para el argentino.
Cabe recordar que después de un muy mal 2025, en el que salió último en todos los rubros, Alpine afronta este año con un nuevo auto impulsado por un motor Mercedes.
La semana última Colapinto giró mañana y tarde el último día (viernes) y mostró velocidad y ritmo en el Alpine A526 como para ser optimistas: logró el octavo mejor tiempo (1m35s 806/1000), a 2s 137/1000 de Antonelli. Lo alentador del Alpine es que, en tandas largas en simulación de carrera y con dos compuestos diferentes de neumáticos, giró en el entorno de 1m39s a 1m40s por vuelta de manera sostenida y a un ritmo muy comparable al de otros pilotos con autos que en 2025 habían superado ampliamente al Alpine A525, tales como Haas, Williams y Racing Bulls.
Ese día, el argentino dio 144 vueltas, en un desempeño que contrastó con la media jornada del miércoles, en la que apenas pudo realizar 28 giros antes de tener que devolver el auto a boxes por problemas mecánicos.
