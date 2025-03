Franco Colapinto en la Fórmula 1: cuándo podría correr y las fechas clave de 2025

La Fórmula 1 despierta siempre la pasión de los argentinos. Pero desde el año pasado, la irrupción del pilarense Franco Colapinto en el Gran Circo potenció ese fanatismo. Por eso ahora, aunque no tenga butaca asegurada y no se sepa cuándo va a a volver a acelerar motores en un Gran Premio, el inicio de la temporada 2025 del Gran Circo está lleno de expectativas. A fines de año el argentino cambió de Williams a Alpine para ser piloto de reserva y pese a ello, hay ilusión. Es que flota en el aire la sensación de que el australiano Jack Doohan (el 2 de la escudería) tiene todos los focos encima. Y mucha presión: sabe que si no rinde como Alpine espera, Franco Colapinto está listo para saltar a la pista.

Tal es la expectativa que despierta el argentino en la Fórmula 1 (en pocos meses cosechó fanáticos en todo el mundo) que desde la escudería le pidieron que no dé declaraciones a la prensa ni entrevistas mientras se desarrolla el Gran Premio de Melbourne este fin de semana en Australia, que abre la temporada del Gran Circo y en el cual Colapinto está, lógicamente por ser parte del equipo. ¿Por qué? Para no opacar a Doohan, que ya no solo debe competir contra el talento del pilarense sino también contra el carisma que tiene, un verdadero imán para los fanáticos.

Colapinto está en Australia, pero le pidieron que no hable con la prensa para no opacar a Doohan Clive Rose - Getty Images AsiaPac

Qué significa la presencia de Colapinto en Australia

Franco Colapinto dice presente en Australia como parte de Alpine aunque no tiene actividad en la pista porque es uno de los cuatro pilotos de reserva de la escudería junto a Paul Aron, Ryo Hirakawa y Kush Maini.

En la fecha de apertura del Gran Circo el piloto argentino observa cómo trabaja la escuadra que gerencia Oliver Oakes pero en la que, en realidad, manda el italiano Flavio Briatore y solo en caso de fuerza mayor podrá ocupar el sitio de uno de los dos conductores titulares, el australiano Jack Doohan y el experimentado francés Pierre Gasly.

Colapinto está en los boxes con auriculares conectado a la radio del equipo, principalmente a las emisiones relacionadas con uno de los dos pilotos y a las estrategias de carrera y de previsión de cambio de neumáticos. Ese tipo de información le servirá como la preparación porque sabrá cómo analizan la carrera los ingenieros, conocerá las estrategias de Alpine y en qué detalles se fijan; y se familizará con el lenguaje propio de los momentos críticos de la competición. Así, podrá alinearse de forma más eficaz con lo que el equipo quiera si en algún momento de la temporada debe salir a la pista.

Además, entre los entrenamientos y clasificación, se desarrollaron en las oficinas de los hospitalities las reuniones de briefing (instrucciones e información) en las que los pilotos vuelcan sus opiniones sobre el comportamiento del coche y piden soluciones a los ingenieros. Ahí también estuvo Colapinto para estudiar la materia más difícil de la Fórmula 1 moderna: el equilibrio aerodinámico-mecánico del conjunto chasis-carrocería.

Franco Colapinto espera su momento para saltar de nuevo a las grandes pistas de la Fórmula 1 Instagram @Alpinef1team

Si bien el argentino se encuentra en Australia para el GP de Melbourne y está confirmada su presencia en el GP de China el 23 de marzo en Shanghái, mientras siga como reserva es probable que no sea parte del equipo en todas las fechas. Cuando no concurra a algún Gran Premio tendrá que cumplir en Enstone, donde está la sede de Alpine, los debidos turnos en el simulador, tarea que compartirá con los otros pilotos suplentes.

En qué fecha debutaría Franco Colapinto

Si bien la condición de Franco Colapinto es la de reserva, no son pocos los que se animan a ponerle fecha a su salto de debut en la temporada de la Fórmula 1. Hay quienes se atreven a decir que lo hará más o menos en mayo, entre las fechas 6 y 7 que justamente son las de Miami e Imola, un circuito que el argentino conoce muy bien ya que ganó allí en la Fórmula 2. Otros, más osados, indican que su lugar lo tendrá apenas después de la dos.

La llegada de Franco al Gran Circo como “titular” depende se los rendimientos de Jack Doohan. Sin embargo, esta semana, prestigiosos medios australianos señalaron “lo difícil” que la tiene el piloto de su país ante Colapinto, ya que desde que el argentino irrumpió en el Gran Circo sus patrocinadores han aportado un promedio de 500.000 dólares por fin de semana a la Fórmula 1.

El calendario completo de la Fórmula 1 2024

16 de marzo a la 1: GP de Australia en Melbourne.

23 de marzo a las 4: GP de China en Shanghái (fin de semana con carrera sprint).

6 de abril a las 2: GP de Japón en Suzuka.

13 de abril a las 12: GP de Bahréin en Sakhir.

20 de abril a las 14: GP de Arabia Saudita en Jeddah.

4 de mayo a las 17: GP de Miami (fin de semana con carrera sprint).

18 de mayo a las 10: GP de Emilia-Romagna en Imola.

25 de mayo a las 10: GP de Mónaco.

1° de junio a las 10: GP de España en Montmeló.

15 de junio a las 15: GP de Canadá en Montreal.

29 de junio a las 10: GP de Austria en Spielberg.

6 de julio a las 11: GP de Gran Bretaña en Silverstone.

27 julio a las 10: GP de Bélgica en Spa-Francorchamps (sprint).

3 de agosto a las 10: GP de Hungría en Budapest.

31 de agosto a las 10: GP de Países Bajos en Zandvoort.

7 septiembre a las 10: GP de Italia en Monza.

21 septiembre a las 8: GP de Azerbaiyán en Bakú.

5 de octubre a las 9: GP de Singapur.

19 de octubre a las 16: GP de Estados Unidos en Austin (fin de semana con carrera sprint).

26 octubre a las 17: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre a las 14: GP de Brasil en Interlagos (fin de semana con carrera sprint).

22 de noviembre a la 1: GP de Las Vegas.

30 de noviembre a las 13: GP de Qatar en Lusail (fin de semana con carrera sprint).

7 diciembre a las 10: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

* Todos los horarios corresponden a la Argentina

Jack Doohan se estrenará este fin de semana en su país, con la presión de no equivocarse mucho PAUL CROCK - AFP

