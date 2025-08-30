Franco Colapinto en los entrenamientos del GP de Países Bajos de Fórmula 1, en vivo

Se desarrolla este sábado la tercera y última tanda de entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, como parte de la decimoquinta fecha del campeonato mundial. En el circuito de Zandvoort, el argentino Franco Colapinto afronta su noveno fin de semana desde que fue anunciado en Alpine para reemplazar al australiano Jack Doohan. Más tarde, desde las 10 (hora argentina), será la clasificación para la carrera del domingo.

Durante el viernes, el piloto de 22 años terminó con muy buenas sensaciones al cierre de la jornada. Al final de las dos primeras sesiones de práctica, Colapinto quedó noveno, su mejor actuación en entrenamientos desde que está en la escudería. Una estridente manera de decir: “¡Aquí estoy, volví de las vacaciones y hay un nuevo Colapinto!”. Un gran resultado, como un grito para espantar adversidades. Para él, para su autoestima y para su futuro.

Sin saberlo, quizás estaba propiciando un cambio de opiniones de su máximo patrón, Flavio Briatore. Antes de la FP2, el italiano, junto a James Vowles, el “descubridor” de Franco, y Toto Wolff, el patrón de Mercedes, hablando de Colapinto terminaron analizando las vicisitudes por las que pasan los novatos con los actuales coches de efecto suelo y había una ola de pesimismo. “El piloto es un ser humano y necesitamos entender qué está pasando en las cabezas de estos niños. Estos son niños jóvenes –19, 20, 22, 23 años– y creo que es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Y para un piloto joven, ponerlo en Fórmula 1, tal vez no era el momento de tener a Franco en Fórmula 1. Tal vez necesita otro año o dos para ser parte", describió Briatore.

Colapinto y una segunda práctica en el circuito neerlandés que le generó satisfacción

Y sí, este Colapinto se parece al que se había visto el año pasado en Williams, el que desde la segunda carrera en Bakú, después de debutar en el Gran Premio de Italia, desafiaba al asentado y prestigioso tailandés Alex Albon. Y el Franco que se observó ayer ratifica lo que ya había comenzado a hacer hace dos carreras: en Bélgica, comportándose a la altura de su compañero Pierre Gasly, quedando a tan solo 2,2 décimas, y en Hungaroring (Hungría), superándolo en la prueba clasificatoria del sábado.

Con un registro de 1m12s276/1000 había quedado 18º tras la primera sesión del viernes, a 663/1000 de Gasly, 10º. Franco había optado por una política de manejo conservadora, dejando cierto margen en algunas curvas sin escapatorias Los mejores tiempos se conseguían con los neumáticos más blandos, con banda roja.

Para la segunda sesión, los ingenieros decidieron utilizar mayor carga alar en ambos coches, aunque Franco optó por una ligera inclinación menor del alerón trasero. El piloto francés probaría una tanda larga con los medios (banda amarilla) y Franco con los de banda roja. Así, el argentino marcó 1m10s957/1000 en su 17ª vuelta, mientras Pierre vio truncada su vuelta rápida al decretarse una bandera roja por el accidente de Lance Stroll (Aston Martin).

La opinión de Colapinto sobre la primera jornada

El viernes, el británico Lando Norris dominó la primera y la segunda sesión de ensayos libres, donde el español Fernando Alonso sorprendió con su Aston Martin al ser el segundo más rápido en el balance del día. Bajo un cubierto en la costa neerlandesa pero con el asfalto seco, Norris lideró el dominio de los McLaren por delante de su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, que encabeza el Mundial de pilotos. Apenas 89 milésimas de segundo separaron a los dos McLaren.