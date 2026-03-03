Franco Colapinto, en Melbourne y antes del GP de Australia: “Buscamos tener una temporada competitiva”

Franco Colapinto ya está en Melbourne, donde este fin de semana se correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, la primera carrera de la temporada. El piloto argentino de Alpine dejó sus sensaciones de cara al estreno del nuevo A526 y resaltó el trabajo realizado durante la pretemporada. “Esta será mi tercera temporada en la F1, pero es la primera vez que me preparo con tests de pretemporada y participo del primer GP del año”, dijo el pilarense, que paseó por las calles de la ciudad australiana y recibió el cariño de los fanáticos.

“[El trabajo de pretemporada] me es útil para entender los nuevos autos mientras buscamos tener una temporada competitiva. En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Bahréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando”, agregó Colapinto en declaraciones recogidas por la agencia EFE. “En cada sesión aprendemos aún más y eso definitivamente será el caso cuando comencemos las prácticas en Albert Park. El circuito es de alta velocidad, corrí allí en F2 y F3, y espero que sea un desafío interesante para esta nueva generación de autos”, agregó.

Down Under for the first race of the season 😎🇦🇺 pic.twitter.com/D3xakdOcvp — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 3, 2026

La agenda de Colapinto en Australia es la siguiente: la primera práctica se llevará a cabo el jueves entre las 22.30 y las 23.30 (hora de la Argentina). La segunda tanda de entrenamientos libres, en tanto, se largará en la madrugada del viernes: será entre las 2 y las 3 de la mañana (hora de la Argentina). La tercera práctica, en tanto, tendrá bandera verde a las 22.30 del mismo viernes. El sábado también habrá que madrugar para ver al argentino en acción: la clasificación está programada para las 2 de la mañana, siempre en horarios de la Argentina. El Gran Premio de Australia, mientras tanto, está pautado para la 1 de la mañana del domingo.

“Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado de poder exprimir el auto correctamente y ver en qué lugar nos encontramos”, prometió Colapinto de cara a las primeras pruebas en el trazado australiano. “Va a ser una nueva forma de competir para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”, añadió.

Franco Colapinto, durante los ensayos de pretemporada con su Alpine en Bahréin F1

Así fue la presentación del nuevo Alpine

Con imágenes de los dos pilotos, los trabajos de los ingenieros y los ensayos en la pista, más una música que le aporta épica a las imágenes, Alpine decidió mostrarse renovado. “Creo que esto es una forma de vivir para nosotros. Toda nuestra vida está en el deporte y estamos poniendo toda nuestra energía y todo eso para empezar una nueva jornada con gente nueva, súper especial, especialmente con un equipo tan exitoso como Renault y Alpine”, dijo el pilarense Colapinto, que comenzará su tercera temporada como piloto (la primera desde el comienzo) de la máxima categoría del automovilismo.

Y prosiguió narrando el argentino de 22 años: “Tenés que ser muy apasionado aquí. Tenés que hacer muchos sacrificios. El sacrificio es parte de la Fórmula 1 y hay que elegir muchas veces”.Colapinto concluyó: “A año tras año, es lo que nos motiva a seguir empujando con nuevos objetivos y nuevos sueños”.

Franco Colapinto, a bordo del A526 en los ensayos de pretemporada en Bahréin Sona Maleterova - Getty Images Europe

El mes pasado, después de tres días de ensayos en la pista de Bahréin, el equipo Alpine y sus pilotos completaron más de 1000 vueltas y regresaron al simulador en Inglaterra con optimismo. Hay buenas sensaciones y esperanzas reforzadas. Tras los tests de pretemporada sin problemas serios, la escuadra franco-británica abandonó el último lugar en el que terminó el año pasado entre los constructores para afianzarse en la batalla por encabezar el medio pelotón.

El equipo se concentró en estas últimas semanas en lograr buen rendimiento en carrera, o sea en tandas largas, y aprender cómo regenerar de mejor manera la energía para las baterías del sistema eléctrico. El rendimiento del nuevo Alpine A526 será la gran incógnita y el mayor desafío del equipo.

The next chapter… 2026.



A new era, new opportunities. It all starts here. pic.twitter.com/XMzqyA08ti — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 1, 2026

Gasly, de 30 años, nacido en Ruan (Francia), aportó: “El legado, el historial del equipo. Puedo sentir mucha pasión en este lugar. Realmente creo en el momento que tenemos (...) El primer paso para mí significa... Una oportunidad. Este equipo no ha tenido éxito. Y, al final del día, eso es lo que necesitamos. Necesitamos la oportunidad de poder actuar. Me siento como si fuera el momento perfecto para volar. El equipo sigue siendo más fuerte. Es sólo un momento hasta que podamos desbloquear el potencial. Es un poco más cerca y más cerca de convertirse en una realidad”.