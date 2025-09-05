Franco Colapinto, en vivo: el piloto argentino gira en el circuito de Monza
A bordo de su Alpine, participa en la segunda práctica libre del día en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1
Tanques llenos y tiempos que suben
El último cuarto de la segunda práctica transcurre con los autos llenos de combustible. Así, los registros suben y son más lentos. Lo más probable es que Colapinto, entonces, no pueda salir del último lugar de la grilla. Gasly está en el puesto 18. Entre ambos, Kimi Antonelli, quien está en boxes casi desde el comienzo de la tanda.
El enojo de Stroll con Albon
Lance Stroll, piloto de Aston Martin, se enojó con Alex Albon, piloto de Williams que supera en Monza al italiano Ricardo Patrese como el tercer corredor con más presencias en la escudería: el ex compañero de Franco Colapinto llega a 83 grandes premios.
A la pista con tanques llenos
Los Alpine cargan combustible, cambian neumáticos, ponen compuestos medios y salen a la pista. Gasly está en el puesto 18 y Colapinto, 20. En el medio de ambos, Antonelli, que no regresó a la pista tras su percance al comienzo de esta segunda sesión de entrenamientos.
"Chequeen el piso"
La frase se repite: antes Bortoleto, ahora Albon. “Check the floor” (“Chequeen el piso”, en inglés). Es porque en varias curvas hay leca sobre el piso. Y porque los pilotos no tienen adherencia en la pista y van al límite. Los mecánicos tienen trabajo extra.
Colapinto, a boxes
Luego de dar un par de vueltas con neumáticos blandos, Colapinto ingresa a boxes. En los próximos minutos cargarán combustible y regresará a la pista. Figura en el vigésimo -y último- lugar, a 1.686 segundos de Norris.
El argentino cae al último lugar
Con los neumáticos blandos, todos los pilotos mejoran. El primer registro de Colapinto con ese compuesto no le alcanza para evitar quedar último. Gasly está un poco mejor: está en el puesto 16.
Primera vuelta con neumáticos blandos
Colapinto sube un par de lugares y queda en el puesto 17. Mejoró en todos los sectores, pero se nota el déficit de velocidad final en el Alpine del argentino. Clavó los relojes en 1:21.564, a 1.686 segundos del líder, Lando Norris.
Los Alpine, muy atrás
Superada la tercera parte de la tanda de entrenamientos, Franco Colapinto marcha en el puesto 19, mientras que Pierre Gasly está delante suyo, en el lugar 18. El argentino ingresa a boxes y cambia los neumáticos: pasa de medios a blandos.
Colapinto, en el puesto 18
El argentino marcha en el puesto 18 y tiene por delante suyo a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Colapinto está a poco más de dos segundos de Lando Norris, el más rápido hasta acá en la tanda de entrenamientos en Monza.
¡Bandera roja!
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se va a la leca, queda parado y la acción se detiene por bandera roja. El piloto está bien, pero probablemente no pueda volver a la pista en lo que resta de la segunda práctica libre. “¿Estás bien?“, le pregunta su ingeniero de pista por la radio. ”Estoy varado", responde Antonelli. La semana pasada, el joven italiano también se había ido afuera de la pista en la primera práctica en Zandvoort, sede del Gran Premio de los Países Bajos.
Norris pierde un espejo
El piloto inglés de McLaren pierde el espejo derecho. “Perdí el espejo, así que manténganme actualizado del tráfico”, reclama el corredor por la radio.
Mala primera vuelta
El primer registro de Colapinto es muy lento: 1:24.232, a casi tres segundos de Alex Albon (Willams), el más rápido en los primeros compases de la práctica.
¡Bandera verde!
Los autos salen a la pista con Virtual Safety Car y en unos instantes comenzarán a acelerar. Es la primer toma de contacto tanto de Franco Colapinto (Alpine) como de Oscar Piastri (McLaren). Los dos cedieron sus butacas a pilotos de reserva en la primera práctica: Paul Aron y Alex Dunne, respectivamente.
Alegría italiana por el 1-2 de Ferrari
Mientras Alpine se debate en el fondo de la grilla, en los puestos de vanguardia Ferrari celebra. Lewis Hamilton fue el más rápido, mientras que su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc terminó segundo en la primera tanda de entrenamientos. Así, los tifosi italianos festejaron el 1-2 del Cavallino Rampante en la primera sesión de entrenamientos. Detrás de ambos se ubicó Carlos Sainz (Williams). el campeón mundial, Max Verstappen, concluyó cuarto.
Tras el despiste de Aron
El estonio Paul Aron reemplazó a Franco Colapinto en la primera práctica del día. Su rendimiento fue malo: sufrió un despiste y quedó en el último lugar de la grilla, a más de dos segundos del líder, el inglés Lewis Hamilton, y dos lugares más atrás de Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, quien concluyó en el puesto 18. El auto del piloto argentino no sufrió daños.
Se trata de una obligación reglamentaria: los pilotos titulares de todos los equipos están obligados a bajarse de sus autos dos veces durante la temporada, y dejar su lugar a los corredores de reserva o de prueba. El monoplaza de Colapinto cumplió con esta exigencia en Monza -ya lo había prestado su antecesor, Jack Doohan, en la segunda carrera de la temporada, el Gran Premio de Japón-, mientras que Gasly aún no lo hizo nunca.
Corre Colapinto
Bienvenidos a la segunda práctica del viernes en el circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Franco Colapinto tomará parte del ensayo, que comenzará a las 12 del mediodía (hora de la Argentina). Los equipos buscarán la mejor puesta a punto de los autos de cara a la clasificación, que se correrá mañana desde las 11 de la mañana (hora de la Argentina). La carrera se largará el domingo a las 10 de la mañana, hora de nuestro país.
