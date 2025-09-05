Franco Colapinto, en vivo: el piloto argentino gira en el circuito de Monza

El estonio Paul Aron reemplazó a Franco Colapinto en la primera práctica del día. Su rendimiento fue malo: sufrió un despiste y quedó en el último lugar de la grilla, a más de dos segundos del líder, el inglés Lewis Hamilton, y dos lugares más atrás de Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, quien concluyó en el puesto 18. El auto del piloto argentino no sufrió daños.

El estonio Paul Aron, con el Alpine de Franco Colapinto en la primera práctica en el circuito de Monza Clive Rose - Getty Images Europe

Se trata de una obligación reglamentaria: los pilotos titulares de todos los equipos están obligados a bajarse de sus autos dos veces durante la temporada, y dejar su lugar a los corredores de reserva o de prueba. El monoplaza de Colapinto cumplió con esta exigencia en Monza -ya lo había prestado su antecesor, Jack Doohan, en la segunda carrera de la temporada, el Gran Premio de Japón-, mientras que Gasly aún no lo hizo nunca.