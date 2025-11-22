Franco Colapinto, en vivo, en la prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas
El clima abre incógnitas sobre la sesión que definirá el orden de partida para la carrera de la 22ª fecha de la Fórmula 1
Ahora, todos con gomas intermedias
El progresivo secado de la pista hace que los autos ahora calcen gomas para lluvia intermedia, las de banda verde, en lugar de las de lluvia extrema (azul). Naturalmente, los tiempos de giro continúan mejorando.
El medio pelotón sobreviviente
Los diez competidores que acceden a la última fracción de la qualy son George Russell (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).
11. Hulkenberg
12. Stroll
13. Ocon
14. Bearman
15. Colapinto#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/B3R6sLxOMP
Gasly, entre los 10 que acceden a la Q3
Los buenos desempeños de Pierre Gasly en las prácticas y en la propia qualy se confirman en la Q2: el compañero de Franco Colapinto consigue el 7º lugar y pasa a la última porción de la prueba de clasificación. El francés suele rendir bien en Las Vegas y apunta a hacerlo una vez más.
Colapinto partirá 15º
La Q2 fue la última porción de la qualy para Franco Colapinto, que la concluye último entre los 15 participantes. En su penúltima vuelta lanzada debió controlar un Alpine indócil sobre el agua, que coleaba, cuando estaba como para superar su propio tiempo. Hizo un intento más, pero se salió levemente de la pista, sin golpearse, a raíz de que el A525 estaba corto de carga en la batería.
La pista tiene una huella nítida, pero las vueltas son lentas
Como ya no llueve en Las Vegas y los autos van evacuando el agua, se forma una huella seca en el dibujo urbano. De todos modos, los giros aún son lentos; están casi 20 segundos arriba de una vuelta normal sobre piso seco. Esta última condición parece perjudicar a Alpine.
Colapinto, lejos en la primera referencia
El primer paso de Franco Colapinto por la meta en la Q2 señala 1m55s882/1000, un tiempo alto en comparación con los de los mejores de los minutos iniciales de la tanda: el argentino está a dos segundos y medio de la punta.
Comienza la Q2, con 15 protagonistas
Se inicia la segunda parte de la prueba de clasificación, con los siguientes 15 pilotos: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine), Carlos Sainz (Williams), Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas).
Demora para empezar la Q2
Los accidentes del Williams de Alexander Albon y el Haas de Oliver Bearman propician que la organización limpie la pista y demore unos minutos la segunda fracción de la qualy de Las Vegas.
¡Clasificado! Colapinto pasa de etapa
A poco de que la cuenta regresiva llegue a cero, Franco Colapinto consigue un muy buen tiempo, el 5º. Finalmente, en el cierre de la Q1 resulta 11º, a 1s703/1000 de George Russell, y así supera holgadamente el primer tercio de la qualy. Su compañero, Pierre Gasly, logra situarse 5º, a 1s288/1000. El filtro inicial elimina a varios pesos pesados: quedan fuera Alexander Albon (Williams), Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari).
16. Albon
17. Antonelli
18. Bortoleto
19. Tsunoda
20. Hamilton 📸#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/vguzZ8FSI6
Casi una lotería
Sigue mejorando Franco Colapinto, que establece 1m57s323/1000 y figura 6º por un instante. Dura un suspiro: todos los pilotos progresan porque la pista se seca y da la impresión que cuanto más tarde se cruce la meta, más chances habrá de acceder a la Q2.
Franco sigue en la pista y todos progresan, salvo... Verstappen
La tercera intevención de Franco Colapinto arroja 1m59s517/1000, que lo ubica 6º, pero también los rivales mejoran continuamente. Todos, excepto uno: Max Verstappen, que se pasa de larga un par de veces y no registra tiempos.
Mejora Colapinto, pero pronto queda atrás
La segunda marca de Coalpinto es mucho mejor, de 2m1s926/1000, y deja al bonaerense entre los diez primeros, pero las ubicaciones cambian permanentemente.
El primer tiempo de Colapinto, muy lejos
El registro inicial en la planilla de Franco Colapinto indica 2m8s282/1000, que llega a ubicarlo 8º, pero la posición del argentino irá cayendo hasta que el corredor de Alpine vuelva a marcar un tiempo.
Más de 2 minutos para hacer un giro
El primer tiempo registrado es de 2m3s249/1000, altísimo. Lo establece el español Fernando Alonso, con Aston Martin. Su compañero, el canadiense Lance Stroll, es el segundo en detener el reloj: fija 2m4s794/1000.
Giro de reconocimiento y a boxes
Algunos participantes dan una vuelta de evaluación de la pista con gomas para lluvia intermedia y vuelven a los boxes, posiblemente para cambiarlas por neumáticos de lluvia extrema. Varios pilotos se salen de camino.
Empieza la Q1
Finalmente, no hay demoras y se inicia la prueba de clasificación, en cuya Q1 intervendrán los 20 pilotos. Avanzarán a la Q2 los mejores 15. Franco Colapinto es uno de los primeros en salir a la pista.
Lo que pasó en el último ensayo
Tres horas y media antes de la prueba de clasificación se inició la tercera tanda de entrenamientos del GP de Las Vegas. Al principio tenía agua en el asfalto, y con el correr de los coches la superficie fue secándose y mejoraron los registros. El argentino Franco Colapinto figuró 16º con Alpine, a 2s251/1000 del inglés George Russell, autor de la mejor vuelta, sobre un Williams: 1m34s54/1000. El francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, concluyó 10º, a 1s508/1000 del británico.
Incertidumbre por el tiempo
Está lloviendo en Las Vegas. La precipitación es la más intensa de las que han aquejado hasta ahora a la 22ª fecha del Mundial, y no se descarta que se demore la prueba de clasificación. El ya de por sí resbaloso pavimento callejero del trazado de 6201 metros está frío en la noche de Nevada y recibiendo una cortina de agua que hace peligroso su tránsito. Además, carece de buenos desagües que sequen pronto la pista. Por ahora no hay información oficial respecto a un aplazamiento u otras anomalías.
Bienvenidos a la cobertura de la qualy de Las Vegas
El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se apresta a desarrollar su prueba de clasificación, que determinará el orden de los autos para la largada de la carrera de este sábado en Nevada, madrugada de este domingo en Argentina. La qualy comenzará a la 1 de Buenos Aires y durará una hora, siempre y cuando las condiciones climática no alteren la programación. Será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+ y seguida al instante por LA NACION.
