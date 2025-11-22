Franco Colapinto, en vivo, en la prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas

Está lloviendo en Las Vegas. La precipitación es la más intensa de las que han aquejado hasta ahora a la 22ª fecha del Mundial, y no se descarta que se demore la prueba de clasificación. El ya de por sí resbaloso pavimento callejero del trazado de 6201 metros está frío en la noche de Nevada y recibiendo una cortina de agua que hace peligroso su tránsito. Además, carece de buenos desagües que sequen pronto la pista. Por ahora no hay información oficial respecto a un aplazamiento u otras anomalías.