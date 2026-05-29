GP de Mónaco de la Fórmula 1: cuándo se corre y cómo están las posiciones

Tras una semana de descanso, el próximo fin de semana vuelve la Fórmula 1 (F1) con el Gran Premio (GP) de Mónaco, que se llevará a cabo en el Circuito de Montecarlo. Es la primera fecha del calendario europeo y la sexta del año tras la cancelación de los GPs de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra deMedio Oriente. Andrea ‘Kimi’ Antonelli llega como el líder de la tabla de posiciones de pilotos y Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores.

En suelo monegasco, Franco Colapinto intentará emular lo hecho en Canadá, cuando finalizó en el sexto lugar y cerró su mejor actuación desde que irrumpió en la Fórmula 1. La clave de aquella jornada histórica fue su nivel de manejo, una largada impecable, una defensa excelsa y una gestión de neumáticos más que positiva. Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, quedó octavo.

Flavio Briatore saluda a Franco Colapinto después de sumar puntos en el Gran Premio de Canadá Alpine

El Circuito de Montecarlo es el trazado más lento y estrecho del calendario, con curvas cerradas, cambios de elevación y muros pegados a la pista durante toda la vuelta. A diferencia de otras pistas, la eficiencia energética tendrá menos influencia por la ausencia de rectas largas, mientras que la tracción, la carga aerodinámica y la precisión serán determinantes. En un escenario donde adelantarse resulta difícil, la clasificación y la confianza del piloto suelen definir gran parte del fin de semana.

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria con 3.131s de ventaja sobre el local Charles Leclerc (Ferrari). El piloto con más victorias en Mónaco es el brasileño Ayrton Senna, con seis: 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993. De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en el Principado: Lewis Hamilton (2008, 2016 y 2019), Fernando Alonso (2006 y 2007), Max Verstappen (2021 y 2023), Sergio ‘Checo’ Pérez (2022), Leclerc (2024) y Norris (2025).

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 5131 puntos

George Russell (Mercedes): 88

Charles Leclerc (Ferrari): 75

Lewis Hamilton (Ferrari): 72

Lando Norris (McLaren): 58

Oscar Piastri (McLaren): 48

Max Verstappen (Red Bull): 43

Pierre Gasly (Alpine): 20

Oliver Bearman (Haas): 18

Liam Lawson (Racing Bulls): 16

Franco Colapinto (Alpine): 15

Isack Hadjar (Red Bull): 14

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 5

Gabriel Bortoleto (Audi): 2

Esteban Ocon (Haas): 1

Alexander Albon (Williams): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Fernando Alonso (Aston Martin): 0

Máximos ganadores del GP de Mónaco

Ayrton Senna (Brasil): Seis títulos

Ayrton Senna en el Circuito de Montecarlo; el brasileño es el máximo ganador del GP de Mónaco