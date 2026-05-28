El regalo de Gasly a Colapinto por su cumpleaños 23

Franco Colapinto cumplió 23 años el 27 de mayo y la escudería Alpine estuvo de fiesta. Con diferentes posteos en las redes sociales, se notó el compañerismo y afecto que le tienen sus colegas pilotos. En especial Pierre Gasly, que subió un video a Instagram donde se lo vio entregarle un regalo al pilarense, al tiempo que le manifestó sus buenos deseos.

El piloto francés lo sorprendió con una porción de torta frutal con una vela encendida y el número 23. “Buen cumpleaños, ¡vamos!”, soltó Gasly entre risas mientras viajaban en la parte trasera del auto. Además, escribió: “Feliz cumple, Fran”, y sumó dos emoticones de alegría. Incluso la página oficial de Alpine tomó ese video y lo compartió como reel, a la vez que añadió: “Nuestros chicos celebrando el cumpleaños de Fran”.

La porción de torta frutal que Galy le regaló a Colapinto el miércoles (Fuente: Instagram/@pierregasly)

El vínculo entre Colapinto y Gasly es uno de los más sólidos dentro de la escudería. Ambos pilotos suelen mostrar el buen trato que existe entre ellos y la sintonía, gracias a tener una edad cercana y compartir una cultura muy parecida.

El francés se convirtió en uno de los protagonistas que estuvo al lado del argentino desde su inicio en Alpine y su vínculo se fortaleció a medida que pasaron los meses. Hasta Colapinto llegó a invitarlo a pasar unas vacaciones en Buenos Aires el verano pasado, con un video que dio la vuelta al mundo y se hizo viral por la conversación divertida que tuvieron.

El tierno saludo de Maia Raficco a Colapinto (Fuente: Instagram/@reficcoupdating)

Además del posteo de Gasly, en las redes sociales también destacó el saludo de Maia Reficco, novia del pilarense. Desde la plataforma antes mencionada, subió una foto partida. Arriba se ve a Colapinto frente a la Torre Eiffel, iluminada y en verano. En la segunda se aprecia una imagen de ambos abrazados y, en la tercera, el piloto en un aeropuerto. “Que los cumplas feliz”, escribió la actriz.