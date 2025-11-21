Franco Colapinto, en vivo: la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas

Al llegar a Las Vegas y encontrarse con la prensa, Colapinto destacó que el circuito “es muy diferente” y que no espera “realmente nada asombroso”. “Pero sí, por supuesto, tengo ganas de ver lo que podemos hacer”, agregó. El argentino es el único piloto de la vigente parrilla que no tiene puntos, pero ya fue confirmado por Alpine para 2026. Antes de la actividad, Franco se dedicó a disfrutar de las lujosas instalaciones del hotel donde se hospeda, que está ambientado como si fuera la ciudad italiana de Venecia. En el paddock les repartió alfajores a los mecánicos de su escudería.