Franco Colapinto, en vivo: la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas
El piloto argentino prueba en el circuito urbano, por la 22ª etapa del campeonato mundial
Nuevos compuestos, autos más rápidos
Con compuestos blandos, Leclerc, Hamilton y Russell mejoran los tiempos, Alonso se va de largo en la curva 14, Albon bloquea... Mucho tráfico en una pista que no da margen para el error. Gasly también progresa con el cambio de neumáticos y se pone en el top 5. Colapinto mejora su giro pero está 19°, a más de dos segundos de su compañero.
Verstappen, el más rápido en la primera media hora
Tras la primera media hora de entrenamiento, Verstappen (Red Bull) es el más veloz, con 1m35s776/1000. Detrás, Leclerc (Ferrari), Russell (Mercedes) y Tsunoda (Red Bull). Colapinto se mantiene 18° y cambia neumáticos para volver a la pista.
"Le pegué a la pared"
Norris le pide a sus mecánicos que evalúan al auto porque sintió que impactó levemente contra un muro, un roce más fuerte de lo esperado. “Le pegué a la pared”, dijo. Así, McLaren observa el rendimiento del líder del campeonato. Colapinto está 16°, dos lugares detrás de Gasly, que giró tres décimas más rápido.
Leclerc, adelante
Leclerc es el primero en bajar el 1m36. El monegasco de Ferrari hace 1m35s954/1000 y se ubica por delante de Max Verstappen (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams).
Bajan los tiempos y buscan los límites
Colapinto marcó 1m45s578/1000 en su primera vuelta rápida y ahora ya giró en 1m38s135/1000, lo que deja en evidencia que este primer tramo de la práctica en Las Vegas que habrá que esperar para que se estabilicen los tiempos y haya un clasificador menos cambiante. Gasly, Bortoleto y Bearman ya estuvieron por fuera de los límites al buscar mejores tiempos.
GASLY COMPLICADO: después de conseguir el récord en el primer parcial, el compañero de Colapinto pasó de largo y salió de pista.
📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium
Gasly, el más rápido
Pierre Gasly marca 1m37s990/1000 y se pone primero, delante de Tsunoda y Leclerc. Colapinto está a dos segundos y medio. Ya todos los pilotos están en la pista acelerando. Pronto habrá cambios entre los más veloces.
Las primeras referencias en un asfalto frío y sucio
La primera referencia competitiva la marca Leclerc, con 1m41s164/100. Enseguida, se empiezan a bajar, aunque están muy por encima de los tiempos esperados. Franco está a dos segundos y siete décimas, por delante de Lawson, Bortoleto y Hulkenberg. Ya 13 pilotos dieron al menos una vuelta rápida y los registros se bajan de manera permanente.
Los autos ya giran en Las Vegas
El primero en salir es Isak Hadjar (RB) y detrás no tardan en aparecer más pilotos. Colapinto se une al grupo de los que giran y buscan temperatura para sus neumáticos medios, algo que parece ser lo más elegido en el comienzo. En un asfalto frío y algo sucio habrá que tomar recaudos.
¡Pista libre!
A girar en Las Vegas, por tercer año consecutivo. Semáforo verde para el inicio de la actividad, con la primera tanda de entrenamientos libres, con un asfalto a 18°. Habrá una hora en el atardecer en el desierto para sacar las primeras conclusiones.
Colapinto, listo para empezar girar
Colapinto llega al box, se termina de cambiar, se pone el caso y está ya casi listo para cuando el semáforo se ponga en verde y los autos estén autorizados a girar por las calles de Las Vegas.
Las primeras palabras de Colapinto en Las Vegas
Al llegar a Las Vegas y encontrarse con la prensa, Colapinto destacó que el circuito “es muy diferente” y que no espera “realmente nada asombroso”. “Pero sí, por supuesto, tengo ganas de ver lo que podemos hacer”, agregó. El argentino es el único piloto de la vigente parrilla que no tiene puntos, pero ya fue confirmado por Alpine para 2026. Antes de la actividad, Franco se dedicó a disfrutar de las lujosas instalaciones del hotel donde se hospeda, que está ambientado como si fuera la ciudad italiana de Venecia. En el paddock les repartió alfajores a los mecánicos de su escudería.
Invitados "sorpresivos" en Alpine
En la jornada previa a las primeras pruebas, los pilotos suelen participar en diversos eventos, en cada fecha. Esta vez, el miércoles se los vio interactuar y divertirse con personajes de Disney. Alpine publicó un video en el que Colapinto, Pierre Gasly y otros integrantes del equipo se sacaban fotos, se filmaban y se reían junto a Mickey y Minnie.
Something a bit different for our Vegas media day 🐭
Tras las lluvias, un clima fresco
El martes a la noche llovió en Las Vegas, que tuvo zonas casi inundadas. Aunque no se vio afectado el circuito de 4,8 kilómetros que recorre las calles principales de la Ciudad del Pecado, los pilotos se encontraron con un clima ya un poco fresco. Y como la temperatura suele bajar de noche, momento en el que se desarrolla la actividad, se espera que el calor no sea un rival extra este fin de semana en ningún momento.
Bro was speeeeding 🏃💨
El campeonato, en zona de definición
A falta de tres carreras principales, el campeonato tiene tres candidatos a quedarse con el título y este gran premio, aunque no será decisivo en ese aspecto, puede marcar una tendencia fuerte con miras al de Qatar, del 28 al 30 de este mes y que incluirá una carrera sprint, y el de Abu Dhabi, del 5 al 7 de diciembre. Lando Norris (McLaren) lidera con 390 puntos, delante de su compañero, Oscar Piastri (366), y del tetracampeón Max Verstappen (341), de Red Bull.
The state of play with three rounds to go 👀
Cómo será la actividad del atípico fin de semana
El cronograma del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se inicia con esta primera sesión de prácticas. La segunda está programada la 1 de la madrugada del viernes en la Argentina. Y los horarios se repetirán el propio viernes para la tercera tanda de ensayos (21.30) y la prueba de clasificación (1) el sábado. En tanto, la competencia principal será el domingo, también a la 1.
Bienvenidos a la cobertura de los ensayos del GP de Las Vegas
De manera inusual para lo que son los fines de semana de Fórmula 1, este jueves, a las 21.30 (hora argentina), comenzará la actividad con la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas. Allí estará Franco Colapinto con el Alpine, en la 22ª fecha del campeonato mundial. La actividad será transmitida en televisión por Fox Sports y Disney+, y LA NACION hará el seguimiento de todo lo destacado que vaya sucediendo, minuto a minuto.
