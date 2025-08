Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la tercera práctica del Gran Premio de Hungría

7.50 Mejora Colapinto

La pista mejora, la mayoría sale a rodar después de pasar casi 20 minutos de la tanda sin moverse del box y comienzan a bajarse los tiempos. Franco marca 1m17s310/1000, sólo por detrás de Yuki Tsunoda (Red Bull).

7.45 Crece la actividad

Pierre Gasly siguió a su compañero Colapinto y luego salió Nico Hulkenberg (Kick Sauber): ambos quedaron detrás de Franco al cerrar la vuelta. En tanto, Lance Stroll mejoró el tiempo del argentino en cuatro décimas.

7.36 Colapinto, a la pista

Franco sale al circuito y comienza a girar con neumático blando. Es el primero en completar la vuelta al marcar 1m18s006/1000. Es el único que acelera el argentino.

7.34 McLaren se une a un clásico...

Ya se ha convertido en un clásico salir, dar la vuelta, asentar los neumáticos y volver al box sin registrar tiempo con el compuesto duro. Eso hacen los McLaren y los Aston Martin.

7.30 ¡Pista libre!

La tercera sesión de entrenamientos está en marcha, más allá de que, como sucede mayormente en esta práctica, una gran cantidad de pilotos siquiera se subió al auto. Hay una hora de prueba por delante que lidera McLaren con sus dos autos.

7.18 Verstappen, decepcionado

“Nada funciona, realmente”, se lamentó Max Verstappen luego de la jornada del viernes. El neerlandés quedó noveno en la primera práctica y 14° en la segunda con un Red Bull que no le dio las respuestas que buscaba. Dijo que lo nota “inmanejable” y se dio hasta la particularidad que en medio de un giro lanzó al asfalto una toalla que había quedado en su habitáculo. Por eso, recibió una advertencia de la dirección de carreras. “Para evitar que se me metiera entre los pies y se volviera peligroso, me salí de la huella e intenté tirar la toalla de la forma más segura posible”, explicó.

¡¡CUIDADO CON LA BOLSA, MAX!! ¡Insólito lo que le pasó a Verstappen en la FP2!



📺 #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9IFHSZIY3C — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2025

7.07 Una lucha peligrosa

McLaren es el amplio dominador en el campeonato y sus dos pilotos pelean por el título. Ya tuvieron dos encontronazos en la pista en diferentes carreras y el viernes estuvieron cerca de chocar en la segunda práctica. Norris salía de los boxes y tuvo que bloquear para no impactar sobre el auto de Piastri en la primera curva.

¡NORRIS Y PIASTRI NO SE TOCARON DE CASUALIDAD!#HungarianGP



▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zp6rSmYU80 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 1, 2025

6.58 Un gran dominio de McLaren

Lando Norris fue el más veloz en las dos prácticas del viernes seguido por su compañero Oscar Piastri, una situación que parece presagiar lo que podría suceder durante todo el fin de semana.

6.47 Colapinto necesita mejorar

La jornada del viernes no dejó buenas sensaciones para Colapinto. Fue 18° en la primera práctica y quedó 20° en la segunda. Incluso, en la última de ellas se vio a Alpine lejos del resto: el argentino quedó a 1s535/1000 del británico Lando Norris, con 1m15s634/1000, y su compañero Pierre Gasly concluyó 19°, una décima por delante de Franco. “Estamos muy lejos en general y es un poco difícil entender el porqué”, mencionó quien sigue sin encontrar respuestas de parte de sus ingenieros.

"NO ENCONTRAMOS EL GRIP EN GENERAL Y NOS ESTÁ COSTANDO MUCHO. HAY QUE TRABAJAR DURO PARA ESTAR MÁS FUERTES MAÑANA"



📌 Colapinto habló sobre el "DÍA COMPLICADO" que tuvo Alpine en Budapest



📺 #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/o3dDnqNf7t — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2025

6.35 Bienvenidos a la tercera práctica del GP de Hungría

Este sábado, desde las 7.30, se desarrollará la tercera y última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría, con la participación de Franco Colapinto (Alpine). Será el momento de ajustar detalles de cara a la clasificación de las 11 (hora argentina) para la carrera de mañana.