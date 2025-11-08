Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la carrera sprint del GP de Brasil de Fórmula 1
El piloto argentino, confirmado por Alpine para 2026, sale desde la octava fila en Interlagos
Cómo estaba la carrera al detenerse
Al momento en el que Piastri, Hulkenberg y Colapinto se despistaron en esa curva con agua en los pianitos, Norris estaba al frente del grupo y así saldrá tras el relanzamiento. Detrás, Antonelli, Russell y Verstappen. Está pendiente saber si se larga en movimiento o con los autos detenidos.
Se anuncia el relanzamiento
La organización anuncia que la carrera se relanza a las 11.35. Los pilotos ya recibieron el comunicado y están volviendo a los autos. En el reinicio no estarán Piastri ni Colapinto. Los mecánicos trabajan en el auto de Hulkenberg para reemplazar el ala trasera, luego de cambiar también la delantera.
Bandera roja
Al cabo de la octava vuelta se mostró la bandera roja y los autos están detenidos. De pronto, en un sector de la última curva, algunos autos se encontraron con agua, perdieron el control y terminaron fuera de la pista. Piastri y Colapinto rompieron el auto, mientras que Hulkenberg logró regresar a la pista con el Kick Sauber necesitado de reparaciones delante y detrás. Carrera detenida.
Se despistaron Piastri, Colapinto y Hulkenberg
Hay bandera roja después de un breve ingreso del auto de seguridad. En la última curva se despistó Piastri y luego detrás se fueron Hulkenberg y Colapinto, que fue el que se pegó más fuerte.
4a vuelta
Lawson se toca con Bearman, que hace un trompo, y está siendo investigado. Norris sigue adelante, con Antonelli y Piastri detrás. Colapinto sigue 14°.
Se largó en Interlagos
Se largó el Gran Premio Brasil, en un trazado con pista mojada en ciertos momentos. Colapinto avanzó dos puestos y está 14° tras la primera vuelta, con Norris al frente delante de Antonelli.
La vuelta previa
Comienza la vuelta previa en Interlagos, tras ponerse el semáforo en verde. Ya hay ruido de motores en San Pablo.
El clima, protagonista
La incertidumbre con el clima hace que sea intrigante la elección de los neumáticos que hará cada uno de los pilotos. Incluso, se plantea la posibilidad de que, si vuelve a surgir el agua sobre el circuito, haya que hacer un inusual cambio de componentes en la carrera sprint.
¡Ya en la parrilla de salida!
Los autos dejaron sus pits y están en la parrilla de salida para la largada, en un trazado que esta mañana presenta una temperatura más baja por las lluvias caídas en las últimas horas. Yuki Tsunoda (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams) lo harán desde la calle de boxes.
La euforia por Colapinto en San Pablo
Colapinto “llevó” un 10% más de hinchas a San Pablo que en 2024 y nutre la euforia argentina. El joven de Pilar fue recibido como un ídolo popular y dio autógrafos con la camiseta nueva de la selección argentina, en un clima de fútbol que transformó a Interlagos casi en una sucursal nacional. Cuando Alpine anunció que sería piloto titular en la temporada 2026, la reacción fue inmediata. Al grito de “¡Francooo! ¡Francooo...!”, a modo de aliento, la celebración fue tan alegre como ruidosa.
Un campeonato en tiempo de definición
La carrera sprint reparte puntos a los que llegan en los primeros ocho lugares (8 al ganador, 7 al segundo, 6 al tercero y, de manera descendente, así sucesivamente) y eso le otorga un condimento extra a la lucha por el campeonato. Norris lleva una sola unidad de ventaja sobre Piastri, 357 contra 356, y Max Verstappen (Red Bull) está a la expectativa, con 321, a 36 del líder. Tras el Gran Premio de Brasil habrá otras tres carreras: Las Vegas (el 23 de este mes), Qatar (el 30, incluyendo la última carrera sprint) y Abu Dhabi (7 de diciembre).
How the championship contenders will line-up on the #F1Sprint grid 👀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/25iNgXE0kN— Formula 1 (@F1) November 7, 2025
La continuidad del argentino en Alpine
Antes del inicio de la actividad, el viernes Alpine anunció que Colapinto será el piloto que acompañe a Gasly en la temporada 2026. Antes de subirse al auto, el argentino había expresado: “Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que me están apoyando de chiquito para que yo llegue hasta acá. Mi primer año como piloto titular me da tranquilidad, confianza, esa fuerza que necesitaba para estar relajado, concentrado en el fin de semana y no pensando si iba a estar o no en el siguiente”.
"LA QUALY FUE COMPLICADA"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2025
Franco Colapinto se mostró optimista para revertir su fin de semana en el #BrazilianGP.
▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/KqtWwEnhRM
Cómo larga Colapinto
La clasificación para la carrera sprint se efectuó el viernes, en la segunda sesión de la jornada, y Colapinto quedó 16°, el puesto que ocupará en la grilla, tres puestos por detrás de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly. Desde la pole saldrá el británico Lando Norris (McLaren), delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y del australiano Oscar Piastri (McLaren).
Bienvenidos a la cobertura de la carrera sprint
Desde las 11, Franco Colapinto estará corriendo la carrera sprint en el autódromo de Interlagos, donde se desarrolla este fin de semana el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, la 21ª fecha del campeonato del mundo. La competencia, a 24 vueltas o un máximo de una hora, es transmitida por Disney+ y Fox Sports.
