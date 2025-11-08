Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la carrera sprint del GP de Brasil de Fórmula 1

Antes del inicio de la actividad, el viernes Alpine anunció que Colapinto será el piloto que acompañe a Gasly en la temporada 2026. Antes de subirse al auto, el argentino había expresado: “Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que me están apoyando de chiquito para que yo llegue hasta acá. Mi primer año como piloto titular me da tranquilidad, confianza, esa fuerza que necesitaba para estar relajado, concentrado en el fin de semana y no pensando si iba a estar o no en el siguiente”.

"LA QUALY FUE COMPLICADA"



Franco Colapinto se mostró optimista para revertir su fin de semana en el #BrazilianGP.



