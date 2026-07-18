Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino busca su posición de salida para la carrera del domingo
La Q3, con algo de demora
Habrá un poco de demora para la Q3, ya que están retirando del sector en el que quedó detenido el auto de Hulkenberg. Se anuncia para las 11.50 (hora argentina) el inicio de la definición de la clasificación.
Colapinto, eliminado: por ahora, 13°
Colapinto marca 1m46s392/1000 y no le alcanza para avanzar a la Q3. Queda 13°, detrás de Liam Lawson (11°) y Gasly (12°). Además, quedan eliminados Nico Hulkenberg (14°), que quedó detenido a un lado de la pista; Carlos Sainz (15°) y Oliver Bearman (16°).
Hamilton se bajó de la Ferrari
Hamilton, que está 4°, tiene problemas en el auto y se baja. En principio no corre riesgo que avance a la Q4, pero parece que no dará otra vuelta, mientras ajustan detalles en la Ferrari. Tampoco salen Antonelli, Norris y Verstappen.
Franco, complicado para llegar a la Q3
Colapinto es el primero en cerrar la vuelta: marca 1m47s086/1000, por detrás de Gasly, luego de haber iniciado el giro mejor en el primer sector. Cedió tiempo sobre el final. Está 14°, sólo por delante de Sainz y Bearman. Tiene que mejorar al menos un segundo para no quedar eliminado el argentino, aunque haya dos penalizados delante.
Pista libre para la Q2
Se reinicia la clasificación, sin que ninguno muestre apuro por salir. La Q2 ofrece 15 minutos para definir a los 10 pilotos que lucharán por la pole en Bélgica. El trazado largo casi no da margen a ningún error: no darán más de dos vueltas veloces.
Colapinto avanza a la Q2
Colapinto cierra su segunda y última vuelta rápida de la Q1, marca 1m46s795/1000 y queda 13°, justo detrás de Gasly (12°), a nueve décimas del más veloz, Norris. Los Alpine avanzan a la Q2. Quedaron eliminados Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez y los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.
Colapinto: un primer giro lento
Con todos los pilotos en la pista de un circuito extenso, el primer registro muestra a Colapinto con 1m47s731/1000, más lento que su compañero Gasly y con varios pilotos entre ellos, al borde de la eliminación. Necesitará mejorar para no estar en riesgo su continuidad en la qualy. Norris es el más veloz, provisoriamente.
Comienza la clasificación
Pista libre en Bélgica. Hay 18 minutos por delante para la Q1, donde los seis peores tiempos quedarán eliminados, más allá de las penalizaciones que se ejecutarán al final de la jornada.
Cuatro penalizados
Hamilton quedó al límite de la penalización en varias aspectos por cambios en diversos elementos en su Ferrari, pero otros sí superaron las modificaciones permitidas y eso implica que tendrán sanciones al momento de clasificar: Fernando Alonso, Lance Stroll, Isack Hadjar y Lando Norris.
El accidente de Hamilton
Lewis Hamilton sufrió un accidente en el final de la tanda: se despistó, pasó por sobre la leca y dejó a su Ferrari maltrecha, con evidente destrozos en la parte trasera derecha y el piso. El piloto inglés pidió disculpas por la radio y en el equipo trabajan para llegar a tiempo con el auto para la clasificación. Fue en el mismo sector en el que Gasly se golpeó el viernes.
Qué sucedió con Franco en la FP3
Colapinto tuvo un rendimiento de menor a mayor en la práctica libre 3. Estuvo gran parte del entrenamiento en los últimos lugares, lidiando con cierta inestabilidad de su auto, pero finalmente, cuando puso neumáticos blandos -utilizó medios casi toda la prueba-, hizo una buena vuelta con su Alpine para ubicarse en el puesto 13°, a 1.914 del italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
Cómo es el circuito del GP de Bélgica
El circuito de Spa-Francorchamps, el más extenso del calendario, tiene 19 curvas y 7,004 km de extensión. Construido en 1921 y remodelado en 1979, es uno de los siete trazados que formó parte del primer campeonato de la F1 en 1950 y es uno de los más icónicos de la categoría.
Qué dijo Franco de las primeras prácticas
El balance de Colapinto del viernes fue positivo, pleno de optimismo. “Fueron una buena sesión y un buen día en general. Me sentí más cómodo al principio y estuve más competitivo; mejor que en las últimas dos carreras. Hicimos unos cambios que hicieron que el auto estuviera en una ventana un poco mejor y sacamos potencial. En ese camino hay que seguir mejorando, porque no estamos donde queremos estar. Fue un buen día viniendo de los fines de semana de los que veníamos y con condiciones más frías, que nos ayudaron”, comentó.
El fuerte golpe de Gasly
Pierre Gasly se salió de la pista entre las curvas 13 y 14 de la segunda tanda del viernes, se golpeó fuerte y destrozó la suspensión trasera y componentes aerodinámicos de su A526. Así, el francés quedó 18°, a más de tres segundos de Antonelli, y su entrenamiento finalizó antes de tiempo.
Cómo le fue a Colapinto el viernes
Durante el viernes, Colapinto fue 15° en la primera sesión de entrenamientos libres, dos puestos por delante de su compañero Pierre Gasly, y mejoró en gran medida en la segunda tanda, en la que quedó séptimo. Franco hizo su vuelta más rápida, 1m47s147/1000, con neumáticos blandos, transcurridos los primeros treinta minutos de ese segmento. Los más veloces fueron Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes), respectivamente.
Bienvenidos a la clasificación del GP de Bélgica
Este sábado, desde las 11 (hora argentina), Franco Colapinto participa de la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, por la décima fecha del campeonato del mundo, en un calendario que sufrió las suspensiones de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente. La actividad se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, y en la plataforma digital Disney+ Premium. Desde este espacio, en LA NACION, se hará un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado de la tanda que definirá el orden de salida para la competencia del domingo.
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Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica para el Gran Premio de Bélgica y Max Verstappen logró el mejor tiempo
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El optimismo de Franco Colapinto contrasta con la mejora de Racing Bulls y una falla no revelada por Alpine
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Colapinto terminó 13° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1
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Colapinto, con su corazón futbolero, ya palpita el Gran Premio de Bélgica