Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, minuto a minuto

Este sábado, desde las 11 (hora argentina), Franco Colapinto participa de la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, por la décima fecha del campeonato del mundo, en un calendario que sufrió las suspensiones de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente. La actividad se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, y en la plataforma digital Disney+ Premium. Desde este espacio, en LA NACION, se hará un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado de la tanda que definirá el orden de salida para la competencia del domingo.