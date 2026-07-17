Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica, en vivo
El argentino encara la segunda y última práctica del viernes, en Spa Francorchamps; televisa Disney+
Retorno a boxes y felicitación
En su regreso a boxes para colocar neumáticos medios usados, Franco Colapinto recibió la felicitación del ingeniero Stuart Barlow por su tiempazo que lo hizo subir muchas posiciones (ahora está 7°).
Lo mejor de Norris en el día
El británico Lando Norris, con neumático blandos sube a la segunda posición y se queda a 0,190 décimas de Antonelli. Es el primer gran movimiento del campeón del mundo en los ensayos del viernes.
¡Buen tiempo de Colapinto!
Una gran vuelta deposita a Franco Colapinto en el sexto lugar, para quedar a 1,203 de Antonelli en su primera salida con neumáticos blandos, para totalizar 1m47s147 en el giro. Faltan menos de 30 minutos.
Aston Martin sigue muy atrás
Al igual que en la primera práctica y en los grandes premios de esta temporada, los Aston Martin siguen sufriendo y se hunden en la clasificación. Fernando Alonso retomó el auto en lugar de Jak Crawford, el suplente. Tanto el español como Stroll están a más de seis segundos de la punta.
Los de arriba, cada vez mejor
Los tres de arriba en la FP2 mejoran sus tiempos en varios minisectores, y ahora Kimi Antonelli hace un progreso de su registro, para mantenerse primero y sellar 1m45s944. Quedan detrás Verstappen (0,472) y Hadjar (0,770). Como ocurrió también en la primera sesión, Colapinto aparece apenas por delante de Gasly (12° y 13°).
Vuelven a rugir los motores
Se reanudó la práctica después de una breve pausa tras limpiar la leca del asfalto, aunque el auto de Colapinto todavía permanece en boxes. El argentino se ubica 10°, a 1,731 de Antonelli.
¡Bandera roja!
Mientras que a Franco Colapinto le piden que cargue más batería en un sector, se muestra la bandera roja porque hay leca esparcida en la pista. En este momento, el argentino, que finalmente vuelve a boxes como el resto de los autos, se estabiliza en el 10° puesto, en tanto que Gasly figura 13°.
Diferencias mínimas adelante
Hay mucha paridad entre los tres primeros de la segunda práctica. Lidera Antonelli con 1m46s911, y apenas están por detrás los dos Red Bull: Isak Hadjar (0,011) y Max Verstappen (0,031).
La queja de Sainz con Checo Pérez
Carlos Sainz se queja por radio por el retraso del ritmo de Sergio Checo Pérez (Cadillac): “Es superpeligroso, tiene que dejar pasar a la gente antes”, mencionó el español de Williams, que pasó muy de cerca al mexicano tras una maniobra.
Los primeros tiempos
El primer mejor registro corresponde a Kimi Antonelli, con 1m46s911. Franco Colapinto aparece inicialmente en el 6° lugar, a 1m49s354. Todos están rondando con neumáticos intermedios.
El arranque de la segunda práctica
Comienza la segunda práctica libre para el Gran Premio de Bélgica, Colapinto querrá mejorar el 15° puesto que obtuvo en la primera sesión. Lo mismo para Gasly, que quedó incluso más retrasado, en el puesto 17°. Mucho público en las tribunas sobre las lomas, en una prueba que no estará el año próximo.
AMIGOS DE AMÉRICA: FP2 TIME EN SPA.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2026
📺 #BelgianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZmfnJufPJs
Antonelli y Sainz se pasaron cerca en la FP1
La primera práctica en Spa Francorchamps fue bastante líneal, pero dejó un pequeño incidente entre Antonelli (Mercedes) y Sainz (Williams), que casi se tocan. Ambos pusieron de manifiesto su fastidio en la radio a sus respectivos equipos.
Antonelli and Sainz squabbling at speed 😮#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/fvuw0VWqLB— Formula 1 (@F1) July 17, 2026
Los preparativos de Alpine
Bajo el título “Dos caras del mismo garage”, la cuenta oficial de Alpine mostró los preparativos para la FP2, con un video del ingeniero Stuart Barlow y los dos pilotos de la escudería, Franco Colapinto y Pierre Gasly.
Two sides of the same garage 🩷💙 pic.twitter.com/z5ic27Jq9L— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 17, 2026
Por ahora, Antonelli manda arriba
El líder de la tabla de pilotos es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 179 puntos seguido de su compañero de equipo, George Russell, con 154 y de Lewis Hamilton (Ferrari) con 147. El joven de 19 años lideró cinco pruebas, pero no se impone desde hace tres y se le acercaron sus perseguidores. En la clasificación de constructores Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades, las 18 de Colapinto más 42 conseguidas por Pierre Gasly.
La cosecha de puntos de Colapinto
Colapinto se presenta en Bélgica después de una gran actuación en Silverstone, donde largó 19° y llegó noveno. Así, sumó dos puntos y tiene 18 en total, con los que se ubica en el duodécimo puesto, en la misma línea que Oliver Bearman (Haas). Su año es muy bueno y ello lo ratifica que obtuvo unidades en cinco de las nueve competencias que se realizaron.
Verstappen, el mejor en la primera sesión
En la primera práctica en Spa Francorchamps, Max Verstappen quedó primero, con 1m47s070 luego de 23 giros. Sin dudas, el rendimiento del neerlandés resultó una sorpresa. Segundo se ubicó Lewis Hamilton y Charles Leclerc fue tercero, ambos con 21 vueltas completadas. En tanto, Franco Colapinto finalizó 15° (21 giros), a 2s233 de Verstappen y Gasly concluyó 17°, a 2s642.
La segunda práctica de Colapinto en Bélgica
Bienvenidos al minuto a minuto del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. El piloto de Alpine continúa este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, que corresponde a la duodécima fecha de un calendario trastocado por las suspensiones de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La segunda práctica arranca a las 12 de nuestro país y la actividad se extenderá hasta el domingo 19. Cada una de las instancias se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
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