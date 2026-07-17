Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica, en vivo

Bienvenidos al minuto a minuto del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. El piloto de Alpine continúa este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, que corresponde a la duodécima fecha de un calendario trastocado por las suspensiones de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La segunda práctica arranca a las 12 de nuestro país y la actividad se extenderá hasta el domingo 19. Cada una de las instancias se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.