Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, minuto a minuto

Colapinto llegó a dar sólo 11 vueltas en la segunda práctica del viernes, que finalizó con un fuerte golpe contras las vallas de contención. Se rompió el ala trasera y la estructura de protección para el eje trasero y la caja de cambios. Se vio sorprendido por el latigazo que le dio el eje trasero de su Alpine entrando a una curva y terminó maltrecho contra las barreras en torno a la media hora de práctica, complicando la situación del equipo Alpine. Gasly, que había sido 14º en la primera práctica, no mejoraba esa posición. Franco fue 21°.