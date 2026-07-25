Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino busca su posición de salida para la carrera de mañana en Hungaroring
Franco, mejor que Gasly
En la primera vuelta rápida, Franco Colapinto marca 1m20s261/1000, por delante de su compañero Gasly. Está 6°, mientras faltan que terminen sus giros una buena parte de los pilotos. La primera referencia es positiva pensando en avanzar a Q2.
Sale Franco; las Ferrari, más veloces
Hamilton y Leclerc fueron casi dos segundos más rápidos que los otros cinco pilotos que habían completado el giro, pero al monegasco le retiraron el tiempo por haberse excedido de los límites en una curva. Sale Colapinto a clasificar.
Las primeras referencias
Los primeros en salir son los Aston Martin, los Williams -Sainz se pasó de largo en la curva 5- y Checo Pérez con el Cadillac. Alonso marca 1m20s665/1000 y es el más rápido de ellos, mientras calientan neumáticos las Ferrari.
¡A clasificar!
Pista liberada para la Q1. Habrá 18 minutos para que los 22 pilotos busquen su mejor tiempo y avanzar en la clasificación. Los seis más lentos quedarán eliminados y ya conocerán su posición de salida para la carrera de mañana.
Cómo terminó al FP3
La tercera sesión de entrenamientos culminó con Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes) en los primeros tres lugares. Es la última referencia antes de la pelea por una pole que en Hungría no parece ser determinante: los últimos cinco que largaron adelante en este Gran Premio no lograron la victoria.
Aston Martin, al borde de un blooper
Los Aston Martin casi protagonizan el blooper de la jornada: Lance Stroll debió bloquear cuando intentaba pasar por adentro a su compañero, Fernando Alonso, que se cerró peligrosamente. No se tocaron de milagro.
¡PERO SON COMPAÑEROS MUCHACHOS! Stroll encerró a Alonso en la curva y casi protagonizan un accidente en la FP3.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026
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Checho Pérez, en problemas
Franco estaba ansioso por probar el Alpine y el auto no dio muestras de inconvenientes a raíz del impacto del día anterior. Más allá de alguna salida de los límites, algo que atravesó a la mayoría, Colapinto giró sin problemas. El que sí los tuvo fue Checo Pérez, que debió abandonar su Cadillac humeante cuando iban 21 minutos de práctica, algo que provocó la aparición de bandera amarilla e inmediatamente la roja, pues debieron apagar el principio de incendio en la parte trasera del auto antes de retirarlo.
Cómo le fue a Colapinto en la última práctica
Luego de un viernes muy malo, Colapinto necesitaba recuperar parte del tiempo perdido y así lo mostró en la tercera y última práctica libre en Hungaroring: fue el primero en salir a la pista, giró en soledad varios minutos, completó 30 vueltas y finalizó 14°, con 1m20s055/1000, muy cerquita de su compañero, Pierre Gasly (12°), en la previa de la clasificación.
Sectores de la pista, reasfaltados
La pista de Hungaroring no está en su mejor forma. De hecho, durante gran parte de la noche se realizaron trabajos de emergencia ordenados por la FIA para reasfaltar algunas zonas que habían sufrido el desgaste de los entrenamientos.
Qué dijo Colapinto el viernes
“Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé la parte trasera del auto contra los neumáticos, así que no fue un buen día, ni un comienzo ideal. También perdimos bastante tiempo en pista, así que sí, intentando enfocarnos ahora en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar poner el auto en una mejor ventana para el sábado, con suerte”, evaluó Colapinto ayer, tras la segunda tanda de práctica.
Colapinto chocó en la FP2
Colapinto llegó a dar sólo 11 vueltas en la segunda práctica del viernes, que finalizó con un fuerte golpe contras las vallas de contención. Se rompió el ala trasera y la estructura de protección para el eje trasero y la caja de cambios. Se vio sorprendido por el latigazo que le dio el eje trasero de su Alpine entrando a una curva y terminó maltrecho contra las barreras en torno a la media hora de práctica, complicando la situación del equipo Alpine. Gasly, que había sido 14º en la primera práctica, no mejoraba esa posición. Franco fue 21°.
Cómo les fue a los rookies en la primera sesión
Además de Aron, otros cuatro rookies salieron a la pista para la FP1: el danés Fred Vesti (7° en la clasificación) reemplazó al líder del campeonato de F1, Kimi Antonelli, en Mercedes; el italiano Leonardo Fornaroli (16°) reemplazó a Piastri en McLaren; el japonés Ryo Hirakawa (17°) pilotó el Haas de Ollie Bearman y el estadounidense Colton Herta (20°) tomó el control del MAC-26 de Valtteri Bottas.
Colapinto fue reemplazado en la FP1
En la primera práctica del viernes, el estonio Paul Aron tomó el lugar de Colapinto en Alpine y empleó un tiempo de 1m22s168/1000, tras 27 vueltas recorridas. Con compuestos blandos en sus giros más veloces, el suplente se ubicó 19°, a más de cuatro décimas del francés Pierre Gasly (1m21s704), que finalizó 14° con neumático medio. A lo largo de la temporada, todos los pilotos ceden su auto en alguna sesión de práctica a algún suplente de cada equipo.
Bienvenidos a la clasificación del GP de Hungría de F1
Desde las 11 (hora argentina), Franco Colapinto participará este sábado de la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en el circuito de Hungaroring, por la undécima fecha del campeonato mundial. Será televisado en vivo por F1TV, Disney+ y Fox Sports. LA NACION hará desde este espacio el minuto a minuto con el detalle de todo lo sucedido en el segmento que define el orden de salida para la carrera de mañana.
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