LA NACION

Franco Colapinto estrena los colores de Mercado Libre en el auto de Alpine para la gira de la Fórmula 1 por América

Con una campaña especial protagonizada por el argentino y Neymar Jr., la empresa de e-commerce inaugura una serie de activaciones en tres Grandes Premios del continente americano

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El Alpine de Franco Colapinto con el logo de Mercado Libre, para las próximas tres carreras en América
El Alpine de Franco Colapinto con el logo de Mercado Libre, para las próximas tres carreras en América

El Circo de la Fórmula 1 se muda a América Latina tras su paso por la calurosa y húmeda Singapur. Este fin de semana, Franco Colapinto estrena nuevo diseño para su monoplaza A525: Mercado Libre y BWT Alpine Formula One Team presentaron el auto N° 43 del pilarense, que lucirá el logo y el icónico color amarillo de la plataforma de e-commerce durante los próximos tres Grandes Premios de la temporada: Austin -a partir de este viernes-, Ciudad de México e Interlagos, en San Pablo.

La presentación del auto se enmarca en la campaña “Unidos por la velocidad”, un spot creado por Mercado Libre, junto a su agencia GUT, protagonizado por el propio Colapinto y con la participación del futbolista brasileño Neymar Jr. En el comercial, el equipo de BWT Alpine Formula One Team participa en una carrera única compitiendo contra toda la flota de Mercado Libre.

La iniciativa representa un nuevo capítulo en la alianza estratégica entre ambas compañías y consolida al argentino como embajador de la marca en la pista, símbolo del creciente protagonismo de América Latina en la Fórmula 1. El deporte atraviesa un auge sin precedentes en la región, impulsado por la pasión de millones de fanáticos latinoamericanos, que ya venían siguiendo a Sergio “Checo” Pérez por distintas escuderías desde hace varios años. Habrá más incentivos en este sentido, porque el mexicano volverá con su nuevo equipo, Cadillac, para la temporada 2026.

Con activaciones especiales en México, Brasil y Argentina, Mercado Libre indica en su comunicado que “busca celebrar el orgullo por el talento latino y crear experiencias que conecten a los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo”.

El nuevo diseño del Alpine de Colapinto para las próximas tres carreras
El nuevo diseño del Alpine de Colapinto para las próximas tres carreras

“Compartimos con la Fórmula 1 y con Franco Colapinto la pasión por la velocidad y la excelencia. Esta alianza nos permite llevar el espíritu de nuestros envíos rápidos y nuestra innovación a la máxima competencia global del automovilismo”, señaló Sean Summers, CMO de Mercado Libre. “Nos unimos a Mercado Libre como parte de una estrategia global para conectar con nuevas audiencias apasionadas por la Fórmula 1. Compartimos su visión de combinar innovación, velocidad y trabajo en equipo, y estamos entusiasmados de llevar esta colaboración a las pistas de Austin, Ciudad de México y São Paulo”, expresó Guy Martin, Global Marketing Director de BWT Alpine Formula One Team.

Hace un año: Franco Colapinto en el Gran Premio de Austin, con la escudería Williams
Hace un año: Franco Colapinto en el Gran Premio de Austin, con la escudería Williams MARK SUTTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, Colapinto mencionó: “Competir con los colores de Mercado Libre es algo muy especial para mí. Significa llevar a la pista una marca que nació en mi país y que hoy representa a millones de latinoamericanos en el mundo. Para cualquier piloto, correr en la Fórmula 1 es un sueño. Yo estoy viviendo el mío, con esfuerzo, dedicación y el apoyo de un equipo increíble. Hacerlo junto a Mercado Libre, una compañía que me acompaña desde mis comienzos y comparte los mismos valores de compromiso y perseverancia, lo hace aún más significativo”.

Entre las acciones previstas se incluyen conferencias de prensa, experiencias con fans, activaciones digitales bajo el lema #UnidosPorLaVelocidad y contenido exclusivo protagonizado por Colapinto y talentos latinoamericanos que forman parte del equipo de BWT Alpine Formula One Team. El comunicado de la empresa cierra diciendo: “Con esta alianza, Mercado Libre reafirma su compromiso de conectar innovación, velocidad y orgullo regional en los escenarios más competitivos del planeta”.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. El extraño momento que vivió Scaloni en plena conferencia tras la goleada ante Puerto Rico
    1

    El extraño momento que vivió Scaloni en plena conferencia de prensa de Argentina vs. Puerto Rico

  2. Horarios de las prácticas del Gran Premio de la F1 en Estados Unidos, con Franco Colapinto
    2

    Horarios de las prácticas del Gran Premio de la F1 en Estados Unidos, con Franco Colapinto

  3. Compartió cancha con Messi y Cristiano, se retiró a los 34 años y hoy tiene un club de pádel
    3

    Compartió cancha con Messi y Cristiano, se retiró a los 34 años y hoy tiene un club de pádel

  4. Así quedó conformada la final del Mundial Sub 20
    4

    Así quedó conformada la final del Mundial Sub 20, con la selección argentina

Cargando banners ...