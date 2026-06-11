El video de Franco Colapinto jugando al fútbol en Barcelona en la previa del Mundial

La cuenta regresiva finalmente llegó a su fin y la emoción es total y absoluta. Este jueves 11 de junio arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, de la mano, una nueva ilusión celeste y blanca. Tras la primera de las tres ceremonias inaugurales, que estará a cargo de Shakira, México y Sudáfrica se enfrentarán en el Estadio Azteca de Ciudad de México en el primer partido del torneo. La fiebre mundialista se hizo eco hasta en la Fórmula 1 y, como no podía ser de otra manera, Franco Colapinto evidenció su entusiasmo. Llegó al Gran Premio de Barcelona-Cataluña con una camiseta de la selección y hasta pateó algunas pelotas al arco.

Este jueves, Colapinto llegó al Circuito de Montmeló para el Media Day con mucho estilo. Se bajó de su Alpine A390 azul metalizado, vestido con un jean y una remera a rayas celeste y blanca y detalles en negro con la frase “Scalonet Modo On” en letras cursivas doradas y el número “07″ y “Argentina” en la espalda. La prenda es parte de una línea para el Mundial que hizo la marca española Scalpers.

Franco Colapinto llegó al paddock con una camiseta celeste y blanca (Foto: Instagram @alpinef1team)

“Tiene vibras de la Copa del Mundo”, dijo el argentino cuando elogiaron su vestimenta. En la entrada del paddock, se encontró con un desafío: un pequeño arco y una pelota de fútbol. Desafiaron tanto a Colapinto como a su compañero Pierre Gasly a justamente poner a prueba sus habilidades deportivas. Ambos son fanáticos del deporte: mientras el argentino es hincha de Boca Juniors, el francés es fanático de París Saint-Germain.

La camiseta celeste y blanca de Franco Colapinto en la previa del Mundial

Ninguno de los dos dejó pasar la posibilidad de patear al arco. Aunque los primeros tiros, que tuvieron mayor distancia, fallaron, en el video que compartió Alpine se pudo evidenciar que, a medida que se acercaron, cumplieron el objetivo más de una vez. “¡Es un gol!”, gritó alguien tras la hazaña del argentino y de fondo se escuchó a una persona gritar: “Dale, dale, dale”. Por su parte, Colapinto corrió por el césped sintético con una amplia sonrisa.

Franco Colapinto y Pierre Gasly patearon al arco en su llegada al Gran Premio de Barcelona-Cataluña (Foto: Instagram @alpinef1team)

Los fans del argentino quedaron encantados con la actividad. “Llegó el campeón del mundo. Respeten los rangos”; “Dale Franco, un par de jueguitos”; “Del país del Diego, de Lionel, de Mario Alberto”; “El campeón del mundo patea como quiere”; “¡Siempre FC43! Modo pista y modo mundial” y “Argentino siendo argentino”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación de Alpine.

Los fans quedaron encantados con la faceta futbolística de Colapinto (Foto: Instagram @alpinef1team)

En varias oportunidades, el francés y el argentino mantuvieron conversaciones sobre lo ocurrido aquel 18 de diciembre de 2022 en el Estadio Lusail entre sus dos selecciones. En 2025, durante el Gran Premio de Qatar, Gasly, que tuvo la oportunidad de presenciar la final, dijo que fue una “hermosa y dolorosa noche” y calificó la experiencia como “increíble, más allá de los goles”. Cuando les preguntaron a quién veían ganador del Mundial 2026, Gasly no lo dudó: “¡Francia, Francia! ¡Vive la France!”. Colapinto fue más cauto y se limitó a responder: “Prefiero no hablar, porque si lo hacés antes de que suceda es mala suerte”.

Cuando corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña

Tras finalizar decimocuarto en el Gran Premio de Mónaco, ahora Franco Colapinto se prepara para dar vuelta la página y correr en el Circuito de Montmeló en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Viernes 12 de junio

8.30: Práctica 1

12: Práctica 2

Sábado 13 de junio

7.30: Práctica 3

11: Clasificación

Domingo 14 de junio