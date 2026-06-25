Franco Colapinto explicó cómo es su relación con Flavio Briatore y reveló cuán exigente es el italiano

Es un momento de confianza para Franco Colapinto en el que está demostrando su talento abordo del monoplaza de Alpine. Los buenos rendimientos en las últimas carreras terminando en la zona de puntos. En ese contexto se advierte que está afianzado y que dio un gran salto de rendimiento para el equipo de Enstone tras el cambio reglamentario de chasis y motores. Más allá de este presente alentador, en las últimas horas, Flavio Briatore, el asesor ejecutivo del equipo, sorprendió cuando dejó abierto un interrogante acerca del futuro del argentino para 2027.

Colapinto sufrió durante la pasada temporada la falta de desarrollo del monoplaza de Alpine. Ante la escasez de resultados, soportó duros comentarios por parte de Briatore. Con una realidad completamente diferente en 2026 y tras haber terminado en los puntos en tres de los últimos cuatro grandes premios, el piloto de Pilar habló acerca de la relación con el italiano y su forma de dirigir al equipo.

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“Flavio me apoya mucho y ha sido muy duro conmigo en algunas ocasiones, pero necesita ser duro y creo que tiene la experiencia para ello. Por supuesto, también depende de mí cómo tomo esos momentos y, por suerte, los tomé muy bien, mejoré y aprendí de ellos, así que fueron de gran ayuda”, le dijo Colapinto este jueves en Austria a los medios de comunicación.

Y agregó: “Todos sabemos que Flavio lleva muchísimos años en este deporte y ha tenido tanto éxito que, cuando utilizás toda su experiencia y sus comentarios para mejorar y para entender dónde necesitas enfocarte más, dónde debes ser más fuerte mentalmente y cosas así, termina siendo algo muy útil y, en el futuro, se convierte en una de tus fortalezas”.

Además, Colapinto reconoció que el salto desde Williams, bajo la gestión de James Vowles, hacia Alpine, con el liderazgo de Briatore representó un contraste importante: “Desde que me uní al equipo, por supuesto, ha sido muy diferente de lo que estaba acostumbrado. Lo he comentado muchas veces. Pero me ayudó a aprender mucho y también a mejorar a partir de los momentos más difíciles. Es como que esas situaciones realmente duras y complicadas me hicieron mucho más fuerte, y la manera en que él manejó conmigo esas situaciones hizo que fuera aún más así. Creo que hoy en día realmente me está ayudando y ha depositado mucha confianza en mí esta temporada. Eso me está empujando en la dirección correcta y también me está dando el apoyo de siempre”.

El argentino también habló acerca de cómo pretenden seguir evolucionando para tratar de meterse en los puestos más alto de la grilla: “Estamos buscando mejores resultados y estamos logrando cosas mejores como equipo. Evidentemente no estamos donde queremos estar, pero creo que la primera parte del año ha sido exitosa en términos generales y estamos trabajando duro para mejorar mucho más”.

Franco Colapinto, junto a Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo Alpine Prensa Netflix

Incluso, también explicó que Briatore está muy pendiente de su rendimiento en esta temporada: “Ahora mismo no estamos donde queremos estar, pero su apoyo, tanto fuera de la pista como dentro de ella, con el equipo, no sólo conmigo como piloto sino también con los ingenieros y con todos los demás, impulsa muchísimo al equipo hacia adelante y realmente lo aprecio. Es alguien que no se conforma y que siempre exige más y más y más, incluso cuando estamos haciendo las cosas bien o logramos un buen resultado”.

Y agregó: “Podemos terminar sextos y él ya está de vuelta en la fábrica siendo el único que no está contento ni conforme con el resultado que hemos conseguido, queriendo siempre más. Y esa es la forma en que, en la Fórmula 1, pasás de ser décimo, que era donde estábamos el año pasado, a estar este año en la mitad de la parrilla, el año que viene un poco más cerca de los de adelante y, en unos años, peleando por victorias. Creo que esa es la única manera que él conoce para hacerlo hoy en día, así que confío plenamente en él”.

Las dudas de Briatore

En el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, Flavio Briatore habló acerca de la fecha límite para fijar la pareja de pilotos para 2027: “Hay muchos pilotos que ver hasta agosto, pero del receso de la competencia tomaremos una determinación”.

El empresario italiano dejó en claro que no tiene dudas acerca del papel de Gasly en el futuro de Alpine: “Es un piloto subestimado. Para mí está entre los seis mejores de la parrilla y es el líder del equipo. No tenemos secretos con él, pero ahora lo que tenemos que hacer es darle el rendimiento en el coche“.

Flavio Briatore has revealed the timeline for the decision on the future of Franco Colapinto at Alpine 🗣️



Speaking to Tom Clarkson, Flavio talks on the team's progress and much more on the Beyond The Grid podcast! 🎙️👇#F1 — Formula 1 (@F1) June 24, 2026

En este contexto, Briatore dejó abierto el interrogante sobre la continuidad en Alpine de Colapinto que, si bien en las últimas mejoró notablemente su rendimiento, no parece tener su asiento asegurado: “Franco tiene mucha presión, poco a poco está tomando confianza. Tiene mucho talento..., pero no sabemos realmente cuánto. El año pasado sabíamos que Antonelli tenía talento y este año está mostrando cuánto. Franco no mostró todo su potencial... Pero no sabría decirte cuánto tiene”.