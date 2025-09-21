Franco Colapinto habló después de finalizar 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto habló después de haber terminado en el puesto 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán; una carrera que se le estropeó por el toque de atrás que sufrió de parte de su excompañero Alex Albon cuando transcurría la vuelta 18°.

“¿Qué hizo tu excompañero? Ahí se perdió todo, ¿no?“, le preguntó ESPN en zona mixta. Y el pilarense reconoció: ”Sí, perdí todo. Salí de boxes ya con flatspot [neumático que se desgasta por el bloqueo de los frenos], con la goma toda bloqueada del trompo y con el alerón roto de adelante, así que hubo mucho underseal después de eso. Una carrera muy complicada, sin ritmo... hice lo mejor que pude, buena largada, pasé a varios autos y nada. Después, obviamente en ritmo no tenemos el auto, así que es bastante simple".

Luego, el 43 de Alpine reconoció: “Se gasta mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte y nada, no salen las cosas por ahora, así que hay que mejorar. Una carrera difícil, y bueno, hay que trabajar para la próxima”. Además, dio más detalles sobre el accidente que sufrió por culpa de Albon: “Obvio que con lo de Alex perdí 12 segundos con el trompo y el golpe a la pared, más después el alerón roto, me complicó la vida. Así que fue una carrera larga, pero creo que hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos”.

Después de que el tailandés le pegara con su auto en la goma trasera derecha, Colapinto dio un medio trompo con su Alpine e impactó suavemente en la pared, pero pudo retomar la carrera. Incluso, hizo enseguida su mejor vuelta.

Lo que siguió fue correr en la soledad de la última posición, en el puesto 19°, debido al abandono prematuro del líder del campeonato de Fórmula 1, el australiano Oscar Piastri. Con aire limpio, el argentino mejoró notablemente sus tiempos con vueltas casi calcadas, pero con la frustración de que había quedado sin chance alguna de meterse en la zona de puntos, como había amagado antes del fatídico toque de Albon.

Más avanzada la carrera, Pierre Gasly hizo una parada en boxes y fue el francés quien quedó en la última posición. Una imagen que retrata la dura realidad de la escudería dirigida por Flavio Briatore, la peor del Campeonato de Constructores. Gasly se acercó a menos de un segundo, pero no hubo órdenes de Alpine para que se produjera un cambio de posiciones, como ocurrió en otras carreras, porque Lance Stroll (Aston Martin) ya estaba 9 segundos adelante respecto de Colapinto.

Sin embargo, en la vuelta 50°, Colapinto le dio el pase al puntero Max Verstappen y, al quedar descolocado, también cedió lugar para su compañero Gasly.

Y quedó el saldo del incidente. Los comisarios deportivos rápidamente tomaron nota y determinaron que Albon era culpable por el choque a Colapinto, por lo que le aplicaron una sanción de diez segundos. Además, al finalizar la carrera, al tailandés de Williams se le sumaron dos puntos a la licencia del piloto anglo-tailandés, elevando su total a cuatro en los últimos 12 meses.

“Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento/datos de carrera y las imágenes de video”, indicaron en su comunicado.

“Al entrar en la curva 5, el coche 23 intentó adelantar al coche 43 por el interior; sin embargo, su eje delantero no estaba a la altura del espejo del coche 43. El coche 43 estaba en control y siguiendo la trazada normal de carrera, por lo que el coche 23 no tenía derecho a la curva y, en consecuencia, fue considerado totalmente responsable del incidente”, agregaron.