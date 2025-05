Franco Colapinto habló luego del accidente que lo dejó fuera de la clasificación en Imola: “Es muy costoso el error”

En su tono de voz estaba claramente marcada la desilusión por un final que rompió con todo lo bueno que venía haciendo este sábado en el circuito de Imola. Franco Colapinto hablaba bajo y pausado, aunque fiel a su estilo, sin vueltas: “Es muy costoso el error”, dijo, al pie del paddock, luego de haber pasado por la revisión médica, en declaraciones a ESPN.

“Estoy triste, porque creo que tenía potencial para luchar por la Q3, me estaba acercando a Pierre [Gasly] más y más... En la primera vuelta de Q1 me estaba adaptando de vuelta a la velocidad del auto y tenía mucho para mejorar. Y es una pena, porque ahora el equipo tiene mucho trabajo. Pero estoy seguro que vamos a remontar mañana y al final, con estos márgenes tan chiquitos, es muy costoso el error”, señaló el pilarense, que tenía el 14° mejor tiempo al momento del accidente, lo que lo catapultaba directamente a la Q2.

Así se llevaban el Alpine número 43 de Franco Colapinto luego del accidente Agencia AFP - DPPI Media

Y continuó: “Es un auto muy diferente de lo que estaba acostumbrado. Me llevó un poquito de tiempo llegar al límite, como les costó a todos los que cambiaron de equipo, como Carlos [Sainz] o [Lewis] Hamilton. Así quepaso a paso. Pero una penal lo de hoy. A trabajar con el equipo para recuperarnos para mañana”.

Colapinto indicó a su equipo que se encontraba bien antes de salir del monoplaza, en lo que fue el segundo accidente de la primera tanda de clasificación, luego del espectacular incidente de Yuki Tsunoda, que estrelló su Red Bull, en la siguiente curva, la chicana Villeneuve, en el inicio de la competencia.

Las imágenes de la transmisión oficial mostraban a los simpatizantes argentinos que acudieron a Imola apenados, con gestos de desencanto al ver el accidente de Colapinto.

Colapinto enfrentó los micrófonos de los periodistas argentinos, entre ellos LA NACION, y habló puntualmente del momento del accidente: “Fue un pequeño error. Cuando no conocés el límite del auto es muy difícil. En la qualy vas llegando a esos límites y es muy fácil irse un poco de la ventana. Y en la qualy fue el primer momento en el que realmente llegué a ese límite. Usé un poco más los pianos, no los había usado tanto. Fue la primera vuelta en la que los usé, pero la qualy es cuando tenés que hacerlo. Son todas cosas para aprender y seguir mejorando, pero lo importante es que me voy acostumbrando más al auto. Si bien es un final complicado y no es lo que queríamos, estamos en un buen camino”.

Colapinto reconoció que no vio cómo había quedado el auto (“estaba en el centro médico”), pero fue optimista: “Por suerte le pegué de adelante. Así que la caja, el motor, no tendrían problemas”. Luego dijo sentirse “de diez” físicamente y que el objetivo es trabajar con el equipo: “Creo que vamos a tener un buen domingo. Ahora voy a ir a dormir y a limpiar un poquito las ideas”.

Finalmente, se puso una meta para la carrera de este domingo: “Lo importante es seguir ganando experiencia. No sé si largando 15° va a ser fácil sumar puntos".