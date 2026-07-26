Franco Colapinto le reclamó a Alpine revisar el auto tras el 15° puesto en el Gran Premio de Hungría: “Pasó algo”

La jornada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría estuvo lejos de las expectativas. El argentino de Alpine nunca encontró el ritmo necesario para pelear en la zona media y terminó 15°, a dos vueltas del vencedor, Lando Norris, en una carrera marcada por las dificultades mecánicas y el bajo rendimiento de su monoplaza.

Tras largar desde el 13° puesto, Colapinto ganó una posición en los primeros metros gracias al retraso de George Russell. Sin embargo, poco después perdió terreno al excederse ligeramente en la curva cuatro, situación que aprovecharon Esteban Ocon, con el Haas, y Gabriel Bortoleto, al volante del Audi. La estrategia lo llevó a realizar su primera parada en los boxes en el giro 17 de los 70 programados, aunque al reincorporarse quedó detrás de Alex Albon y Lance Stroll, una situación que generó su malestar y que expresó por radio al equipo.

Franco Colapinto y su Alpine, durante la carrera en el circuito de Hungarorin Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

La carrera no mejoró con el paso de las vueltas. Aunque logró superar a Albon, nunca encontró herramientas para acercarse al Aston Martin de Stroll y terminó resignado a completar la prueba sin posibilidades de progresar. Al analizar lo sucedido, fue contundente: “No, no, para nada contento, por supuesto. Creo que fue una tarde realmente complicada. En general, nos faltó muchísimo ritmo”.

El piloto bonaerense explicó que los problemas comenzaron muy temprano y se mantuvieron durante toda la competencia. “Después de las primeras vueltas empecé a tener muchos problemas con el auto y, a partir de ahí, nunca se recuperó realmente. Incluso con los neumáticos nuevos seguíamos estando muy lejos del ritmo y éramos muy lentos, así que creo que tenemos que entender por qué”. La diferencia respecto de sus rivales fue tan marcada que incluso sospecha que el coche pudo haber sufrido algún inconveniente. “Tal vez, no sé, hubo algún daño o pasó algo, porque el balance y el nivel de agarre que tenía eran bastante extraños. El agarre era realmente muy pobre, así que tenemos que analizarlo y entender qué ocurrió”.

🇦🇷|| La palabra de @FranColapinto tras el #HungarianGP



"Faltó ritmo", dijo Franco Colapinto al analizar el rendimiento de su Alpine luego de finalizar en la P15°.#F1 #Colapinto pic.twitter.com/ZARjaOTbCt — FormulaArg (@FormulaArgOK) July 26, 2026

Más allá de lo ocurrido en Budapest, Colapinto también puso el foco en la evolución de los equipos que hoy aparecen por delante de Alpine. Racing Bulls y Audi parecen haber abierto una brecha en cuanto al rendimiento, mientras que Aston Martin mostró señales alentadoras tras las actualizaciones introducidas para este fin de semana. “Creo que ellos (Aston Martin) se ven realmente muy fuertes en las curvas, mientras que en las rectas son muy lentos y pierden mucho tiempo por vuelta. Pero en las curvas, sin dudas, son mucho más rápidos que nosotros. Eso demuestra que se puede dar un gran paso adelante y ojalá que con nuestras mejoras para Zandvoort también llegue un salto importante”, finalizó Colapinto.

El Gran Premio de Hungría tuvo toda la acción que se puede pedir en una carrera de Fórmula 1. En la lucha de estrategias, se destacó McLaren con Lando Norris: el campeón del mundo dio el paso perfecto en Hungaroring y logró su primer triunfo de la temporada, que también es para la escudería en 2026. También resultó una carrera muy alentadora para Max Verstappen, que terminó segundo, y para Kimi Antonelli, que finalizó en el tercer puesto. Sin embargo, Franco Colapinto no tuvo ritmo con su Alpine y se ubicó 15°. A lo largo de toda la carrera se situó muy lejos de acceder a los puntos.