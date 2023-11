escuchar

Sumar experiencia y reconocer detalles del auto para el futuro, el plan de obra de Franco Colapinto en el estreno en la Fórmula 2. El argentino cumplió con una de las partes de la aventura de cinco días que desanda en Abu Dhabi, donde la categoría finalizó la temporada, y ahora se enfocará en un nuevo y fantástico viaje: manejar el modelo FW45 de Williams de Fórmula 1, durante las jornadas de rookie test que el Gran Circo realizará entre lunes y martes en el autódromo de Yas Marina. Un cierre de año de ensueño, luego de participar con suceso en la F.3, dar el salto a la F.2 y la convocatoria de la escudería de Grove para la prueba de pilotos novatos.

Dos carreras para sumar experiencia y kilómetros en la Fórmula 2 y la participación en el rookie test con Williams, la hoja de ruta de Franco Colapinto Williams Racing - www.xpbimages.com

Del 19no puesto en la carrera Sprint al abandono en la feature race de Abu Dhabi, las posiciones no resultaban un objetivo de máxima para Colapinto. De 20 años, la posibilidad de tomar contacto con la categoría en la competirá el próximo año era la meta del pilarense. Los autos de la F.2 de 2024 no serán los mismos, aunque hay detalles que no se modificarán: administrar un motor con 270 caballos más de potencia que los que usó en la F.3, ensayar detenciones en los pits, ejecutar cambios de neumáticos, utilizar diferentes compuestos de gomas, entender cómo funciona el auto con cada gama de caucho, observar y pulsear con pilotos que serán sus rivales en el futuro calendario fueron algunas de las consignas que cumplió en la aventura.

Vigésimo entre 22 pilotos en la clasificación, la carrera Sprint lo registró en el 19no lugar. Una jornada plena de matices, con un trompo y una multa de 100 euros por exceder en 0,2 kilómetros el límite de velocidad en la calle de boxes, circunstancias que rodearon el primer contacto de Colapinto con el auto de F.2 del JM Motorsport, escuadra con la que participará en 2024 y que le brindó los servicios en el presente calendario de la F.3, donde el argentino terminó cuarto. El estreno resultó mejor que la segunda experiencia –la carrera de larga duración-, donde debió abandonar. El auto quedó detenido en la grilla en la vuelta de formación y fue retirado por los auxiliares a la calle de boxes, desde donde finalmente hizo la partida.

NO PUDO SER PARA FRAN COLAPINTO: luego de varias paradas en boxes, el argentino tuvo que abandonar el #AbuDhabiGP por problemas mecánicos en su debut en la #F2. pic.twitter.com/dr8pmh3blz — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2023

Con mejor ritmo de carrera que en el Sprint, las dificultades regresaron para Colapinto: un sensor del acelerador entró en falla y paraba el motor. Un nuevo ingreso a boxes y, tras perder cuatro giros, el regreso a la pista con la intención de sumar kilómetros y experiencia, aunque la idea se frustró con rapidez, porque la falla persistía. El JM Motorsport entonces determinó que el auto fuera retirado de la competencia. El francés Théo Pourchaire, piloto junior de Sauber y de ART Grand Prix, se consagró campeón, tras terminar en el quinto puesto; es el tercer piloto más joven de la historia en levantar el trofeo, por detrás de Charles Leclerc y Nico Rosberg.

“No espero mucho de él el fin de semana, es sólo para darle la posibilidad de probar el auto de F.2. Sí, espero, a pesar de la presión que pueda tener sobre sus hombros, que en 2024 tiene que ganar o estar muy cerca en la pelea por el campeonato. Es una categoría que empezará casi de cero, con autos nuevos para todos”, comentó James Vowles, el ingeniero británico que es director de Williams y trabajó en los dorados recientes años de Mercedes junto a Toto Wolff.

Franco Colapinto junto al modelo FW45 de la escudería Williams, con los que realizará el rookie test en el autódromo Yas Marina Instagram

La pesadumbre por no terminar la carrera quedará rápidamente archivada, porque hay nuevos desafíos en Abu Dhabi. Desde el lunes será parte del rookie test con el equipo Williams, estructura de la que forma parte como miembro de la Drive Academy. El turno de contacto con la pista de Colapinto será el martes, desde las 2; por la tarde el auto pasará a las manos del británico Zak O’Sullivan.

“Son días muy importantes para mí y subirme a un auto de F.1 es un sueño que tengo desde chico. Voy a tratar de maximizar el día y realizar la mayor cantidad de vueltas que pueda, porque el objetivo es hacer los 300 kilómetros para la licencia”, apuntó Colapinto, el piloto argentino que se llena de ilusión.

LA NACION