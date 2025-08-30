Franco Colapinto se molestó con dos pilotos que lo taparon en la clasificación el GP de Países Bajos
El argentino se lamentó por no poder avanzar a la Q2; saldrá 16° en la carrera del domingo
La clasificación de Franco Colapinto para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 que se disputará este domingo le dejó sensaciones a mitad de camino con lo que esperaba. El 16° lugar de partida fue un progreso respecto de lo que se había visto en la floja última tanda de entrenamientos, pero sabe a poco por cómo había terminado la jornada del viernes, cuando fue 9°.
“Me quedé con un poco de bronca. Tuve mucho tráfico en la vuelta rápida, en el último sector desde la chicana hasta la última curva, que dos autos me taparon y perdí mucha carga. Fue una pena, porque me deja algo triste. Teníamos que haber pasado”, evaluó el piloto ante la consulta de LA NACION, minutos después de bajarse del Alpine.
Franco estaba convencido de que tenía un auto para estar en la Q2, como sucedió con su compañero Pierre Gasly -largará 14°-, pero se le escapó por muy poco esa posibilidad. “Volvimos a la idea de ayer después de la FP3, que hicimos unos cambios malos, y mejoró un poco el auto. Esperemos que mañana el auto tenga mejor ritmo”, se esperanzó.
Después, amplió su análisis, con algunos detalles más: “El auto andaba mejor en la clasificación. Habíamos logrado mejorar, pero me taparon [Carlos] Sainz y [Oliver] Bearman en el sector 3; ellos saben lo que hacen cuando tenés un auto delante a dos segundos y perdés mucha carga, se siente mucho. Es una pena porque había hecho una vuelta vuelta, venía haciendo unos buenos sectores 1 y 2, y en el último perdí mucha carga. Tendríamos que haber pasado [a la Q2]“.
De hecho, por la radio ya había dado un anticipo de eso cuando intercambió unas palabras con su ingeniero, Stuart Barlow. “Malditos Sainz y Bearman en el medio del camino”, protestó. Del otro lado escuchó la voz del equipo: “Eso no fue amigable”.
“El auto funcionó mejor que en la tercera sesión de entrenamientos y eso es positivo. Ahora habrá que intentar ganar unas posiciones en la largada”, amplió, con un pronóstico ambicioso para un circuito en el que las posibilidades de sobrepaso son reducidas y los límites no perdonan errores.
Lo mejor de la clasificación en ele GP de Países Bajos
En una jornada en la que Lance Stroll volvió a golpearse, lo que lo dejó en el fondo de la grilla, Colapinto terminó con un sabor amargo. Sintió, otra vez, que tenía para dar más e ilusionarse con una posición más generosa en la grilla. Tendrá que buscarla en la carrera, sin margen para las fallas en los cambios de neumáticos que sufrió en la última carrera, antes del receso del verano europeo.
