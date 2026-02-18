Franco Colapinto: un balance positivo en el primer ensayo de los tests de Bahrein

La máxima expectativa está puesta en el domingo 8 de marzo, cuando la Fórmula 1 empiece a rodar en Melbourne por los primeros puntos. Mientras tanto, todo es preparación y estudio de las configuraciones de los autos, en un contexto de importantes cambios reglamentarios para la temporada venidera. Así, Bahrein ya es durante tres días el escenario donde se escucha el rugir de los motores.

En la primera jornada, Alpine hizo saltar a la pista a sus dos pilotos, a Franco Colapinto, por primera vez confirmado como titular desde el inicio de año, y a Pierre Gasly, de vasta trayectoria desde 2017 y ganador del Gran Premio de Monza en 2020. Y entre los dos, sacó ventajas el argentino: concluyó 9°, a 1s795 de George Russell (Mercedes), el más rápido de las sesiones del miércoles en el circuito de Shakir, con una mejor vuelta de 1m33s459 y 76 giros. En tanto, el francés terminó en el puesto 14° y se ubicó a 2s439 del inglés.

Colapinto empezó el ensayo a las 9.30 de nuestro país, con un Alpine que tenía incorporadas en su parte trasera unas parrillas de sensores denominadas “Aero Rakes”. Estas estructuras metálicas en forma de valla se colocan para estudiar con mayor detalle el flujo aerodinámico en torno al diseño de los autos. Básicamente, sirven para registrar datos en tiempo real y transmitir a los ingenieros cómo funciona el coche en la pista. Luego de un par de vueltas con ese instrumento, el argentino volvió a los pits y ya corrió con un auto sin aditamentos.

Colapinto, cuya mejor vuelta marcó un registro de 1m35s254, realizó 60 giros en total (324 km) y resultó otro test de aprendizaje, sin mayores percances más allá de un fuerte bloqueo y un leve fuera de pista. Reingresó a los pits una y otra vez para la alineación del auto y cambió de neumáticos; mayormente, se mantuvo en la primera mitad de la tabla de tiempos, con buenas sensaciones.

Aston Martin fue la escudería que sufrió más complicaciones en la jornada del miércoles, ya que tuvo problemas en la unidad de potencia durante la mañana y volvió a perder tiempo en pista por la tarde. Al momento en que Lance Stroll se puso finalmente en marcha, provocó una bandera roja al hacer un trompo y quedar detenido en la grava de la curva 10; supuestamente, fue más un fallo técnico que un error de conducción.

Frente a esa contingencia, el equipo en donde también corre Fernando Alonso perdió otra hora y media y que el AMR26 completó solo 54 vueltas hoy, menos que cualquier otra escudería. Lo positivo es que Aston mejoró en más de dos segundos respecto a la semana pasada, pasando de 1m38s165 a 1m35s974.

La presentación oficial

Antes, la Fórmula 1 había realizado la foto oficial con la presentación de los 22 pilotos. “Nuevas reglas, nuevos nombres, nuevas posibilidades. El mismo afán de victoria”, fue el slogan que utilizó la cuenta oficial para promocionar la temporada 2026. A contraposición de otras ediciones, la sesión fotográfica no se efectuó sobre la recta principal del Circuito Internacional de Bahréin. En esta oportunidad, la organización eligió una sala cubierta dentro del mismo trazado de Sakhir, donde se desarrolló la primera semana de ensayos de pretemporada.

Cabe aclarar que la cantidad de pilotos para esta temporada aumentó de 20 a 22 con la incorporación de la escudería Cadillac, que tiene como principales pilotos al finlandés Valtteri Bottas y al mexicano Sergio “Checo” Pérez.