Horario del GP de Canadá de la Fórmula 1 2026

Este domingo se desarrolla el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, que corresponde a la séptima fecha del calendario de la Fórmula 1 con la participación de los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos Franco Colapinto (Alpine).

La carrera inicia a las 17 (hora argentina) y se transmite en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Sunday = Race Day 😎



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La previa del GP de Canadá

El GP de Canadá es el quinto que se realiza en la temporada 2026 porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. Como en los cuatros anteriores, el dominio es de Mercedes con Kimi Antonelli y George Russell, quienes dominaron todas las instancias hasta el momento y son los favoritos a quedarse con el triunfo.

El británico, escolta del italiano en la tabla de pilotos, ganó la carrera sprint del sábado y logró la pole position en la clasificación -tercera vez seguida que la consigue en Montreal-, por lo que larga adelante de todos. No obstante, en la prueba corta hubo ‘chispazos’ entre los dos compañeros con un reclamo del joven de 19 años por una supuesta maniobra desleal de Russell que se escuchó por la radio y en la que intervino el jefe de Mercedes, Toto Wolff.

Detrás de los Mercedes, comienzan los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. El argentino Franco Colapinto (Alpine), tras un gran noveno puesto en la carrera sprint porque había iniciado 13°, se metió en la Q3 de la clasificación y comienza décimo, con la ilusión de sumar por segunda carrera consecutiva. Su compañero Pierre Gasly empieza 14°.

Últimos cinco ganadores del GP de Canadá

2025: George Russell (Mercedes).

George Russell (Mercedes). 2024: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull). 2023: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull). 2022: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull). 2019: Lewis Hamilton (Mercedes).

El circuito Gilles Villeneuve es un trazado semiurbano de rectas largas y frenadas fuertes, donde la eficiencia energética, como viene ocurriendo desde el comienzo de la temporada, tiene un rol central. Esto se debe a que las chicanas y las fuertes desaceleraciones ofrecen importantes oportunidades de recuperación de la batería, algo que los pilotos están aprendiendo a controlar.

Además, el circuito castiga los errores con muros muy cercanos, como el de los Campeones, ubicado en la salida de la última curva y justo antes de la recta principal. La agresividad a la hora de pisar los pianitos será fundamental para ganar tiempo, aunque se requiere una precisión quirúrgica para no despistarse porque son más altos de lo normal.

Franco Colapinto larga décimo en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En 2025, el británico Russell se quedó con la victoria con 0.228s de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Los pilotos con más triunfos en Montreal, Canadá, son el alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton, con siete. De los que participan del Campeonato Mundial actual, además de Russell y Hamilton, también ganaron Verstappen (2022, 2023 y 2024) y Fernando Alonso (2006).

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026